Toen Apple bij de MacBooks overstapte van Intel naar de Apple Silicon-varianten, was er een groot nadeel voor gebruikers die vaak op een extern scherm werkten: de ondersteuning werd teruggebracht naar slechts één extern display. Veel MacBook-eigenaren werden daardoor gedwongen om later over te stappen naar de veel duurdere MacBook Pro, die dankzij de Pro- en Max-versies van de chips wel met meerdere displays werken. Maar met de komst van de M3 MacBook Air is er nu goed nieuws qua externe schermen.

Externe schermen M3 MacBook Air

De MacBook Air is voorzien van twee Thunderbolt-poorten en die kunnen allebei gebruikt worden om een extern scherm (al dan niet via een adapter) op aan te sluiten. Als je het scherm van de MacBook Air zelf ook wil gebruiken, kun je er een tweede externe scherm op aansluiten met een resolutie tot 6K bij 60Hz. Heb je een tweede extern groot scherm, dan kun je met de M3 MacBook Air ook deze tegelijkertijd gebruiken. De enige voorwaarde is dat je dan wel de MacBook Air moet dichtklappen om de twee externe schermen tegelijkertijd te kunnen gebruiken. Dit tweede externe scherm heeft een resolutie tot 5K bij 60Hz.

Uiteindelijk betekent dit dat je bij de MacBook Air alsnog maar twee schermen tegelijkertijd kan gebruiken, al is de opstelling anders. Naast de combinatie MacBook Air-scherm en extern scherm, wordt nu ook de combinatie van twee externe schermen ondersteund. Maar dat betekent dat ondersteuning voor drie schermen in totaal (MacBook Air-display, plus twee externe schermen) nog steeds niet ondersteund wordt. Dat was wel het geval bij de vroegere Intel MacBook Air.

M3: externe schermen

Volledige native resolutie ingebouwde display en één extern scherm met een resolutie tot 6K bij 60Hz

Gesloten MacBook Air met twee externe schermen tot 5K bij 60Hz

M2: externe schermen

Volledige native resolutie ingebouwde display en één extern display met een resolutie tot 6K bij 60Hz

Je vraagt je misschien af: hoe zit het dan met de 14-inch MacBook Pro met M3-chip, die afgelopen najaar uitgebracht werd? Dat model heeft dezelfde M3-chip als de nieuwe MacBook Air, maar ondersteunt momenteel slechts één extern scherm. Zelfs als de MacBook Pro dichtgeklapt is. Tegenover 9to5Mac zegt Apple dat daar verandering aan komt, want er komt binnenkort een update uit waardoor de 14-inch MacBook Pro met gewone M3-chip, net als de M3 MacBook Air, twee schermen ondersteund als deze dichtgeklapt is. Om welke update het gaat, zegt Apple niet. Mogelijk wordt dit toegevoegd in macOS Sonoma 14.4, die binnenkort verschijnt.

De meer krachtigere M3 Pro en M3 Max MacBook Pro’s van eind 2023 ondersteunen sowieso al meerdere schermen, ook als de MacBook open is.

De nieuwe M3 MacBook Air is vanaf vandaag te bestellen en verschijnt vanaf 8 maart 2024 in de winkels. Vanaf dat moment worden de eerste exemplaren ook geleverd aan gebruikers. Check ook ons overzicht met prijzen van de M3 MacBook Air 2024 als je een nieuwe MacBook wil kopen.