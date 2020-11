Intel of Apple Silicon M1: welke Mac moet je kiezen?

Macs met Intel of M1-chip: aan jou de keuze!

Nu Apple de eerste Macs met M1-processor heeft aangekondigd is het verleidelijk om voor deze nieuwe MacBooks te kiezen. De prestaties zijn immers indrukwekkend en de batterijduur is fenomenaal. Toch zijn er wel wat meer punten waar je over moet nadenken voordat je de sprong naar een Mac met M1 maakt.



Waarom je een M1 Mac zou moeten kiezen

In een apart artikel hebben we de voordelen van de M1-chip opgesomd. Daaruit blijkt ook meteen waarom je voor een Mac met M1-chip zou willen kiezen:

Snelheid

Je huidige (recente) Mac of MacBook is te traag voor de toepassingen die jij gebruikt en je hebt absoluut de snelste Mac nodig die verkrijgbaar is. Heb je een verouderde Mac, dan kun je natuurlijk ook al een stuk erop vooruit gaan door voor een recente Intel-Mac te kiezen.

Lange batterijduur

Moet je vaak lange stukken aan één stuk werken en heb je daarbij geen stopcontact bij de hand? Of ben je vaak onderweg? Dan zal een een Mac met M1-chip echt iets voor jou. Het is alleen de vraag of er momenteel zoveel mensen zijn die hier behoefte aan hebben, omdat veel mensen thuis naast het stopcontact zitten. Wil je echter nu al de overstap maken en je ook volgend jaar een lekker lange batterijduur hebben, dan kan dat.

Je wilt beter draadloos internet

De M1-chip heeft ondersteuning voor WiFi 6, een variant die sneller is en betere dekking biedt. Combineer het met een router die WiFi 6 ondersteunt en je kunt tot in de verste hoeken van je kasteel verbonden blijven.

Je wilt gewoon het allernieuwste

Misschien wel de belangrijkste reden waarom mensen nu al willen overstappen: het is nieuw, het is veelbelovend en het is van Apple. Je wilt het gewoon hebben. Deze groep van early adopters heeft onze hulp niet nodig bij de keuze: zij hebben al lang hun bestelling geplaatst. Wie nog niet volledig wil overstappen zou ook kunnen kiezen voor de aanschaf van een Mac mini met M1. Die is lekker compact, gemakkelijk op te bergen en met €799 nog redelijk betaalbaar in vergelijking met een MacBook. Zo kun je alvast wat met hobbyprojectjes bezig zijn op een aparte computer, zonder dat je dagelijkse werk in gevaar komt

Waarom je beter een Intel Mac kunt kiezen

Apple verkoopt nog steeds Intel Macs en zal dat in ieder geval de komende 1,5 jaar nog blijven doen. De ondersteuning voor Intel Macs loopt nog veel verder door. Er zijn meerdere redenen waarom je beter nog even bij een Intel Mac kunt blijven hangen en misschien zelfs nog een Intel Mac zou moeten aanschaffen. In een apart artikel hebben we de nadelen van M1 opgesomd en die zijn mede bepalend of voor jou het juiste moment is aangebroken om de sprong te maken of nog even bij Intel te blijven hangen

Kies voor een Intel Mac als het volgende op jou van toepassing is.

Je hebt Windows nodig

Hiervoor heeft Apple nog geen goede oplossing aangekondigd. Er is geen Boot Camp voor M1 beschikbaar en alle hoop is gevestigd op virtualisatiesoftware zoals Parallels. Dat werkt echter met een aanstaande ARM-versie van Windows en niet de Windows 10 voor x86 die je gewend bent.

Je wilt meerdere schermen aansluiten

M1 ondersteunt maar één extern scherm. Met Intel ben je beter af: daarmee kun je twee 4K-schermen aansturen.

Je wilt later uitbreiden

Met M1 is uitbreiden van werkgeheugen (RAM) en opslag (SSD) onmogelijk, bij Intel Macs zijn er vaak wat meer opties, al is niet alles mogelijk.

Je hebt een eGPU nodig

Apple belooft met de M1 nog krachtiger grafische prestaties, maar de GPU zit wel vastgesoldeerd in de SoC (System on a Chip) en je kunt geen Thunderbolt eGPU’s meer gebruiken. Bij Intel Macs kan dat wel.

Je wilt een 1080p webcam

De Macs met M1-chip hebben nog steeds een 720p FaceTime-camera, al zitten er wel softwarematige verbeteringen in om bijvoorbeeld de witbalans te verbeteren. Wil je een betere webcam, dan raden we een externe webcam aan of de nieuwste 27-inch iMac met Intel van augustus 2020. Dat is de enige die een hogere resolute webcam heeft.

Je hebt specifieke apps nodig

Apple biedt meerdere opties om te zorgen dat je oude apps blijven werken. Ontwikkelaars kunnen de app universeel maken zodat het op Intel- en M1-processoren werkt. Je kunt Rosetta 2 gebruiken voor apps die nog niet zijn aangepast. En je kunt iOS-apps op je Mac gebruiken. Mogelijkheden genoeg, maar heb je een heel exotische app nodig waar je echt niet zonder kan, informeer dan bij de ontwikkelaar hoe het zit met de ondersteuning van Big Sur in combinatie met M1.

Jouw Mac is er nog niet in M1-versie

Heb je een Mac Pro, iMac, iMac Pro of 16-inch MacBook en heb je een nieuwe nodig, dan valt er momenteel niet zoveel te kiezen. De M1-chip zit alleen in de Mac mini en in de 13-inch MacBook Air en Pro. Voor alle andere modellen ben je voorlopig nog even aangewezen op de Intel-chip. Je zou kunnen wachten tot er een update komt met M1-chip, maar als je niet kunt wachten en nu wilt upgraden zul je nog voor Intel moeten kiezen.

Je wacht liever even af

Prima keuze! Want net zoals er mensen zijn die bij elke aankondiging van Apple meteen naar hun creditcard grijpen zijn er ook mensen die het liever nog even aankijken. Apple zal de Intel Macs nog jaren blijven ondersteunen en je hoeft echt geen overhaaste keuze te maken. Doe rustig aan, lees ervaringen van anderen en bepaal vervolgens wanneer voor hou het juiste moment is om over te stappen.

Er is ook nog geen M1-versie van de 16-inch MacBook Pro aangekondigd. Apple zou daar volgens geruchten wel aan werken, maar vooralsnog heeft Apple ervoor gekozen om alleen de instapmodellen de overstap naar de M1 te laten maken.

