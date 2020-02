Dit zijn de beste weerapps voor de iPhone en iPad. Wat is de beste gratis weerapp en welke is het mooist? Welke andere weerapps zijn nog meer de moeite waard? In deze gids zetten we de leukste en meest betrouwbare weerapps voor je op een rij.

Weerapps die je niet mag missen

We bespreken zowel de must-haves als de originele weerapps voor de iPhone die net wat extra’s bieden.

iCulture adviseert: Buienradar

Het is waarschijnlijk de bekendste weerapp die er is, maar dat is dan ook niet zonder reden. De app van Buienradar zit goed in elkaar en laat meteen zien of er een regenwolk aan komt of niet. Met verschillende soorten radars, bijvoorbeeld voor wind, sneeuw, pollen of zon, kun je in één oogopslag zien hoe het met het weer is gesteld. Buienradar kan bovendien meldingen geven als er een bui op jouw locatie aan zit te komen, zodat je weet of je een paraplu moet pakken of je fiets beter thuis kan laten. De app heeft ook een 14-daagse verwachting, waarbij je bij de meest recente dagen ook het weer per uur kan zien. Dit is niet de beste weergave, maar een weerapp gebruik je vooral om het weer voor de komende paar uur te bekijken. Buienradar werkt ook op de Apple Watch en heeft een duidelijke widget. Voor België is er ook een speciale Buienradar België-app met dezelfde functies.

Pluspunten: Duidelijke en betrouwbare informatie, bewegende weerkaarten direct in beeld.

Minpunten: Reclame kan storend zijn (maar is met in-app aankoop te verwijderen), 14-daagse verwachting wat onduidelijk.

CARROT Weather

Een andere hooggewaardeerde en veelgebruikte weerapp is CARROT Weather. De app is uniek, omdat het een totale andere aanpak heeft dan de andere standaard weerapps. CARROT Weather kiest voor een getekende stijl met grafiekjes. De app begroet je altijd met een sarcastische tekst die door de stem van de app uitgesproken wordt. Kenmerkend van de app zijn de vele mogelijkheden om hem uit te breiden en aan te passen. Dit kost wel €0,49 per maand, maar als je dat ervoor over hebt zijn de mogelijkheden eindeloos. De data van de app is afkomstig van onder andere Dark Sky, een populaire weerapp die niet in de Nederlandse App Store te vinden is. De informatie is voor Nederland niet altijd 100% accuraat, maar CARROT Weather is zonder twijfel de leukste weerapp. De app schittert ook op de Apple Watch, die ook naar eigen smaak aan te passen is.

Pluspunten: Leukste weerapp met een unieke stijl en komische ondertoon.

Minpunten: Alleen in het Engels, informatie soms wat lastig af te lezen.

Bekijk ook Review: CARROT Weather toont de toekomst van Apple Watch-apps aan CARROT Weather bestaat al een paar jaar, maar de Apple Watch versie is onlangs vernieuwd. Hoe goed is het kleine broertje van deze komische en verrassende weerapp? Je leest het in onze review.

Buienalarm

Zien wanneer het regent in de komende twee uur. De website Buienradar begon met die handige functie, maar Buienalarm voert hem het best uit op de iPhone en iPad. Op basis van je favoriete locaties toont Buienalarm een grafiek waarin je de hoeveelheid regen in de komende twee uur ziet. Met een veeg naar onder zie je de neerslag weergegeven op kaart, inclusief indicatie voor de komende twee uur. Maar je hoeft de app niet eens te openen om de neerslag te zien. Dan kan je ook de handige Buienalarm-widget gebruiken in het berichtencentrum. Zo zie je de neerslaggrafiek van je huidige locatie zonder dat je de app opent. De app wint niet de schoonheidsprijs, maar doet wel wat ‘ie moet doen.

Pluspunten: Direct betrouwbare meldingen als het gaat regenen, meldingen zelf in te stellen.

Minpunten: Niet de mooiste weerapp, je hebt hem vooral voor de meldingen.

WeatherPro

WeatherPro is een bekende naam onder de weerapps op de iPhone. De app is gemaakt door de Duitse MeteoGroup en bevat een schat aan informatie over het weer. Op de hoofdpagina zie je meteen een regenkaart rechtsboven, het huidige weer linksboven en daaronder het weertype per dagdeel en het weer voor aankomende dagen. Als er een weerwaarschuwing geldt, wordt die meteen aangekondigd en zie je voor welk dagdeel die geldt. Handig is ook de grafiekknop, waarmee je de weerlijn van vandaag en de komende dagen kan bekijken als je de iPhone liggend houdt. Verder kan je verschillende favoriete locaties opslaan in WeatherPro en daarover het weerbeeld lezen en verscheidene weer- en satellietkaarten zien. Desgewenst kan je de app uitbreiden met complete wintersportinformatie en zelfs heatmaps, maar daarvoor neem je wel een abonnement à €9,99 per jaar of €2,99 per kwartaal. Voor de app zelf betaal je ook al €0,99. Wil je de app eerst proberen, dan kan dat het beste met de lite-versie.

