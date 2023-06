Als je een nieuwe MacBook of Mac wil kopen, vraag je je misschien af hoeveel opslag (SSD) verstandig is. Heb je aan 256GB genoeg? Of heb je meer nodig? Hier zijn enkele punten die je in overweging kunt nemen.

Nieuwe MacBook: opslag kiezen

Voordat we ingaan op de vraag hoeveel opslag je nodig hebt, is het goed om te kijken welke opties je hebt. Kies je voor de MacBook Air, dan begint het bij 256GB en kun je upgraden naar 512GB, 1TB of 2TB. Bij de MacBook Pro krijg je 512GB* op het basismodel en heb je de mogelijkheid om dit te configureren met 1TB, 2TB, 4GB of zelfs 8TB opslag. Kijk je naar de desktopmodellen, dan begint het ook bij 256GB en loopt het in sprongen op naar eveneens 8TB. Meer opslag is altijd fijn om te hebben, maar het wordt al snel (veel!) duurder. Het is dus van belang om de juiste keuze te maken, want je kunt dit achteraf niet meer uitbreiden. Op deze pagina proberen we je te helpen met die keuze.

*We laten hier het verouderde 13-inch instapmodel van de MacBook Pro buiten beschouwing. Die wordt overigens geleverd met 256GB en verdient eigenlijk niet de naam ‘Pro’.



Hoeveel Mac-opslag heb je nodig?

Heb je geen idee hoeveel opslag je nodig hebt voor je volgende Mac, dan is het goed om hier eens te kijken:

Ga naar  > Systeeminstellingen > Algemeen > Opslag. Je ziet hoeveel opslag er nu wordt gebruikt.

Het is duidelijk dat deze Mac qua opslag wat aan de krappe kant zit. Je kunt bezig gaan met het opruimen van de Mac-opslag maar als je alle software en bestanden nodig hebt kun je bij je volgende Mac beter voor meer opslag kiezen.

Heb je genoeg aan 256GB?

Voor de meeste gebruikers die een nieuwe Mac(Book) willen kopen zal 256GB het beginpunt zijn. Dit is de hoeveelheid opslag die in de basismodellen zit. Je hebt die ruimte nodig voor foto’s, muziek, software en video’s. Daarnaast heb je nog wat ruimte nodig voor toekomstige activiteiten zoals videobewerking en games. Een Mac met 256GB opslag lijkt dan wat aan de krappe kant.

Toch valt er mee te werken, als je rekening houdt met de volgende punten:

Door de opslagruimte op je Mac te optimaliseren zet je zoveel mogelijk bestanden die je weinig gebruikt over naar cloudopslag.

Als je nog een oude computer hebt liggen, die je kunt gebruiken voor film kijken of een hobbyproject, kun je alle bestanden die je daarvoor nodig hebt erop zetten. Je dagelijkse computer heeft dan minder opslag nodig.

Als je een NAS of ander opslagmedium hebt kun je daarop de grote bestanden zetten die je toch niet dagelijks nodig hebt. Denk aan de vakantievideo’s van meer dan 10 jaar geleden die je echt niet elke dag hoeft te raadplegen.

Twijfel je tussen 256GB en 512GB dan kun je het volgende overwegen:

Wil je alle foto’s, video’s en andere bestanden altijd onder handbereik op de Mac hebben? Of is het ook prima als ze elders zijn opgeslagen en worden opgehaald als je ze nodig hebt? Dan is 256GB voldoende.

Ga je veel films en tv-series downloaden en langere tijd op de Mac opslaan? Of kijk je meestal thuis en kun je ze net zo goed streamen? Als je een iPad hebt, kun je ook daarop kijken en hoef je ze niet op de Mac op te slaan. Neem dan 256GB.

Aantal Full HD-films Aantal foto’s Aantal uur muziek 256GB 25 5.100 4.250 512GB 50 10.200 8.500 1TB 100 20.400 17.000 2TB 200 40.800 34.000 4TB 400 81.600 68.000 8TB 800 163.200 136.000

De genoemde aantallen zijn gemiddelde schattingen. Bij RAW-foto’s zal het aantal foto’s uiteraard lager liggen.

