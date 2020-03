Met iMessage op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch kun je gratis berichten versturen naar andere Apple-gebruikers. Je kunt eenvoudig berichten, foto’s en video’s uitwisselen, maar met een aantal handige tips haal je meer uit iMessage en de Berichten-app. Zo kun je snel antwoorden met 3D Touch en Haptic Touch, bekijk je het tijdstip waarop een bericht verstuurd is, schakel je leesbewijzen in per contact en deel je je locatie voor langere tijd. Wij zetten tien handige tips op een rij, zodat je alles uit iMessage haalt.

iMessage tips

De tips in deze gids helpen je om alles uit iMessage te halen. Gebruik je liever WhatsApp of Telegram, dan hebben we ook voor die chatapps aparte tips voor je op een rij gezet om er meer uit te kunnen halen. Zo hebben we acht nuttige tips om alles uit WhatsApp te halen en zeven praktische tips voor Telegram-gebruikers.

#1 Tijdstip van een bericht bekijken

Bij een iMessage-bericht is niet standaard te zien hoe laat het bericht precies verstuurd is. Verstuurde en ontvangen berichten worden simpelweg onder elkaar weergegeven, zonder dat er bij elk afzonderlijk bericht een tijdsaanduiding te vinden is. Zo ziet het gesprek er strak en overzichtelijk uit, maar Apple heeft er wel iets op bedacht. Om het tijdstip van een specifiek bericht te bekijken, hoef je alleen maar naar links te vegen. De verstuurde blauwe tekstballonnetjes schuiven naar links en de tijdstippen komen aan de rechterkant in beeld, zowel van de verstuurde als ontvangen berichten.

#2 Effecten automatisch versturen

Sinds iOS 10 heeft iMessage schermvullende effecten. Zo verstuur je een bericht met vuurwerk of een ballon in de vorm van een hartje. Is er iemand jarig, dan kun je hem verrassen met een bericht met bijvoorbeeld confetti. Je kunt de effecten handmatig kiezen, maar bij bepaalde woorden worden ze ook automatisch verstuurd. Zeg ‘Gelukkige verjaardag’ en je verstuurt ballonnen, terwijl je bij ‘Gefeliciteerd’ en confettibom verstuurt.

#3 Snel antwoorden met 3D Touch en Haptic Touch

Met 3D Touch en Haptic Touch kun je sneller een antwoord versturen. Open hiervoor de lijst met al je gesprekken en druk stevig of lang op het gesprek waar je een antwoord wil versturen. Druk niet te ver door, maar zorg dat alleen de voorvertoning van het gesprek in beeld staat. Je kunt hier kiezen uit drie voorgestelde antwoorden, maar je kan ook een aangepast antwoord versturen. De voorgestelde antwoorden zijn bovendien contextgevoelig. Heeft je gesprekspartner een vraag gestuurd, dan kun je snel als antwoord ‘Ja’ of ‘Nee’ versturen. In andere gevallen krijg je meestal suggesties zoals ‘OK’ of ‘Bedankt’.

#4 Woorden omzetten naar emoji

Bij chatapps als iMessage en WhatsApp gebruikt iedereen wel emoji’s. In iMessage is het een stuk makkelijker om direct de juiste emoji te gebruiken. Hoewel je niet kunt zoeken op naam, kan iMessage woorden automatisch omzetten in een passende emoji. Dit werkt zowel bij emoties zoals boos, blij of verdrietig, als bij beroepen, activiteiten en voorwerpen. Het enige wat je hoeft te doen, is om je bericht te tikken zoals je gewend bent. Als je dan op de emoji-knop tikt, worden de woorden die je om kan zetten in een emoji automatisch oranje gemarkeerd. Tik op de woorden om er een emoji van te maken. Je kunt in veel gevallen ook nog kiezen tussen meerdere emoji.

#5 Leesbewijzen per contact instellen

Leesbewijzen zijn zowel geliefd als gehaat. De één heeft er een bloedhekel aan, omdat hij of zij zich anders verplicht voelt om direct te reageren of liever niet wil dat de ander weet dat het bericht gelezen is. De ander vind je het juist fijn om te weten of iemand zijn of haar bericht ontvangen en bekeken heeft. iMessage ondersteunt ook leesbewijzen, maar het is niet nodig om dit per se voor iedereen aan of uit te zetten. Je kunt per contact instellen of de leesbewijzen verstuurd worden of niet. Zo zorg je er dus voor dat leesbewijzen wel gestuurd worden naar je partner, maar bijvoorbeeld niet naar een vriend of vriendin. Zorg ervoor dat de overkoepelende instelling voor leesbewijzen uit staat bij Instellingen > Berichten. Ga dan naar een specifiek gesprek in de Berichten-app waarvoor je leesbewijzen wil inschakelen. Tik daar rechtsboven op de kleine i en zet de schakelaar bij Stuur leesbewijzen aan.

#6 Afbeeldingen en bijlagen bekijken

Behalve tekstberichten kun je in iMessage ook foto’s, video’s en bijlagen versturen. De categorie bijlagen is vrij breed: van Office-documenten tot geluidsbestanden, je kunt bijna alles via iMessage versturen. In elk gesprek kun je ook een overzicht van alle verstuurde foto’s, video’s en bijlagen bekijken. Tik hierop op de kleine i rechtsboven in een gesprek. Onderaan zie je een verdeling van soorten bijlagen. Bij Afbeeldingen vind je alle foto’s en video’s die gedeeld zijn, terwijl je bij Bijlagen geluidsopnames, PDF-bestanden en allerlei andere documenten kunt vinden. Handig als je op zoek bent naar die ene foto die in een gesprek uitgewisseld is.

#7 Locatie live delen

Als je een afspraak met iemand hebt om op een specifieke locatie af te spreken, dan is het handig om te weten waar iemand precies is. iMessage heeft de mogelijkheid om je huidige locatie te versturen, maar je kunt ook je locatie voor een langere tijd delen. Hierdoor weet diegene precies waar je bent, totdat jij het delen van je locatie uitschakelt. Dit werkt via de standaard Zoek mijn Vrienden-app, maar de instelling is ook direct vanuit iMessage te raadplegen. Ga hiervoor naar het gesprek van degene met wie je de locatie wil delen. Tik op de kleine i rechtsboven. Je kiest hier uit een van de twee opties: Stuur mijn huidige locatie en Deel mijn locatie. Bij de laatste optie bepaal je ook voor hoelang je een locatie wil delen, bijvoorbeeld voor een uur, tot vannacht of voor altijd.

#8 Snel huidige locatie delen

Als je snel je huidige locatie wil delen, dan kan dat ook makkelijk. Dit werkt vanaf iOS 13 en iPadOS 13 en het enige wat je hoeft te doen is een bepaald zinnetje typen. Typ bijvoorbeeld “Ik ben bij” of “Ik ben hier” en in de balk van de woordsuggesties (net boven het toetsenbord) zie je een knop Huidige locatie. Tik hierop en je huidige locatie wordt meteen verstuurd. Het werkt niet altijd, maar het kan toch goed van pas komen.



Deze tip is alleen te gebruiken voor mensen met een 4,7-inch iPhone of groter. Je kunt in zowel het chatoverzicht als bovenaan een chat een contactfoto laten tonen. Dit is vooral handig voor het herkennen van de juiste contacten, maar je kan de foto’s ook als storend of druk ervaren. Gelukkig vind je in de instellingen van de Berichten-app een schakelaar om contactfoto’s in of uit te schakelen. Ga naar Instellingen > Berichten en zet de schakelaar daar aan of uit. Let er dus op dat deze instelling alleen beschikbaar is op grotere iPhones en niet bij bijvoorbeeld de iPhone SE of iPhone 5s.

#10 Afbeeldingen met kwaliteit versturen

iMessage verstuurt foto’s standaard in de volledige resolutie. Het voordeel daarvan is dat afbeeldingen niet gecomprimeerd worden en er dus altijd scherp uit zien. Het nadeel hiervan is dat ze meer ruimte innemen en het versturen een stukje trager gaat. Maakt de kwaliteit voor jou niet uit, dan kun je afbeeldingen ook versturen met een lage kwaliteit. Ga hiervoor naar Instellingen > Berichten en scroll helemaal naar onderen. Hier vind je een schakelaar Afbeeldingen met lage kwaliteit. Zet je deze aan, dan merk je dat foto’s in een iets lagere kwaliteit verstuurd worden. Het verzenden gaat dan wel sneller en neemt minder opslagruimte in beslag.

#11 Berichten automatisch verwijderen

iMessage kan na verloop van tijd behoorlijk wat ruimte in beslag nemen op je iPhone of iPad, zelfs als je afbeeldingen in lagere kwaliteit verstuurt. Gelukkig heeft Apple daar iets op bedacht, want je kunt iMessage zo instellen dat berichten automatisch verwijderd worden. Dit geldt ook voor alle bijlagen, zoals foto’s, video’s en documenten. Je kunt kiezen tussen twee tijdsbestekken waarin berichten automatisch verwijderd worden, namelijk dertig dagen of één jaar. Dit kun je bijvoorbeeld instellen als het niet nodig is om alle berichten te bewaren of als je een tweede apparaat hebt, zoals een iPad of Mac. De instelling is dus ook niet van invloed op je andere apparaten, want daar blijven alle berichten gewoon bewaard.