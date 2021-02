In deze review van de CPLAY2air beoordelen we deze adapter voor draadloos CarPlay. Sommige gebruikers zweren erbij, terwijl er ook flinke klachten worden gedeeld. Je leest hier onze ervaringen.

CPLAY2air review

Draadloze CarPlay biedt meer gemak omdat je bij het instappen niet hoeft te frummelen met kabels. Helaas zijn er nog maar weinig draadloze CarPlay-oplossingen. Maar mocht je al beschikken over een CarPlay-systeem in je auto, dan kun je die draadloos maken met een speciale adapter die we in deze review bespreken: de CPLAY2air.

Bij het lezen van deze review van de CPLAY2air is het belangrijk om te weten dat de ervaringen per persoon (en dus per auto) sterk kunnen verschillen. Sommige gebruikers hebben niets te klagen, terwijl anderen weer terug willen naar bekabelde CarPlay. Ook is het goed om te weten dat dit geen officieel door Apple ondersteund accessoire is. Het is een manier om je iPhone te ‘foppen’ dat er een draadloos systeem in de buurt is. In deze review bespreek ik mijn eigen ervaringen in combinatie met een Volkswagen e-Golf van september 2018. Sommige observaties zullen dus niet één-op-één van toepassing zijn op andere auto’s.

CPLAY2air in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de CPLAY2air:

Adapter om draadloze CarPlay mogelijk te maken in auto’s met ondersteuning voor bekabelde CarPlay.

Eigen usb-ingang, mocht je toch weer bekabelde CarPlay willen (via de adapter). Werkt alleen als je auto al CarPlay ondersteunt.

Geschikt voor automatische verbinding met meerdere telefoons.

Werkt samen met talloze inbouwsystemen van allerlei automerken (zie hier de geschikte merken).

Ook geschikt voor sommige aftermarket-radio’s van onder andere Pioneer, Sony en Alpine.

Alleen verkrijgbaar als zwarte adapter.

Adapter bestaat uit een klein kastje met korte usb-kabel.

Te koop voor €107,95.

Tekst, review en foto’s: Daniel Vischjager (@d_vischjager). De CPLAY2air adapter is zelf gekocht in het najaar van 2020. De review is geschreven in februari 2021 na twee maanden testen.

Zoals je wellicht al gemerkt hebt, heet dit accessoire ‘CPLAY2air’ en niet ‘CarPlay2air’. Voorheen stond dit accessoire wel bekend onder de naam CarPlay2Air, maar is dus gewijzigd. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat CarPlay een merknaam van Apple is die niet zomaar mag worden overgenomen. Over Apple gesproken: het bedrijf kan in een iOS-update de werking van het apparaat blokkeren. Apple vindt het niet altijd leuk als andere bedrijven dit soort omwegen mogelijk maken. Ben je geïnteresseerd in de CPLAY2air, ga dan eerst na of het accessoire op het moment van lezen nog wordt ondersteund in iOS. Maar hou ook in je achterhoofd dat Apple het accessoire op den duur kan blokkeren.

Bekijk ook CarPlay: alles over Apple's software voor de auto Met CarPlay kun je in de auto bellen, sms'en, muziek luisteren en met je iPhone navigeren. In dit overzichtsartikel lees je alles over de mogelijkheden en beschikbaarheid van CarPlay, met welke apps het werkt en lees je de beste CarPlay-tips.

CPLAY2air instellen

Voordat je CPLAY2air bestelt, is het verstandig om te kijken naar de geschikte automodellen. De maker belooft ondersteuning voor inbouwsystemen van een groot aantal merken én aftermarket-radio’s van Alpine, Kenwood, Pioneer en Sony. Hou er wel rekening mee dat bij sommige aftermarket-radio’s de usb-poort achterin zit. Je wil misschien niet je hele dashboard openmaken om bij de usb-poort te komen. Denk dus goed na of de adapter bij jouw situatie past.

In mijn ervaring ging het instellen van de CPLAY2air vrij makkelijk. De auto waar wij de adapter mee getest hebben, een Volkswagen e-Golf uit 2018, heeft één usb-ingang onder het infotainmentscherm met ondersteuning voor een bekabelde CarPlay-verbinding. Deze auto heeft geen ondersteuning voor draadloos CarPlay.

