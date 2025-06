In april doken er twee apps op die het mogelijk maakten om in CarPlay video’s af te spelen, maar al snel stak Apple daar een stokje voor. Apple leek er geen brood in te zien, mogelijk vanwege verkeersveiligheid. Maar nu komt Apple toch zelf met een nieuwe functie: via AirPlay video’s naar CarPlay streamen. Het komt beschikbaar als onderdeel van iOS 26, maar dat betekent niet dat jij daar zo meteen gebruik van kan maken als je je iPhone geüpdatet hebt.

AirPlay naar je CarPlay-scherm voor streamen van video

De nieuwe functie werd ontdekt op een pagina over CarPlay op Apple’s ontwikkelaarsplatform. Onder het kopje CarPlay for automakers legt Apple uit welke functies autofabrikanten kunnen aanbieden voor hun CarPlay-systemen. Waaronder dus ook de nieuwe Video in the car-functie, die werkt met AirPlay. Apple zegt dat deze functie het mogelijk maakt om video’s vanaf je iPhone rechtstreeks op je CarPlay-scherm af te spelen, maar alleen als je niet rijdt. Bijvoorbeeld als je lange tijd ergens geparkeerd staat of als je aan het wachten bent tot je laadsessie afgelopen is.

CarPlay-schermen worden de laatste jaren alsmaar groter, waardoor het ook van toegevoegde waarde is om video’s op het CarPlay-scherm af te spelen. In de beginjaren van CarPlay waren de autoschermen nauwelijks groter dan die van de iPhone zelf, maar met autoschermen die steeds breder en groter worden, is het kijken van een video via dat scherm ook meer de moeite waard.

Vanwege veiligheid komt het dus alleen beschikbaar als je stil staat en niet als je rijdt. Apple zegt dat de functie zowel voor de gewone CarPlay als CarPlay Ultra beschikbaar komt.

Niet meteen beschikbaar met iOS 26

Maar zoals uit de pagina bij Apple blijkt, zal de functie niet meteen actief zijn zodra jij je iPhone geüpdatet hebt naar iOS 26. De functie moet namelijk ondersteund worden door automerken. Zij moeten de mogelijkheid om video’s te streamen naar het CarPlay-scherm inbouwen in de software van de auto. Dat kan via een software-update zijn, maar het kan ook zo zijn dat het alleen op nieuwere automodellen werkt. Het zal waarschijnlijk nog wel jaren duren voordat de eerste auto’s met deze functie de weg op rijden. Eerdere nieuwe CarPlay-functies die autofabrikanten zelf in moeten bouwen, laten ook al jaren op zich wachten. Denk aan Car keys, de digitale autosleutels, of de ondersteuning voor de CarPlay-navigatie op het scherm achter je stuur.

Gelukkig komen er in iOS 26 wel heel veel andere CarPlay-functies beschikbaar. Sterker nog: CarPlay krijgt misschien wel de grootste update ooit. Check dan ook zeker ons aparte overzicht met 10 nieuwe CarPlay-functies in iOS 26.