Geoptimaliseerde opslag

Door de jaren heen verzamelen we veel documenten op onze MacBooks en iMacs. Je schijf raakt vol en een grotere SSD aanschaffen is duur. In deze tip lees je hoe je gemakkelijk ruimte vrijmaakt op je Mac met de functie Geoptimaliseerde opslag. Dit is een functie die in macOS Sierra werd toegevoegd.



Opslagruimte vrijmaken op 4 manieren

Nu steeds meer Macs en MacBooks beschikken over SSD-opslag, komt het vaker voor dat je moet schipperen met de ruimte. Je opslag raakt snel vol en uitbreiden van de hoeveelheid SSD-opslag is relatief duur of zelfs onmogelijk. Vooral als je een MacBook met 128GB of 256GB SSD hebt, kom je al snel krap te zitten. Met geoptimaliseerde opslag kun je hier iets aan doen.

Daarom is het belangrijker dan ooit om ruimte te maken op je computer. Apple heeft 4 oplossingen bedacht om je hiermee te helpen:

Optimaliseer opslag aanzetten Bewaar in iCloud Automatisch je prullenbak legen Schoon documenten op

Je kunt deze vier manieren afzonderlijk of in combinatie gebruiken. Wij leggen je uit hoe je de vier functies gebruikt.

Zo werkt het

Dit doet Apple om slimmer met je opslagruimte om te gaan:

Apple haalt bestanden die je in de iCloud hebt gezet van je computer af als je lokale opslag te vol wordt. Zodra een bestand verwijderd is, verschijnt er een icoontje naast. Wil je het bestand later toch nog openen, dan hoef je dus niet uren te zoeken. Klik simpelweg op het bestand en het wordt opnieuw gedownload naar je computer. Het voelt dus alsof het bestand lokaal staat, maar dankzij de snelle internetverbindingen van vandaag haal macOS het razendsnel uit de cloud.

#1 Geoptimaliseerde opslag

Met geoptimaliseerde opslag sla je media die eerder nog niet in iCloud stonden alsnog op in de cloud. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om films en series uit de iTunes Store die je al hebt gekeken. Gebruik je geoptimaliseerde opslag, dan worden de bestanden van je computer verwijderd. Wil je ze opnieuw bekijken, dan kun je ze opnieuw downloaden vanuit iTunes. Deze feature neemt overigens geen ruimte in binnen je iCloud-opslag.

Er zijn twee verschillende manieren om geoptimaliseerde opslag te activeren. De eerste optie is niets te doen totdat je opslag vol raakt. Je krijgt dan een notificatie met de vraag of je je opslag wilt optimaliseren. Klik op Ja en je komt direct bij de instellingen voor geoptimaliseerde opslag.

De andere optie is er handmatig naar toe navigeren. Dit doe je als volgt:

Ga naar  > Over deze Mac > Opslag. Klik bij Macintosh SSD op de knop Beheer. Tik bij Optimaliseer opslag op de knop Optimaliseer. Je krijgt nu de mogelijkheid om bijvoorbeeld de opslag van iTunes-films en tv-shows te optimaliseren. Video’s die je al hebt bekeken zullen worden verwijderd en oude e-mailbijlagen zullen ook worden verwijderd uit je lokale opslag.

macOS kan automatisch oude bestanden verwijderen of opslaan in iCloud. Het gaat daarbij onder andere om Safari-cache, oude software-updates en downloads. Daarnaast worden bestanden opgeslagen in iCloud, waarbij er een snelkoppeling op je Mac wordt geplaatst.

#2 Bewaar in iCloud

Met Bewaar in iCloud doe je eigenlijk niets meer dan het opslaan van foto’s en video’s in iCloud. Op de Mac blijven alleen geoptimaliseerde foto’s en video’s beschikbaar als er gebrek aan opslag is, dus in een lagere resolutie. Je kunt op elk moment de originelen weer downloaden.

Het inschakelen doe je via  > Over deze Mac > Opslag > Beheer > Aanbevelingen > Bewaar in iCloud.

Uitschakelen doe je via  > Systeemvoorkeuren > iCloud > iCloud Drive. Schakel daarna de optie Optimaliseer Mac-opslag uit.

#3 Leeg je prullenbak automatisch

Ja, je gooit alle bestanden die je niet langer nodig hebt altijd braaf weg. Maar hoe vaak leeg je je prullenbak nu eigenlijk? Zolang de bestanden daar nog in staan, nemen ze ruimte in beslag op je computer. En deze prullenbak raakt nooit vol.

Ook daar heeft Apple iets op bedacht, namelijk de functie Leeg de prullenbak automatisch. Hiermee worden bestanden die langer dan dertig dagen in de prullenbak staan automatisch verwijderd worden. De feature zet je als volgt aan:

Ga naar  > Over deze Mac > Opslag > Beheer > Aanbevelingen. Bij het onderdeel Leeg prullenmand automatisch klik je op de knop Schakel in. Je krijgt een melding of je het zeker weet. Klik nu op Schakel in.

#4 Schoon documenten op

Het zou misschien makkelijk zijn als de Mac automatisch grote en ongebruikte documenten weggooit. Maar dat wil je misschien liever niet, want je kunt daardoor ook belangrijke documenten kwijtraken. Je zult bij deze functie handmatig door je documenten moeten gaan en zelf beslissen welke je wilt opruimen.

Ga naar  > Over deze Mac > Opslag > Beheer > Aanbevelingen en kies voor Schoon documenten op. Je krijgt nu een lijst te zien met een overzicht van je documenten, met onder andere downloads en grote bestanden. Je kunt de bestanden eerst nog raadplegen of meteen verwijderen door op het kruisje te klikken. Op dezelfde manier kun je Programma’s en andere bestanden opruimen.

Wil je meer weten wat je moet doen als je Mac opslagruimte vol is? We hebben 10 tips om je te helpen met opruimen:

