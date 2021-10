Apple's autosysteem CarPlay kan ook worden uitgeschakeld, zodat kinderen er geen gebruik van kunnen maken. In deze tip leggen we uit hoe je CarPlay op je iPhone blokkeert, wat ook van pas komt als je CarPlay liever niet wil gebruiken.

CarPlay blokkeren en uitschakelen op je iPhone

CarPlay is een handige manier om je iPhone tijdens het autorijden op een veilige manier te gebruiken. In plaats van dat je een berichtje typt of een locatie opzoekt door je iPhone beet te pakken, zorgt CarPlay ervoor dat je alles handsfree of via het scherm van je autoradio doet. CarPlay werkt met touchscreens, maar ook met bedieningsknoppen in je auto. Heb je een geschikte autoradio, maar wil je CarPlay liever niet gebruiken, dan kun je het uitschakelen en blokkeren.

CarPlay uitschakelen via instellingen

De makkelijkste manier om CarPlay uit te schakelen, is via de instellingen op je iPhone. Door de auto te vergeten, voorkom je dat CarPlay automatisch geactiveerd wordt zodra je je iPhone (draadloos of met een kabel) verbindt met je autoradio.

Om een CarPlay-systeem uit een iPhone te verwijderen, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > CarPlay. Selecteer nu de naam van je auto en tik op Vergeet deze auto.

Je moet nu opnieuw verbinding maken en toestemming geven om deze iPhone met CarPlay in deze auto te gebruiken.

CarPlay blokkeren via Beperkingen

Door CarPlay compleet te blokkeren via de optie Beperkingen in iOS, voorkom je dat iemand muziek en andere content via de autoradio afspeelt. Denk bijvoorbeeld aan je kind die op de achterbank met een gekoppelde iPhone zit te spelen.

Wil je CarPlay op een bepaalde iPhone definitief blokkeren, dan doe je het volgende:

Ga naar de Instellingen-app. Blader naar Schermtijd. Tik op Beperkingen. Tik op Toegestane apps. Zet de schakelaar bij CarPlay uit.

Eventueel moet je bij bovenstaande stappen je toegangscode invoeren. Na het blokkeren van CarPlay zul je voortaan ook je toegangscode moeten invoeren om muziek en andere content via CarPlay te kunnen afspelen. Zo voorkom je ongewenste verrassingen.