Pluspunten: Professionele weerapp van groot Europees weerstation, duidelijke icoontjes.

Minpunten: App niet het meest overzichtelijk.

Yahoo Weer!

De weerapp van Yahoo kent een grappig verhaal. Jony Ive, de designbaas bij Apple, was jarenlang jaloers op de uitstraling van Yahoo Weer. Met mooie openingsfoto’s die zich aanpassen aan het weerbeeld, zie je meteen wat het weer is zonder dat je naar de cijfertjes hoeft te kijken. Het is dan ook geen wonder dat de standaard Weer-app wat weg heeft van Yahoo Weer. Maar behalve de mooie foto’s van allerlei plekken ter wereld, zie je natuurlijk ook gewoon de keiharde cijfers. Met grafiekjes en icoontjes zie je altijd wat het weerbeeld is. Er is ook een weerkaart, maar die vinden wij minder duidelijk. Yahoo Weer is prima om er als gratis app bij te hebben, zeker als je op zoek bent naar mooie weerfoto’s.

Pluspunten: Prachtige foto’s die veranderen met het weer en je locatie, duidelijke informatie.

Minpunten: Mogelijkheden wat karig.

Weeronline

Weeronline heeft wat weg van Buienradar, al is de indeling wel anders. Bovenaan de startpagina zie je niet meteen een kaartje, maar een simpele mededeling met hoe het weer de komende paar uur verandert. Daaronder volgt een 48-uurs verwachting en pas daaronder komt het kaartje van je huidige locatie. Je kan op elk onderdeel tikken om meer informatie te zien, maar het is in de gratis versie bijvoorbeeld niet mogelijk om zelf de indeling van het startscherm te bepalen. Helaas kun je op dit moment geen regenmeldingen van de app meer ontvangen. Wil je geen advertenties, dan betaal je €2,49 per jaar.

Pluspunten: Mooie iPad-versie, vormgeving is niet te druk.

Minpunten: In gratis versie geen indelingsmogelijkheden, standaard weergave beperkt.

Tinyclouds

Een van de leukste weerapps is Tinyclouds: een mooie weerapp die doet denken aan Minecraft. Zowel het design als de animaties lijken op Minecraft, waarbij het weer invloed heeft op wat je ziet. De 3D-stad toont de huidige weersomstandigheden. Veeg je omlaag, dan krijg je de weersvoorspelling per uur en week te zien. De informatie van Tinyclouds is afkomstig van de Dark Sky-weerdienst en wordt continu bijgewerkt. Ook kun je locaties en interessante plaatsen opslaan in Tinyclouds. Minpuntje is dat de stad in de afbeelding nooit verandert: je ziet altijd de wolkenkrabbers, ook als je in de natuur bent. Er is ook nog een Mac-versie in de maak.

Pluspunten: Speelse app, erg nauwkeurig.

Minpunten: afbeelding gaat na verloop van tijd vervelen.

Overige weerpaps

Er zijn nog veel meer weerapps waarmee je allerlei interessante weersinformatie kan opvragen, waaronder deze:

Weather Underground - Forecast (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Buitenlandse weerdienst die ook informatie geeft over luchtkwaliteit. Je kan ook het weer van nu vergelijken met die van jaren geleden.

, iOS 12.0+) - Buitenlandse weerdienst die ook informatie geeft over luchtkwaliteit. Je kan ook het weer van nu vergelijken met die van jaren geleden. Het Weer in Nederland - weer (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 8.0+) - Weerapp die specifiek gericht is op Nederland, met informatie uit de KNMI-systemen.

+ , iOS 8.0+) - Weerapp die specifiek gericht is op Nederland, met informatie uit de KNMI-systemen. Zeeweer - Maritieme app (€3,49, iPhone, iOS 11.0+) - Van dezelfde maker is er ook Zeeweer, waarbij de focus ligt op de maritieme weersverwachtingen.

Weerzien (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Mooie en originele weerapp: bekijk eenvoudig het weerbericht uit het verleden met heel veel nuttige informatie van het KNMI. Zit goed in elkaar en pakt het net wat anders aan dan de meeste weerapps. Weerzien is voor het grootste deel gratis te gebruiken en een must voor de echte weer-liefhebbers.

Warm aanbevolen door onze lezers

Via de feedbackoptie onder dit artikel hebben we van onze lezers nog meer suggesties van leuke weerapps gekregen:

Bekijk ook Deze 7 regenapps waarschuwen voor een nat pak Het regent! Welke iOS apps houden je droog? 7 regenapps voor iPhone en iPad die notificaties sturen als er een regenbui aankomt.