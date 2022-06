Vanaf iOS 16 kun je sneller berichten versturen met Siri. Siri vraagt je dan niet meer om een bevestiging na het dicteren van je bericht. Dat is vooral handig in CarPlay.

Siri kun je gebruiken om vragen te stellen, je smart home te bedienen en nog veel meer. Maar de assistent komt ook van pas voor het versturen van berichten. Bijvoorbeeld als je geen handen vrij hebt tijdens het koken, als je aan het sporten bent of als je in de auto zit. Maar het hele proces voor het versturen van een berichtje met Siri kan best lang duren: je geeft je opdracht naar wie het bericht moet, je dicteert je bericht en je bevestigt dat het verstuurd moet worden. Dat moet sneller kunnen en die laatste stap kun je vanaf iOS 16 overslaan.



Automatisch berichten sturen met Siri

Met de nieuwe functie Stuur automatisch berichten in de instellingen van Siri, wordt de laatste stap in het gehele proces overgeslagen. Na het dicteren van het bericht, hoef je dus niet meer aan te geven dat het verstuurd kan worden. Siri zegt nog wel dat je het bericht kunt wijzigen of annuleren en leest je gedicteerde bericht nog wel voor. Als je niets zegt, wordt het bericht na een paar seconden automatisch verstuurd. Dat is wel zo handig en een stuk sneller, wat het gebruik van Siri voor het vesturen van berichten een stuk prettiger maakt. De blauwe knop bij Stuur loopt langzaam vol, om aan te geven wanneer het bericht daadwerkelijk verstuurd wordt.

Je moet het automatisch versturen van berichten nog wel eerst even inschakelen:

Ga naar Instellingen > Siri. Tik op Stuur automatisch berichten. Zet bovenaan de schakelaar aan. Vervolgens kun je nog aangeven of je de functie ook wil gebruiken als je een koptelefoon draagt of CarPlay gebruikt.

In combinatie met CarPlay komt de functie goed van pas. Zet je de functie aan, dan gaat het versturen van een berichtje handsfree in de auto een stuk sneller, zodat jij je meteen weer volledig kan concentreren op de weg. Geen heen en weer gepraat met Siri dus, maar alleen opdracht geven en dicteren.

Behalve voor iMessage, werkt deze functie voor alle andere chatapps die samenwerken met Siri. Het werkt dus ook voor apps als WhatsApp en Telegram. Gebruik je WhatsApp met Siri, dan worden ook die berichten dus automatisch verstuurd als je deze functie ingeschakeld hebt.