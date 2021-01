De Bitcoin-koers stijgt en dat geldt ook voor de koorts rondom de Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. Het is lastig te voorspellen hoe het op de lange termijn gaat, maar op dit moment kun je niet om de Bitcoin en de vele andere digitale muntsoorten heen. De digitale cryptomunt is hot and happening en dat is voor ons aanleiding om eens te kijken naar goede Bitcoin-apps voor de iPhone.



Bitcoin-apps voor je iPhone

Er zijn allerlei apps voor Bitcoin, Ether en andere cryptomunten. Het is supergemakkelijk geworden om Bitcoin aan te schaffen en in een wallet-app te bewaren, maar zoals met alle riskante beleggingen loop je wel de kans dat het op een gegeven moment instort of slechter gaat met de koers. Bovendien moet je oppassen voor diefstal, dus is het belangrijk om je digitale bezit goed te beschermen. Betalen met Bitcoin is tegenwoordig op allerlei plekken mogelijk, maar de vraag is of dat wel slim is. Nu de koers zo snel stijgt is het beter om op je investering te blijven zitten. Je bewaart je Bitcoin in een digitale wallet, in de cloud, op een personal computer of op een speciale USB-stick.

Met onderstaande apps regel je het allemaal. Check wel goed of de beloofde beveiliging van de app deugt. Wat wij alvast voor je hebben gedaan is controleren of de app nog regelmatig wordt bijgewerkt en in ieder geval in 2016 of 2017 nog een update heeft gekregen.

Coinfolix

Heb je Bitcoin of andere cryptocurrency, dan kun je voor alle prijzen van deze valuta terecht bij de Nederlandse app Coinfolix. Vul in hoeveel munten je precies hebt en houd vervolgens het verloop en de waarde nauwkeurig in de gaten. Er is ook een ranglijst, zodat je kunt zien welke digitale munt het meeste waard is. Bovendien kun je de app beveiligen met een toegangscode en Touch ID of Face ID, zodat niet zomaar iedereen in jouw digitale portemonnee kan kijken. Mocht je bang zijn voor de beveiliging, dan is het goed om te weten dat alle gegevens op je toestel zelf staan en niet gesynchroniseerd worden met een server.

Blockchain Bitcoin Wallet

Volgens de makers ‘s werelds meest populaire digitale wallet. Bewaar je Bitcoin en Ether in deze app en boek ze over naar anderen. Via het dashboard zie je de koershistorie en je huidige bezit. Je kunt Bitcoin verzenden en ontvangen, de koersen in 20 verschillende valuta opvragen en je Paper Wallet importeren. Ook is er met tweefactorauthenticatie, pincode en een backupprocedure gezorgd dat je je centen niet zomaar kwijt bent.

Coin Ticker

Een van de weinige Bitcoin-apps die na jaren nog steeds bestaat. Werkt met meer dan duizend cryptocurrencies, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Dash (DASH), NEO (NEO), IOTA (MIOTA), Monero (XMR), NEM (XEM), Ethereum Classic (ETC), Lisk (LSK), Qtum (QTUM), EOS (EOS), OmiseGO (OMG), Hshare (HSR), Zcash (ZEC), Cardano (ADA), Tether (USDT), Stellar Lumens (XLM) en nog veel meer. Je kunt met deze app meerdere portefeuilles beheren, historische koersen opvragen en de marktinfo (vraag- en aanbodprijs) bestuderen. Met Touch ID en Face ID kun je toegang tot de app afschermen. De in-app aankoop geeft je toegang tot alle historische koersen, een donker thema en een advertentievrije app.

ZeroBlock

Het is niet de eerste app die je vindt als je in de App Store zoekt naar Bitcoins, maar wel een van de betere. ZeroBlock ziet er met het donkere thema sjiek uit. Je navigeert in de app met een soort kruis, met centraal in beeld de huidige waarde van de Bitcoin op de beurs waar je hebt gekocht. Druk op de naam van de beurs om naar een andere beurs over te schakelen. Met de knop eronder kun je de valuta wijzigen. Veeg in de app omlaag en je krijgt een calculator voor omrekenen, veeg de app naar boven en je kan pushberichten instellen voor een hoogste en laagste waarde. Rechts vind je nieuws over Bitcoin, verder rechts bepaal je de nieuwsbronnen van de informatie. In de app vind je ook een grafiek die je kan instellen per dag, week, maand of jaar. In ruil voor een in-app aankoop kun je de grafieken in kleur bekijken, maar ook zonder aankoop is deze app uitstekend.

Lawnmower

Het idee achter deze app lijkt wel op Peaks, een Nederlandse app waarmee je aankopen kunt afronden naar hele euro’s. Het verschil wordt op je spaarrekening gestort, zodat je ongemerkt aan het sparen bent. Lawnmower werkt op een soortgelijke manier – maar lees even tot het einde door voordat je geld investeert in deze app. Het idee is dat je Lawnmower koppelt met je Coinbase-account. Telkens wanneer je iets koopt wordt het bedrag afgerond naar hele dollars en het verschil wordt omgezet naar Bitcoin. Je gooit dus geen muntjes meer in de fooienpot bij Starbucks, maar bewaart die centen om in Bitcoin te investeren. Via de app kun je zien hoe het loopt. Werkt ook met Ethereum, Ripple, Litecoin, NEM, DASH en andere cryptocurrency. Nadeel is dat het niet met elke bankrekening werkt en dat je niet de best mogelijke koers krijgt. De app koopt immers op willekeurige momenten, niet op het moment dat de koers net weer iets is gezakt. Tegen maandbetaling krijg je uitgebreide analyses, bescherming met Touch ID en exporteren van data.

Andere Bitcoin-apps

Hieronder hebben we nog een aantal andere interessante Bitcoin-apps voor je verzameld: