In Apple CarPlay kun je snel wisselen tussen drie soorten apps dankzij de appkiezer in de zijbalk. Maar hoe werkt multitasking in CarPlay precies? Wij leggen het je uit.

Multitasking in Apple CarPlay

Apple CarPlay werkt met veel standaardapps die je kent van je iPhone, maar ook met meerdere apps van derden zoals Spotify en met navigatie-apps voor CarPlay. Gelukkig heeft CarPlay ook een vorm van multitasking, zodat je sneller kunt wisselen tussen de beschikbare apps.

Wisselen tussen CarPlay-apps

Standaard vind je in de zijbalk op je CarPlay-scherm aan de linkerkant snelkoppelingen naar drie soorten apps. In tegenstelling tot wat op het eerste gezicht lijkt, zijn dit niet de drie meest recente apps. In die zijbalk vind je namelijk drie soorten apps die je in CarPlay kunt gebruiken. Zo wissel je snel van een muziek-app naar een navigatie-app.

De multitasking balk in CarPlay bevat deze drie appcategorieën:

Sociaal : snel schakelen naar de Telefoon- of Berichten-app of naar WhatsApp.

: snel schakelen naar de Telefoon- of Berichten-app of naar WhatsApp. Muziek : schakelen naar een muziek-app, zoals de standaard Muziek-app, Spotify, TuneIn, Audioboeken of Podcasts.

: schakelen naar een muziek-app, zoals de standaard Muziek-app, Spotify, TuneIn, Audioboeken of Podcasts. Navigatie: ga direct naar Apple Kaarten of een andere navigatie-app.

Daarnaast heb je ook nog de Instellingen- en Agenda-app, die één van de drie categorieën vervangt. De Instellingen- en Agenda-app staan nooit samen in de multitaskingbalk.

Zo werkt multitasking in Apple CarPlay

Zoals hierboven uitgelegd, vind je in de zijbalk altijd drie soorten apps. Voor navigatie is altijd Apple Kaarten beschikbaar in CarPlay, waardoor je altijd een snelkoppeling naar die app vindt. Heb je ook andere navigatie-apps geïnstalleerd die geschikt zijn voor CarPlay, zoals Waze, Sygic of Google Maps, dan vind je die ook in deze categorie. Van de andere twee categorieën ligt het er maar net aan welke app je het meest gebruikt hebt. Heb je de Berichten-app recenter gebruikt dan de Telefoon-app, dan vind je de Berichten-app in deze zijbalk. Als je dan naar de Telefoon-app wil, ben je genoodzaakt om eerst terug te keren naar het beginscherm. Tik je daarna op de Telefoon-app, dan zal deze de plek van de Berichten-app in de zijbalk innemen.

Op dezelfde manier werkt dit ook met muziek-apps. Hieronder vallen alle apps die te maken hebben met muziek en audio, zoals de Muziek-app, Spotify, TuneIn, Audioboeken en Podcasts. Deze apps wisselen dus onderling in de zijbalk, afhankelijk van welke je het meest recent gebruikt hebt. Je kunt dus niet zowel de Muziek-app als de Podcasts-app in de zijbalk beschikbaar hebben, omdat deze binnen dezelfde categorie vallen.

Multitasking in Apple CarPlay werkt daardoor net even anders dan op de iPhone, iPad en iPod touch, waar simpelweg alle geopende apps in volgorde van meest recent weergegeven zijn.

Meerdere apps tegelijk in CarPlay gebruiken

Je kan ook meerdere apps tegelijk op het CarPlay-scherm zetten. Hiervoor gebruik je het CarPlay Dashboard. Dit scherm staat links van het beginscherm. Je komt op dit scherm door het startscherm naar rechts te vegen of door op de knop linksonder te drukken (het blokje met de streepjes).

In het CarPlay Dashboard vind je aan de linkerkant een navigatiekaart en aan de rechterkant (afhankelijk van de situatie) blokjes voor navigatie, audio en muziek, telefoon en agenda. Apple Kaarten werkt samen met het Dashboard en sinds iOS 13.4 kunnen ook andere apps hier gebruik van maken. Je hebt hier dus in één blik zicht op meerdere apps, die je tegelijk kan gebruiken.