Om de CPLAY2air te verbinden, steek je de adapter in de usb-poort van je auto die je ook voor de bekabelde CarPlay-verbinding gebruikt. Bij sommige auto’s is dit één specifieke poort. Vervolgens open je de Bluetooth-instellingen op je iPhone om verbinding te maken met de adapter. Voilà! Je kunt nu in de CarPlay-instellingen kiezen welke apps je wil zien en in welke volgorde.

De adapter zelf heeft ook nog wat instellingen. Om deze instellingen te bereiken, moet je verbonden zijn met de adapter. Vervolgens ga je via de browser op je iPhone naar een niet zo mooi ontworpen webpagina. Hier kun je de geluidskwaliteit instellen en eventueel een opstartvertraging kiezen. Dat is handig als jouw auto eerst helemaal moet opstarten voordat je een accessoire verbindt.



In het linker plaatje zie je twee verbindingen: één bekabelde verbinding zonder tussenkomst van de adapter en één draadloze verbinding via de adapter. Je iPhone herkent de adapter als een nieuwe auto, dus je moet je apps opnieuw indelen.

Een nadeel van de instellingenpagina is dat er geen beschrijvingen bij de instellingen staan. Het is dan soms onduidelijk wat je nou eigenlijk kan aanpassen. Ik blijf er dan ook liever vanaf, omdat ik niet goed weet wat ik instel. Een korte uitleg bij de instellingen was dan ook op zijn plaats geweest, maar dat ontbreekt. Ook in de handleiding zelf staat hier weinig over vermeld. Ook vond ik het een beetje vervelend dat je je oude iPhone niet kan verwijderen uit de lijst met verbindingen tenzij je de hele adapter reset.

Je kunt de CPLAY2air updaten via de genoemde webpagina. Het is de bedoeling dat de fabrikant jou mailt zodra er een update klaarstaat. Het updaten kan even duren, dus doe het vooral niet als je haast hebt. Updates kunnen ondersteuning bieden voor meer auto’s en eventuele bugs oplossen.

CPLAY2air in de praktijk gebruiken

Het is mogelijk om meerdere telefoons te verbinden met de CPLAY2air. Een handige functie is dan ook dat je niet iedere keer helemaal via je iPhone-instellingen verbinding hoeft te maken. Dat zou het gemak van draadloos CarPlay juist teniet doen. Maar wat nou als je bijvoorbeeld met je partner de auto instapt en jullie iPhones allebei een verbinding hebben met CPLAY2air? In dat geval kiest de adapter altijd de iPhone die als laatst is verbonden. In mijn persoonlijke situatie is dit vaak fijn omdat ik eigenlijk altijd achter het stuur zit, maar als dat bij jou anders is kan het een punt van aandacht zijn. Je zou problemen kunnen voorkomen door van te voren al even Bluetooth uit te schakelen op de iPhone die je niet wil verbinden.

Je kunt natuurlijk wel handmatig een andere iPhone kiezen, maar dat moet dan wel vóórdat er automatisch verbinding wordt gemaakt. In mijn auto duurt het vaak even tot het hele Volkswagen-systeem is opgestart. In die tijd is de CPLAY2air adapter allang opgestart, nog voordat ik het scherm kon gebruiken om een andere telefoon te kiezen. Ik zou dan de adapter moeten loskoppelen en opnieuw verbinden met de auto om handmatig een andere iPhone te kiezen.

Nogmaals: voor mij persoonlijk is dit niet zo belangrijk, maar als je vaak van chauffeur wisselt kan het op den duur erg storend zijn. Je kan de eerder genoemde opstartvertraging gebruiken, maar het is nogal wisselvallig hoe lang het opstarten van mijn autosysteem en CPLAY2air duurt. Het kan allemaal vrij snel gaan, maar soms duurt het voor mijn gevoel langer dan ik zou willen. Omdat ik meestal liever zo snel mogelijk alles werkend wil hebben kies ik ervoor om geen opstartvertraging te gebruiken.

Al met al verbindt CPLAY2air snel en altijd automatisch met de iPhone. Ik vind het erg prettig om niet iedere keer mijn iPhone te hoeven verbinden met de kabel. Dat is dan ook het grootste voordeel van deze adapter.

Heb je geen touchscreen, dan kun je een draaiknop gebruiken. De adapter is zo gebouwd dat hij altijd denkt dat je over een draaiknop beschikt.

