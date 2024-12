Sommige spelletjes zijn eendagsvliegen, maar er zijn ook games die zich in de loop van de jaren hebben bewezen. In dit overzicht zie je games die al jarenlang bestaan en gaandeweg beter zijn geworden. Deze zijn nog steeds leuk om te spelen: gezelschapsspelletjes, puzzels, spelletjes voor tussendoor en meer!

Games op de iPhone of de iPad zijn vaak leuk voor tussendoor, maar ook op een vrije dag of als je langere tijd vrij bent, kun je je helemaal verliezen in uitdagende mobiele games. Of je nou wacht op de bus of een avond binnen doorbrengt omdat de regen met bakken uit de lucht komt: voor elke situatie zetten we geweldige iPhone- en iPad-games op rij. Daar gáát je tijd!

Games voor even tussendoor

Asphalt 8: Airborne (Gratis + IAP , iPhone/iPad/Mac/ TV , iOS 12.0+) – Zonovergoten locaties, snelle bolides, vlotte raceactie en hier en daar een power-up voor een forse versnelling en een extra kick. Nog leuker: je kunt je auto de lucht in lanceren. Asphalt 8: Airborne is nog steeds de lekkerste racegame om even tussen alles in te doen.

Games om je in te verliezen

Playdead’s LIMBO (€3,99, iPhone/iPad, iOS 9.0+) – Oordopjes in en gáán in dit sublieme platformspel waarin je wordt meegesleurd door de zwart-wit kleurstelling en de natuurlijke geluidseffecten. Een ongenadig wreed spel waarbij de dood overal loert en je op het puntje van je stoel zit van de spanning.

Oceanhorn ™ (€7,99, iPhone/iPad/ TV , iOS 9.0+) – Heb je ooit Zelda gespeeld? Dan zal Oceanhorn vanaf de eerste minuut vertrouwd aanvoelen. Je reist van eiland naar eiland, lost puzzels op in kerkers, verslaat schermvullende monsters. Eén groot avontuur waar je flink wat uurtjes in kunt steken.

Pokémon GO (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 15.0+) – In dit spel ben jij als trainer onderdeel van team rood, blauw of geel. Doel is om de beste trainer ter wereld te worden, je team te laten domineren en natuurlijk alle Pokémon te verzamelen. De beestjes vang je met je smartphone en kun je vinden door rond te lopen. Ideaal om nieuwe plekken op je vakantiebestemming te ontdekken, maar ook om de tijd te doden. Misschien zit er wel een Pidgey op je te wachten in je vliegtuig!

Games die iedereen kan oppakken

Build a Bridge! (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Bouw de meest gekke bruggen in de meest uitdagende levels. Reis de wereld over om bijzondere bruggen te bouwen. Zodra je een brug hebt gebrouwd, gaat het autootje rijden. Wanneer de auto de overkant haalt heb je het level voltooid. Hoe creatief wordt jij met het bouwen.

, iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Bouw de meest gekke bruggen in de meest uitdagende levels. Reis de wereld over om bijzondere bruggen te bouwen. Zodra je een brug hebt gebrouwd, gaat het autootje rijden. Wanneer de auto de overkant haalt heb je het level voltooid. Hoe creatief wordt jij met het bouwen. Ridiculous Fishing – A Tale of Redemption (€2,99, iPhone/iPad, iOS 6.0+) – Gooi een hengel het water in, probeer zo diep mogelijk richting de zeebodem te gaan en haak alle vissen aan je hengel als je uiteindelijk weer naar boven gaat. En dan pak je een wapen en probeer je alle opgeviste vissen de lucht uit te knallen. Leuk spelletje dat je gelijk beet heeft. Ontwikkeld door het Nederlandse Vlambeer.

Where’s My Water? 2 (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Ga opnieuw op avontuur met Swampy en zijn vrienden Allie en Cranky in deel twee van Where’s my water en probeer het water bij hen terecht krijgen. Het tekenfilmachtige uiterlijk, de grappige filmpjes als je een level hebt gehaald en de vrolijke klanken zijn lekker zomers.

Even lekker puzzelen

Threes! (€6,99, iPhone/iPad, iOS 10.0+) – Threes heeft een triest lot ondergaan. Vlak nadat de game in de App Store verscheen, werd het spel honderden keren gekloond en uitgebracht onder de naam ‘2048’. Het origineel is hierdoor veel minder populair, terwijl het toch de sterkste in zijn soort is. Door cijfers met dezelfde waarde op elkaar te vegen, krijg je steeds hogere getallen. Hoe hoger de aantallen op je scherm, hoe hoger je eindscore. Tip: heb je Apple Arcade, dan kun je de game gratis downloaden!

FRAMED (€3,99, iPhone/iPad/ TV , iOS 7.0+) – Kwam de detective de kamer binnen voor- of nadat er een schot was gelost? Dat moet je in het puzzelspelletje Framed zelf bepalen. Je krijgt een strippagina voor je kiezen, waarop je alle vakjes van plaats kunt veranderen. Hierdoor wijzigt de volgorde van het verhaal, wat weer kan leiden tot andere conclusies. Een leuk puzzelspelletje in het teken van oorzaak en gevolg.

Games om samen te doen

BADLAND (€0,99, iPhone/iPad/ TV , iOS 8.0+) – Vier spelers hoeven maar op beeld te tikken om hun zwarte pluis in de lucht te houden en obstakelparcoursen door te loodsen. Ondertussen zijn er power-ups die spelers vergroten, verkleinen of kleverig maken. Speel een potje of een toernooi: Badland is altijd hilarisch.

Gezelschapsspellen

Heads Up! (€1,99 + IAP , iPhone/iPad, iOS 13.0+) – Houd de iPhone voor je hoofd. Een naam verschijnt in beeld. De timer loopt: raad wie je zelf bent door anderen vragen te stellen! Ondertussen filmt de app het beeld van je vrienden die ongetwijfeld in een deuk liggen. Hilarisch!

The Game of Life (€5,99 + IAP , iPhone/iPad, iOS 8.0+) – The Game of Life staat in Nederland bekent als Levensweg. Je kent het waarschijnlijk wel: je rijdt het hele bord over in een autootje, eerst ga je studeren, vervolgens trouwen en als je geluk hebt krijg je ook nog kinderen. De speler die aan het eind van het spel het meeste geld heeft, wint het spelletje. Je kunt het alleen tegen een computer of met andere mensen spelen.

