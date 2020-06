Is er zomaar een app verdwenen van je iPhone? Er kunnen twee dingen aan de hand zijn: je hebt de app handmatig verwijderd of de app is automatisch opgeruimd. In deze tip lees je hoe je je verdwenen app weer terug krijgt en hoe je het automatisch opruimen van apps kunt inschakelen om ruimte vrij te maken. En wat betekent toch dat wolkje naast een app?

App zomaar verdwenen

Ben je opeens een app kwijt? Eén van de mogelijkheden is dat je de app per ongeluk hebt weggegooid. Misschien heb je het niet bewust gedaan, maar zat de iPhone in je jaszak en heb je per ongeluk de iconen laten wiebelen. Er kan ook iets anders aan de hand zijn, namelijk de automatische opruimfunctie op je iPhone en iPad. Je kunt deze functie ook bewust inschakelen om ruimte op je toestel vrij te maken. Apps worden daarbij na verloop van tijd gewist, waarbij de gegevens van de app bewaard blijven.



Als je opslagruimte op je iPhone of iPad beperkt is, dan kun je ervoor zorgen dat er ruimte vrijgemaakt wordt door apps automatisch te verwijderen die je zelden gebruikt. Hierdoor wordt de app zelf verwijderd, maar blijven de gegevens uit de app behouden. In deze tip lees je hoe je werkt en hoe je plotseling verdwenen apps weer terugkrijgt.

Apps automatisch verwijderen: dit betekent het wolkje

Door apps automatisch te verwijderen, zorg je ervoor dat de ruimte op je toestel alleen in beslag wordt genomen door apps die je echt gebruikt. Het gaat om apps die je een tijdje niet heb gebruikt. Als er ruimte nodig is zal iOS zelf ruimte maken. Het gaat alleen om de app zelf, niet om de data en instellingen die je hebt ingevoerd. Bovendien blijft het appicoontje van de verwijderde app op je beginscherm staan, maar dan met een klein wolkje erbij. Dit geeft aan dat de app zelf verwijderd is, maar dat de gegevens nog wel op je toestel staan. Hieronder zie je hoe je zo’n app eenvoudig kunt herkennen.

Automatisch verwijderen van apps instellen

Je kunt je iPhone of iPad zo instellen dat apps die je niet veel meer gebruikt, automatisch op deze manier verwijderd worden. Doe hiervoor het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar de Instellingen-app. Kies voor iTunes Store en App Store. Zorg ervoor dat je bovenaan ingelogd bent met je Apple ID. Scrol naar onderen en zet de schakelaar bij Ruim apps op aan.

Als je een automatisch opgeruimde app weer opnieuw wil installeren, hoef je alleen maar op het appicoontje met het wolkje te tikken. Let er wel op dat dit alleen kan als de app nog steeds in de App Store staat.

Apps handmatig opruimen

Behalve dat je apps automatisch kunt opruimen, kan dit ook handmatig. Dat is dus wat anders dan apps compleet verwijderen. Om alleen de app zelf te verwijderen en de gegevens te behouden, volg je deze stappen:

Ga op je iPhone of iPad naar de Instellingen-app. Kies voor Algemeen > iPhone opslag. Onderaan zie je een lijst van alle geïnstalleerde apps. Tik op de app waarvan je alleen de app zelf wil verwijderen om ruimte vrij te maken, maar de gegevens ervan wil behouden. Tik vervolgens op de optie Ruim op om alleen de app zelf te verwijderen, maar de gegevens te behouden. Bovenaan zie je hoeveel ruimte de app en de gegevens apart innemen.

Ook als je meer dan voldoende opslagruimte hebt kan dit een interessante feature zijn. Zo kan je eenvoudiger uitzoeken welke apps je niet gebruikt en behoud je alleen de apps die je echt nodig hebt. In een andere tip lees je meerdere manieren hoe je apps verwijdert van je iPhone of iPad.

Verdwenen apps weer terugzetten

Zijn er apps van je toestel verdwenen en wil je ze weer terug? Het maakt niet uit of je ze handmatig hebt weggegooid of dat ze door iOS zijn verwijderd: je downloadt ze opnieuw vanuit de App Store. Bij handmatig verwijderde apps moet je vaak de instellingen weer invoeren en opnieuw inloggen. Bij automatisch verwijderde apps hoeft dat niet.

Merk je regelmatig dat apps verdwenen zijn en vind je dit maar onhandig, dan kun je de functie ‘Ruim apps op’ het beste uitschakelen. Het is in dat geval beter om de functie uit te schakelen en pas weer in te schakelen op het moment dat je ruimte nodig hebt.

