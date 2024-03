CleanMyPhone is een nieuwe app van MacPaw, het bedrijf dat ook van plan is om een third party-appwinkel te openen. Het gaat hier echter om een zelfstandige app, die gebaseerd is op de al langer bestaande Gemini Photos-app. De belangrijkste vernieuwing is dat CleanMyPhone gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en daardoor veel beter zou moeten werken. De app is drie dagen te gebruiken en kost daarna €29,95 per jaar. Mensen die al abonnee van Setapp zijn kunnen de app zonder verdere kosten gebruiken.

MacPaw kennen we al van CleanMyMac X, The Unarchiver en Gemini 2. Met die laatstgenoemde app kun je op de Mac dubbele bestanden vinden. Voor de iPhone was er sinds 2018 de app Gemini Photos, die dubbele foto’s vindt maar nog geen gebruik maakte van AI.

Nu kun je je afvragen of het wel nodig is om een aparte app te installeren om dubbele foto’s te verwijderen. Een dergelijke functie maakt immers al sinds iOS 16 standaard deel uit van de Foto’s-app op je iPhone. Waarom dan toch betalen voor CleanMyPhone? MacPaw denkt dat hun oplossing een stuk efficiënter is en bovendien meer opties biedt. De app bevat drie modules: Opruimen, Ordenen en Netwerk.

Opruimen houdt in dat je hele camerarol wordt gescand op dubbele foto’s, onscherpe afbeeldingen, screenshots, beeldmateriaal dat door TikTok of WhatsApp op je toestel is bewaard en andere overbodige items. Op die manier krijg je weer ruimte voor nieuwe herinneringen, zo zeggen de makers.

Ordenen analyseert je fotocollectie en maakt er mappen van op basis van thema’s of onderwerpen, zoals reizen, huisdieren, eten en portretten. Je kunt daarna gemakkelijker specifieke afbeeldingen vinden.

Netwerk is een wat vreemde eend in de bijt. Hiermee kun je de snelheid van je netwerk testen. Het lijkt een beetje een achteraf toegevoegde optie om de app nog wat meer waar voor z’n geld te geven. In de app voer je een snelheidstest uit en ziet dan meteen wat de prestaties van je internetverbinding zijn.

Natuurlijk kan de standaard Foto’s-app op de iPhone al behoorlijk veel. Zo kun je gemakkelijk alle foto’s zoeken waarop een fiets of een paard staat. iOS herkent daarbij meer dan 5.000 objecten automatisch en het is niet nodig om die foto’s vervolgens in mappen te stoppen. Maar wil je toch wat meer hulp bij het organiseren van je foto’s, dan kan CleanMyPhone een goede optie zijn. Je kunt de gevonden foto’s meteen verwijderen op basis van onderwerp en/of tijdsperiode.

Voorlopig werkt CleanMyPhone alleen met je fotobibliotheek, maar het bedrijf heeft plannen om dit verder uit te breiden. Zo zou ook de Bestanden-app in de toekomst opgeruimd kunnen worden. MacPaw heeft daarvoor eigen Ai-algoritmes ontwikkeld, die uiteindelijk moeten leiden tot de “ultieme alles-in-één-app” om je toestel opgeruimd te houden.

Op de website van MacPaw kun je meer lezen over deze app.