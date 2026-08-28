Dit zijn de beste weerapps voor de iPhone en iPad. Wat is de beste gratis weerapp en welke is de mooiste? Welke andere weerapps zijn nog meer de moeite waard? In deze gids zetten we de leukste en betrouwbaarste weerapps voor je op een rij.

Weerapps die je niet mag missen

Soms wil je weten of het gaat regenen of dat het droog blijft, maar ook wat de temperatuur vandaag, morgen of volgende week wordt. Of je nu gaat wandelen, schaatsen, fietsen of naar het strand gaat, voor veel activiteiten zijn we afhankelijk van het weer. Met deze weerapps voor de iPhone en iPad weet je altijd hoe het zit. We bespreken zowel de must-haves als de uniekere weerapps voor de iPhone die net wat extra’s bieden.

Om te weten hoe het weer is, heb je de apps uit deze lijst niet per se nodig. Standaard vind je op de iPhone al de Weer-app van Apple, maar de apps in dit overzicht bieden allemaal net wat extra’s.

iCulture adviseert: KNMI Weer

De officiële KNMI Weer-app is de reclamevrije weer-app van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. De app biedt meldingen voor gevaarlijk weer met advies over wat te verwachten en hoe je je kunt voorbereiden. Zo is er een uurverwachting voor jouw plaatsen voor vandaag en morgen, een dagverwachting tot 14 dagen vooruit, een neerslagradar, hittekrachtverwachting, zonkrachtverwachting, plus zonsopkomst- en ondergangstijden. Verder biedt de app klimaatinformatie bij de verwachting, een overzicht van weercodes (rood/oranje/geel) per regio, aardbevingsmeldingen en kaarten met metingen van KNMI-stations gecombineerd met burgermetingen. Ten slotte zijn ook meldingen voor onweer toegevoegd.

Pluspunten: Gratis en reclamevrij, context bij bepaalde weeralerts

Minpunten: vrij basic

KNMI Weer Versie 5.4.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 129.35 MB Uitgever KNMI Leeftijd 4+ Talen

Buienradar

Het is waarschijnlijk de bekendste weerapp die er is en dat is terecht. De app van Buienradar zit goed in elkaar en laat meteen zien of er een regenwolk aankomt of niet. Met verschillende soorten radars, bijvoorbeeld voor wind, sneeuw, pollen of zon, kun je in één oogopslag zien hoe het met het weer is gesteld. Buienradar kan bovendien meldingen geven als er een bui op jouw locatie aan zit te komen, zodat je weet of je een paraplu moet pakken of je fiets beter thuis kan laten. De app heeft ook een 14-daagse verwachting, waarbij je bij de recentste dagen ook het weer per uur kan zien. Dit is niet de beste weergave, maar een weerapp gebruik je vooral om het weer voor de komende paar uur te bekijken. Buienradar werkte voorheen ook op de Apple Watch, maar deze is onlangs verdwenen. De makers hebben wel beloofd dat de Apple Watch-versie terugkeert, al weten we nog niet wanneer. Wel heeft de app een duidelijke widget voor je beginscherm. Voor België is er ook een speciale Buienradar België-app met grotendeels dezelfde functies.

Pluspunten: Duidelijke en betrouwbare informatie, bewegende weerkaarten direct in beeld.

Minpunten: Reclame kan storend zijn (maar is met in-app aankoop te verwijderen), 14-daagse verwachting wat onduidelijk.

Buienradar – weer Versie 4.9.14 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 16.4+ Grootte 101.49 MB Uitgever DPG Media Services Leeftijd 4+ Talen

CARROT Weather

Een andere hooggewaardeerde en veelgebruikte weerapp is CARROT Weather. De app is uniek, omdat deze een totaal andere aanpak heeft dan de andere standaard weerapps. CARROT Weather kiest voor een getekende stijl met grafiekjes. De app begroet je altijd met een sarcastische tekst die door de stem van de app uitgesproken wordt. Kenmerkend voor de app zijn de vele mogelijkheden om hem uit te breiden en aan te passen, via een in-app-abonnement vanaf €2,49 per maand, maar als je dat ervoor over hebt zijn de mogelijkheden eindeloos. De data van de app is afkomstig van onder andere Dark Sky, een populaire weerapp die niet in de Nederlandse App Store te vinden is. De informatie is voor Nederland niet altijd 100% accuraat, maar CARROT Weather is zonder twijfel de leukste weerapp. De app schittert ook op de Apple Watch, die ook naar eigen smaak aan te passen is.