Het scherm reageert net zo snel als via een bekabelde verbinding en in de geluidskwaliteit merk ik geen verschil. Helaas kan het soms gebeuren dat het geluid niet helemaal synchroon loopt met het beeld. Dat is storend als een bijrijder een filmpje kijkt terwijl de iPhone verbonden is met de adapter. Tijdens het gebruik van CarPlay is het amper te merken. Dat probleem heb ik niet met een bekabelde verbinding. Dit euvel is wellicht normaal voor draadloze verbindingen, maar dat heb ik niet kunnen testen voor de review van de CPLAY2air.

Sommige gebruikers op Reddit klagen over haperende verbindingen, wegvallende telefoongesprekken, GPS-issues, slechte microfoonkwaliteit en andere kwalen. De klantenservice van CPLAY2air geeft in sommige gevallen de schuld aan draadloze opladers in de auto die signalen kunnen verstoren. In mijn auto ligt de adapter óók op een ingebouwde draadloze oplader, maar dat heeft bij mij na maanden nog geen storing opgeleverd. Het lijkt dus gebruikt te worden als een manier om schuld af te doen, maar dat kan ik niet bevestigen. Het kan ook een combinatie zijn van verschillende systemen en automerken, maar in mijn geval heb ik deze problemen niet ervaren. Toch is het wel iets om rekening mee te houden, maar daar kom je pas achter als je het zelf geprobeerd hebt.

CPLAY2air zorgt voor een nettere auto

Als je net als ik van een nette auto houdt, dan zul je de CPLAY2air willen hebben. In mijn auto zit een klepje onder het infotainmentscherm waarachter de usb-poort verstopt zit. Gebruik je bekabelde CarPlay, dan moet die klep altijd open staan. Er hangt dan ook altijd een kabel uit. Lelijk zou ik het niet per se noemen, maar het stoorde mij soms wel. Zeker als je een handgeschakelde auto hebt kan de kabel in de weg zitten.

De CPLAY2air is gelukkig erg klein en past gewoon in het bakje met de klep dicht. Dat geeft een rustiger uitstraling. Natuurlijk is dit wel heel specifiek voor mijn automodel, maar ik denk dat die Lightning-kabel bij veel auto’s wel ergens over de middenconsole slingert. Draadloos ziet het er simpelweg veel opgeruimder uit.



Zo ziet het eruit als ik bekabeld CarPlay gebruik. De kabel is een 0,5m Lightning-kabel van Apple.



Dankzij de CPLAY2air adapter kan het klepje dicht. Een stuk strakker!

CPLAY2air: is draadloos slecht voor je batterij?

Eén van de belangrijkste dingen voor mij om op te letten was het effect op de batterijduur tijdens het gebruik van een draadloze verbinding. Bij de bedrade verbinding hoef je je nooit zorgen te maken om je batterij, omdat je iPhone tegelijkertijd opgeladen wordt. Bij de draadloze CarPlay moet je daar wel op letten, al valt het batterijverbruik in onze test behoorlijk mee. Bij een ritje van een half uur met Apple Kaarten, eigen muziek via Apple Music en af en toe een telefoongesprek, daalt het batterijpercentage met een paar procent. Het is lastig om exacte cijfers te geven, omdat het ook heel erg afhankelijk is van bijvoorbeeld je bereik. Het batterijpercentage hou je overigens in de gaten via het zijmenu van de CarPlay-interface.

Al met al heeft het allemaal geen merkbaar effect op mijn batterijduur, behalve bij extreem lange ritten én bij het gebruik van sommige andere apps.



Een iPhone met draadloze verbinding met CarPlay, te herkennen aan het batterijtje linksboven en het CarPlay-logo in het Bedieningspaneel.

Flitsmeister is een goed voorbeeld daarvan. Ik had een shortcut ingesteld waarmee Flitsmeister automatisch kon openen bij verbinding met CarPlay. Wanneer ik deze app vanaf het begin van de rit aan heb staan, merk ik dat mijn batterij merkbaar sneller leegloopt. Ook wordt mijn iPhone een stuk warmer. Ik gebruik de app tegenwoordig incidenteel, maar echte Flitsmeister-fans zullen denk ik toch baat hebben bij een oplader (en dus wellicht gewoon bekabeld CarPlay). Ik besef dat dit een issue is van Flitsmeister of iOS en niet zozeer van de CPLAY2air, maar het is toch het vermelden waard.