Ben je iemand die vaak met nieuwe ideeën en projecten bezig gaat, waardoor je steeds weer nieuwe software nodig hebt, dat veel ruimte inneemt? Neem dan 512GB.

Ben je de fotograaf van de familie op bruiloften en partijen of ben je hobby-filmmaker en ben je altijd in de weer met grote foto- en videoprojecten? Dan is de kans klein dat je 256GB overweegt en kun je beter 512GB kiezen.

Wat is de verwachte gebruiksduur? Ben je van plan om vijf jaar of langer met de nieuwe MacBook te gaan werken, dan is een upgrade naar 512GB of meer wel de moeite. Je smeert de kosten immers over een langere periode uit en bent toekomstbestendiger.

Daarnaast speelt mee hoeveel iCloud-opslag je hebt. Heb je gekozen voor het meest uitgebreide iCloud+ pakket met 2TB opslag, dan kun je je veroorloven om wat meer bestanden in de cloud op te slaan. Maar hou er rekening mee dat maandelijks betalen voor extra cloudopslag ook extra kosten met zich meebrengt. Kies je voor meer opslag op je Mac(Book) dan is dit een eenmalige uitgave van 200-250 euro terwijl je voor 2TB iCloud-opslag een tientje per maand betaalt. Na 20 maanden heb je ook 200 euro uitgegeven aan opslag (dat echter wel veel meer is dan de extra SSD-opslag die je voor hetzelfde geld lokaal op je MacBook krijgt).



Recente MacBook Pro’s hebben een geheugenkaartsleuf voor extra lokale opslag.

Is het 256GB-basismodel trager?

Iets anders om rekening mee te houden, dat de 256GB basismodellen van de MacBook Air en MacBook Pro een iets tragere SSD hebben dan de modellen met 512GB opslag. Dit is echter alleen van belang voor mensen die dagelijks grote hoeveelheden grote bestanden moeten overzetten. Dit komt omdat de opslag van het 256GB basismodel bij recente Macs bestaat uit één NAND-chip, terwijl de modellen met 512GB opslag beschikken over twee NAND-chips, die parallel gebruikt kunnen worden voor lees- en schrijfopdrachten en daardoor sneller grote bestanden kunnen overzetten.

Bij elke nieuwe Mac wordt hier veel ophef over gemaakt en krijgen mensen het advies om het 256GB basismodel te mijden. Maar dat is overdeven en zorgt ervoor dat je onnodig meer kosten gaat maken. De meeste gebruikers zullen er namelijk helemaal niets van merken. De lagere lees- en schrijfsnelheden zijn namelijk alleen merkbaar bij het overzetten van heel veel grote bestanden.

Moet je dagelijks 100GB aan foto- en videomateriaal overzetten, dan duurt dit inderdaad wat langer. Maar mensen die het 256GB basismodel overwegen zijn meestal geen professionele videobewerkers of grafisch designers die dit dagelijks moeten doen. De kans is groot dat ze maar één- of tweemaal per maand wat grote bestanden willen kopiëren en dan wegen de extra kosten van het 512GB-model niet op tegen een paar seconden tijdwinst.

Mensen die dagelijks met grote bestanden werken, zullen sowieso al niet het instapmodel met 256GB overwegen.

Mocht je toch bezorgd zijn: check hoeveel het extra kost om te upgraden naar 512GB en bedenkt of dit het waard is. Als je moet kiezen tussen meer opslag of meer RAM, raden wij aan om voor meer werkgeheugen te gaan want dat kun je in de toekomst niet uitbreiden. Extra opslag is altijd wel te regelen.

Toe aan een nieuwe MacBook? Je weet nu hoeveel opslag en hoeveel RAM je nodig hebt en welke upgrades het meest nuttig zijn. Kies bijvoorbeeld de 15-inch MacBook Air die een groot scherm combineert met een compact en licht design.