Pluspunten: Leukste weerapp met een unieke stijl en komische ondertoon, grotendeels zelf aan te passen.

Minpunten: Alleen in het Engels, informatie soms wat lastig af te lezen.

CARROT Weer: Neerslag & Radar Versie 6.8.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 15.0+ Grootte 403.85 MB Uitgever Grailr LLC Leeftijd 17+ Talen

Buienalarm

Zien wanneer het regent in de komende twee uur. De website Buienradar begon met die handige functie, maar Buienalarm voert hem het best uit op de iPhone en iPad. Op basis van je favoriete locaties toont Buienalarm een grafiek waarin je de hoeveelheid regen in de komende twee uur ziet. Met een veeg naar onder zie je de neerslag weergegeven op de kaart, inclusief indicatie voor de komende twee uur. Maar je hoeft de app niet eens te openen om de neerslag te zien. Dan kun je ook de handige Buienalarm-widget gebruiken in het berichtencentrum. Zo zie je de neerslaggrafiek van je huidige locatie zonder dat je de app opent. De app wint niet de schoonheidsprijs, maar doet wel wat ‘ie moet doen.

Pluspunten: Direct betrouwbare meldingen als het gaat regenen, meldingen zelf in te stellen.

Minpunten: Puur en alleen voor regen en simpele weersverwachtingen.

Buienalarm: weer & regenradar Versie 4.31.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 17.0+ Grootte 130.48 MB Uitgever Infoplaza BV Leeftijd 4+ Talen

Weerbericht Nederland

Weerbericht Nederland is een overzichtelijke weerapp met informatie die afkomstig is van het KNMI. De app is overzichtelijk zonder al te veel poespas. De app is gratis met advertenties, maar als je je daar aan stoort, kun je ze afkopen.

Je bekijkt op een kaartje het actuele weer, maar je kunt ook de voorspellingen voor de komende zes dagen bekijken. De app geeft ook pushmeldingen voor weerswaarschuwingen en je kunt zelf kiezen voor welke provincie je dat wil of voor het hele land. Uniek aan deze Nederlandse app is dat hij werkt op iPhone, iPad, Apple Watch én Apple TV. Op alle apparaten biedt de app nagenoeg dezelfde opties. Een nadeel is dat de app relatief veel tekst heeft en wat minder grafieken en kaartjes.

Weerbericht Nederland Versie 7.41 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.6+ Grootte 11.39 MB Uitgever P-Edge media Leeftijd 4+ Talen

Ventusky

Ventusky is een uitgebreide weer-app die weersvoorspellingen combineert met interactieve kaarten, gebaseerd op meerdere meteorologische modellen (o.a. GFS, GEM en het hoge-resolutie ICON-model). De app combineert een exacte weersvoorspelling voor elke locatie ter wereld met een kaart die de weersontwikkeling in de bredere omgeving toont, zodat je kunt zien uit welk gebied neerslag komt en uit welke richting de wind waait. Ze biedt data over temperatuur, neerslag, wind, bewolking, luchtdruk, vochtigheid, onweersparameters en sneeuwlaag, plus live buienradar, bliksemdetectie en een orkaan-/stormtracker.

Daarnaast toont de app wereldwijde luchtkwaliteit, inclusief natuurbranden, met losse waarden en verwachtingen. Gebruikers prijzen vooral de gedetailleerde, visueel aantrekkelijke kaarten, al wordt de windvoorspelling in reviews soms als onnauwkeurig ervaren.

Pluspunten: zeer uitgebreid, verschillende filters, langere tijd vooruit kijken

Minpunten: door de vele informatie nogal overweldigend, bepaalde filters zijn premium

Ventusky: Weer & Buienradar Versie 55.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 16.0+ Grootte 68.81 MB Uitgever Ventusky s.r.o. Leeftijd 4+ Talen

Yahoo Weer!

De weerapp van Yahoo kent een grappig verhaal. Jony Ive, de designbaas bij Apple, was jarenlang jaloers op de uitstraling van Yahoo Weer. Met mooie openingsfoto’s die zich aanpassen aan het weerbeeld, zie je meteen wat het weer is zonder dat je naar de cijfertjes hoeft te kijken. Het is dan ook geen wonder dat de standaard Weer-app wat wegheeft van Yahoo Weer. Maar behalve de mooie foto’s van allerlei plekken ter wereld, zie je natuurlijk ook gewoon de keiharde cijfers. Met grafiekjes en icoontjes zie je altijd wat het weerbeeld is. Er is ook een weerkaart, maar die vinden wij minder duidelijk. Yahoo Weer is prima om er als gratis app bij te hebben, zeker als je op zoek bent naar mooie weerfoto’s.

Pluspunten: Prachtige foto’s die veranderen met het weer en je locatie, duidelijke informatie.

Minpunten: Mogelijkheden wat karig.

Yahoo Weer Versie 3.1.9 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.6+ Grootte 140.71 MB Uitgever Yahoo Leeftijd 4+ Talen

Weeronline

Weeronline heeft wat weg van Buienradar, al is de indeling wel anders. Bovenaan de startpagina zie je niet meteen een kaartje, maar een simpele mededeling met hoe het weer de komende paar uur verandert. Daaronder volgt een 48-uursverwachting en pas daaronder komt het kaartje van je huidige locatie. Je kunt op elk onderdeel tikken om meer informatie te zien, maar het is in de gratis versie bijvoorbeeld niet mogelijk om zelf de indeling van het startscherm te bepalen. De app ondersteunt ook widgets op het beginscherm. Helaas kun je op dit moment geen regenmeldingen van de app meer ontvangen. Wil je geen advertenties, dan betaal je €3,49 per jaar.

Pluspunten: Mooie iPad-versie, vormgeving is niet te druk.

Minpunten: In gratis versie geen indelingsmogelijkheden, standaardweergave beperkt.

Weeronline: Weer & regenradar Versie 3.71.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.0+ Grootte 187.07 MB Uitgever Infoplaza BV Leeftijd 4+ Talen

Tinyclouds

Een van de leukste weerapps is Tinyclouds: een mooie weerapp die doet denken aan Minecraft. Zowel het design als de animaties lijken op Minecraft, waarbij het weer invloed heeft op wat je ziet. De 3D-stad toont de huidige weersomstandigheden. Veeg je omlaag, dan krijg je de weersvoorspelling per uur en week te zien. De informatie van Tinyclouds is afkomstig van de Dark Sky-weerdienst en wordt continu bijgewerkt. Ook kun je locaties en interessante plaatsen opslaan in Tinyclouds. Minpuntje is dat de stad in de afbeelding nooit verandert: je ziet altijd de wolkenkrabbers, ook als je in de natuur bent. Er is ook nog een Mac-versie in de maak.

Pluspunten: Speelse app, erg nauwkeurig.

Minpunten: afbeelding gaat na verloop van tijd vervelen. Lang niet bijgewerkt

Tinyclouds Weather Versie 2.2.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 11.4+ Grootte 55.23 MB Uitgever Mikel Steffen Leeftijd 4+ Talen

Overige weerapps

Er zijn nog veel meer weerapps waarmee je allerlei interessante weersinformatie kan opvragen, waaronder deze:

Weerplaza – complete weer app (iPhone/iPad, iOS 15.0+) – Een Nederlandse app met regenradar, buiengrafiek, 14-daagse verwachting en wereldwijd onweeralarm.

Weather Underground: Local Map (iPhone/iPad, iOS 14.0+) – Buitenlandse weerdienst die ook informatie geeft over luchtkwaliteit. Je kunt ook het weer van nu vergelijken met dat van jaren geleden.

Zeeweer – Maritieme app (€ 2,99, iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Deze app maakt weersverwachtingen met de focus op maritieme omstandigheden.

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