Kortom: de CPLAY2air zelf blijkt uit deze review geen noemenswaardige negatieve impact te hebben op je batterij. Gebruik je veel apps van derden tijdens het rijden, dan kan het wel degelijk slecht zijn voor je batterijduur. Het is natuurlijk mogelijk om gewoon je telefoon op te laden, maar dan verlies je wel het gemak van draadloos CarPlay. Bezitters van een iPhone met MagSafe opladen kunnen natuurlijk kiezen voor een MagSafe-compatibel autohouder.

Overigens is het mogelijk om via de CPLAY2air ook een bekabelde verbinding tot stand te brengen. Je steekt dan simpelweg een kabel in de usb-poort van de adapter en je kan rijden. Je kunt zien dat je geen draadloos CarPlay meer gebruikt omdat het batterij-icoon verdwijnt van de CarPlay-zijbalk.

Bekijk ook Zo start je automatisch je favoriete navigatie-app als je in de auto stapt Gebruik je tijdens het autorijden altijd dezelfde navigatie-app? Dan is er een manier om automatisch je favoriete verkeersapp te starten als je in de auto stapt. In deze tip lees je hoe je automatisch een app start als je verbinding maakt met Bluetooth of CarPlay.

Problemen met CPLAY2air: geen ‘plug and play’ voor iedereen

Bij techproducten kan er altijd iets mis gaan, maar dat lijkt bij dit accessoire bij sommige mensen wat meer aan de hand dan normaal. De CPLAY2air adapter voor draadloos CarPlay heeft op het internet een dubieuze status. Sommige gebruikers zijn helemaal tevreden, terwijl anderen het product gefrustreerd terugsturen en voor een alternatief kiezen.

Ik noemde het hierboven al, maar wees je ervan bewust dat de werking van de adapter sterk afhankelijk is van jouw automodel. Houd er ook rekening mee dat je de adapter wellicht wil terugsturen. Omdat je bestelling uit China komt, kan het terugsturen wel wat gedoe zijn. Een alternatief is de re-STREAM C2A, maar daar betaal je flink meer voor.

Score 7.5 CPLAY2air draadloze CarPlay adapter €107,95 Voordelen + Draadloos CarPlay is echt fijner

Zorgt voor een nettere auto

Verbindt snel, ook te koppelen met meerdere iPhones Nadelen – Kan slechtere batterijduur opleveren

Werkt niet (goed) in iedere auto

Instellingen zijn onduidelijk

Best prijzig

Geen officieel ondersteund accessoire, dus Apple kan werking blokkeren

Conclusie review CPLAY2air

Het is lastig om voor CPLAY2air voor iedereen dezelfde conclusie te trekken. Er zijn mensen die alleen maar problemen hebben, terwijl ik echt weinig klachten heb tijdens het gebruik van CPLAY2air. Aan de ene kant vind ik dat deze adapter een luxeprobleem oplost en ik gebruik hem dan ook met plezier. Het is daadwerkelijk fijn dat je niet altijd je iPhone uit je zak of tas hoeft te pakken als je de auto instapt. Aan de andere kant, is dat echt ruim €100,- waard?

De instellingen-pagina van de CPLAY2air is verwarrend en het updaten kan nogal lang duren. Verder is de interface van het apparaat niet zo mooi en ook totaal niet in een Apple-stijl. Nu is dat geen verplichting natuurlijk, maar er had wel iets meer aandacht naartoe mogen gaan. Mijn laatste klacht is dat het beeld niet synchroon loopt met het geluid, wat alleen irritant is als iemand op je iPhone een filmpje kijkt.

Deze adapter schreeuwt echt dat het een onofficiële omweg is. De problemen die sommige mensen ervaren zijn heel verschillend en niet iedere auto wordt zomaar ondersteund. Met dit soort omwegen is het raak of mis. In mijn geval is het raak. Omdat ik niet kan spreken voor mensen met issues geef ik de CPLAY2air in deze review een 7,5. Voor mij doet het apparaat wat het belooft en, eenmaal ingesteld, is het echt iets waar ik niet meer naar omkijk. Ik zou ook liever niet meer terug willen naar bekabeld CarPlay.

Wil je de CPLAY2air aanschaffen voor €107,95? Bekijk dan de website van de fabrikant. Leuk feitje: je kunt met Apple Pay (creditcard) betalen!