Bij het kopen van een MacBook heb je de keuze uit diverse upgrades. Kies je dan voor een betere CPU/GPU, meer SSD-opslag of meer RAM? We bespreken het aan de hand van de MacBook Air.

De meest zinvolle upgrades voor je MacBook

Wie een onbeperkt budget heeft, heeft dit artikel natuurlijk niet nodig: dan neem je gewoon alle beschikbare upgrades die je handig vindt, ongeacht of je ze echt nodig hebt. Maar voor de meesten van ons zal geld ook een rol spelen. Zo kun je de nieuwe MacBook Air 2022 vanaf €1.519,- aanschaffen. Met een paar leuke upgrades zit je echter al snel boven de €2.000,- en dan kom je qua prijsniveau in de buurt van de 14-inch MacBook Pro met M1 Pro. Omdat veel mensen met dit dilemma te maken hebben, zetten we hier de voor- en nadelen van elke upgrade op een rijtje. We geven daarbij advies wat wij zouden doen.

RAM-upgrade: kost €230,- extra (van 8GB naar 16GB)

SSD-upgrade: kost €230,- extra (van 256GB naar 512GB)

GPU-upgrade: kost €120,- extra (van 8-core naar 10-core)

Bij de MacBook Air 2022 zijn dit de meest voor de hand liggende upgrades:

Er zijn nog meer upgrades mogelijk, bijvoorbeeld het vooraf installeren van Final Cut Pro, maar die zijn zo prijzig dat je zelf wel weet of je ze nodig hebt. Het maakt bij Apple niet uit welke combinatie van upgrades je kiest. Het is dus niet zo dat je gunstiger uit bent als je het standaard upgrademodel van €1.869,- kiest met 10-core GPU, 512GB SSD en 8-core RAM. Als je vanuit het basismodel de upgrades bij elkaar klikt, kom je op hetzelfde bedrag uit.

Wat je nodig hebt vs. wat je kan betalen

We willen benadrukken dat iedereen verschillend is. De behoeften en de manier waarop je je MacBook gebruikt zijn per persoon verschillend. We gaan voor het gemak uit van een gemiddelde persoon die vooral kantoorsoftware gebruikt en ook wel eens foto’s bewerkt, maar daar geen fanatieke hobby (of beroep) van heeft gemaakt en ook niet van plan is om met 3D-modelleren en hardcore gaming bezig te gaan. Het kan natuurlijk best zo zijn, dat jij er stellig van overtuigd bent dat jouw MacBook altijd 2TB opslag moet hebben, maar dat zal niet voor een doorsnee gebruiker gelden. En daarnaast zijn er altijd mensen die het beste willen, ongeacht of ze het nodig hebben.

Ons advies voor de top 3 van meest zinvolle upgrades is dan:

#1 RAM-upgrade voor je MacBook

Een RAM-upgrade krijgt wat ons betreft prioriteit 1. Apple heeft voor de M2-modellen gekozen voor 8GB RAM als standaard. Dit was bij de M1-modellen meer dan genoeg en veel mensen waren dan ook verrast dat ze aan het basismodel meer dan genoeg hadden. Wil je echter meerdere programma’s tegelijk draaien en veel gebruik maken van nieuwe multitaskingfuncties zoals Stage Manager, dan wil je wel wat extra. Wij zouden voor 16GB RAM kiezen. Het is niet mogelijk om achteraf nog RAM te upgraden bij de MacBook Air, dus kies iets waar je ook de komende jaren nog mee vooruit kan.

#2 SSD-upgrade voor je MacBook

De SSD-upgrade vinden we prioriteit 2. Er zullen maar weinig mensen zijn die meer dan 256GB aan documenten continu onder handbereik moeten hebben. De rest kun je op een NAS, externe schijf of bij een online opslagdienst parkeren, waar je tegen betaling 1TB of zelfs wel 2TB aan bestanden kwijt kunt. Check hoeveel ruimte er nog op je huidige schijf vrij is en als dat ruim onder de 256GB ligt heb je al je antwoord gevonden: een SSD-upgrade is op zich niet nodig.

Toch kan er reden zijn om dit jaar toch voor 512GB te kiezen. Dat heeft te maken met deze metingen van de SSD in de MacBook Pro 2022. Apple blijkt bij dit model te hebben gekozen voor één 256GB SSD, terwijl het voorheen twee stuks van 128GB waren, die veel sneller afzonderlijk van elkaar te lezen en schrijven waren. Het scheelt wel 50% in schrijfsnelheid, waardoor het instapmodel met 256GB een slechte koop is.

Als Apple dit bij de MacBook Air 2022 ook heeft gedaan (dit is nog niet 100% zeker, maar ligt wel voor de hand) dan is het verstandig om voor een grotere SSD van 512GB te kiezen die uit twee stuks van 256GB bestaat. Zit je altijd krap en lukt het na meerdere opruimpogingen echt niet om onder de 256GB te komen, dan is de SSD-upgrade naar 512GB sowieso zinvol.

#3 GPU-upgrade voor je MacBook

De GPU-upgrade kost maar €120,- en is de goedkoopste upgrade uit dit lijstje. Het lijkt misschien een no-brainer, maar is voor veel mensen niet nodig. Een 10% of 30% verbeterde performance zal voor doorsnee toepassingen die je gebruikt waarschijnlijk niet eens merkbaar zijn. Of je nu 1 of 2 seconden moet wachten op het openen van een document maakt niet zo veel uit als je het maar een paar keer per dag doet. Het gaat wél verschil maken als je bijvoorbeeld grote videobestanden wilt renderen, maar dan zou je misschien eens over de MacBook Pro gaan nadenken. Wil je een MacBook Pro kopen die je ook echt voor professionele toepassingen wilt gaan gebruiken, dan is een GPU-upgrade wel een goed idee.

Naast de drie hierboven genoemde upgrades biedt Apple je nog een paar andere opties. Je kunt bijvoorbeeld overwegen de usb-c-adapter met dubbele ingang te nemen in plaats van de 30W- of 67W-adapter.

Dit zijn de prijzen van de MacBook Air-upgrades

Apple’s basismodel MacBook Air 2022 met M2:

8‑core GPU

8 GB RAM

256 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.519,-

Dit zijn de meest betaalbare opties voor je upgrades:

Betere GPU: 10‑core GPU

8 GB RAM

256 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.639,- Meer RAM: 8‑core GPU

16 GB RAM

256 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.749,- Meer opslag: 8‑core GPU

8 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.749,- Apple’s upgrademodel (met betere GPU en meer opslag): 10‑core GPU

8 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.869,- Betere GPU en meer RAM: 10‑core GPU

16 GB RAM

256 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.639,- Betere GPU en meer opslag: 10‑core GPU

8 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.869,- Meer RAM en meer opslag: 8‑core GPU

16 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Prijs: €1.979,- Betere GPU, meer RAM, meer opslag: 10‑core GPU

16 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Prijs: €2.099,-

