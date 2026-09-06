Rosetta 2 zorgt ervoor dat apps die oorspronkelijk voor Intel-Macs zijn ontwikkeld ook werken op Macs met Apple Silicon. Hierdoor kunnen Mac-gebruikers na de overstap naar Apple’s eigen chips veel van hun bestaande software gewoon blijven gebruiken. Inmiddels loopt die overgang op zijn einde. macOS 27 is de laatste versie waarin Rosetta volledig wordt ondersteund en vanaf macOS 28 werken de meeste Intel-apps niet meer.

Wat is Rosetta 2?

Apple begon in 2020 met de transitie van de Intel-processors naar de eigen Apple Silicon-chips voor de Mac. Dat betekende niet alleen dat er nieuwe Macs verschenen, maar ook dat bestaande software aangepast moest worden. Apps die speciaal voor Intel-processors ontwikkeld waren, konden namelijk niet meer zomaar draaien op deze nieuwe chips.

Om te voorkomen dat gebruikers van de ene op de andere dag zonder hun vertrouwde apps kwamen te zitten, introduceerde Apple Rosetta 2. Deze technologie vertaalt Intel-apps op de achtergrond, zodat ze ook op een Mac met Apple Silicon gebruikt kunnen worden. Als gebruiker merk je daar zo goed als niets van. Zodra je een Intel-app opent, zorgt macOS ervoor dat de benodigde code wordt vertaald. Ontwikkelaars kregen ondertussen de tijd om hun apps geschikt te maken voor Apple Silicon.

Rosetta was daarmee vanaf het begin bedoeld als tijdelijke tussenoplossing. Het is bovendien niet de eerste keer dat Apple dit soort brug bouwt: bij de overstap van PowerPC-processors naar Intel in 2006 gebruikte Apple de eerste versie van Rosetta. Daarmee konden oudere PowerPC-apps tijdelijk op de nieuwe Intel-Macs worden gebruikt. Enkele jaren later verdween die ondersteuning weer.

Met Rosetta 2 gebeurt nu iets vergelijkbaars. De technologie overbrugde de overgang van Intel naar Apple Silicon, maar nu Intel-Macs zelf niet meer worden ondersteund door de nieuwste macOS-versie en steeds meer apps voor Apple Silicon zijn aangepast, sluit Apple ook dit hoofdstuk af.

Hoe werkt Rosetta 2?

Rosetta is geen app die je zelf hoeft te downloaden. De technologie zit in macOS en komt automatisch in actie zodra dat nodig is. Rosetta vertaalt de x86_64-instructies van een Intel-app naar instructies die een Apple Silicon-chip kan verwerken.

Daarmee verschilt Rosetta van een traditionele emulator, waarbij een compleet ander systeem wordt nagebootst. Rosetta vertaalt de benodigde code, zodat deze rechtstreeks door Apple Silicon kan worden uitgevoerd.

Dat betekent niet dat Rosetta altijd net zo snel is als een app die rechtstreeks voor Apple Silicon is gemaakt. Bij het vertalen van software kan enige vertraging ontstaan, bijvoorbeeld bij het starten of uitvoeren van een app. In de praktijk werkt Rosetta echter grotendeels op de achtergrond en merk je hier bij veel apps weinig van.

Een native Apple Silicon-versie heeft desondanks de voorkeur. Zo’n app maakt optimaal gebruik van Apple’s chips en is bovendien niet afhankelijk van een technologie die vanaf macOS 28 grotendeels verdwijnt. Meer over Apple Silicon en de M-chipserie lees je in onze round-up.

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Rosetta 2 stopt na macOS 27

Met macOS 27 zet Apple opnieuw een grote stap in het afscheid van Intel. macOS 26 Tahoe was de laatste grote macOS-versie die nog op Intel-Macs geïnstalleerd kon worden. macOS 27 werkt uitsluitend op Macs met Apple Silicon.

Toch betekent dat nog niet meteen het einde van Intel-apps. Heb je een Mac met Apple Silicon waarop macOS 27 draait, dan kun je Intel-apps nog steeds via Rosetta gebruiken. Apple heeft wel bevestigd dat macOS 27 de laatste versie is waarin Rosetta als algemene oplossing voor Intel-apps beschikbaar is.

Vanaf macOS 28 kunnen gewone Intel-apps daardoor niet meer worden geopend. Een ontwikkelaar moet tegen die tijd een versie aanbieden die geschikt is voor Apple Silicon. Dat kan een universele app zijn die voor beide chiparchitecturen is gemaakt, of een app die uitsluitend voor Apple Silicon ontwikkeld is.

De waarschuwing die je bij apps kan zien als ze nog gebruik maken van Intel-apps.

Er blijft vanaf macOS 28 nog wel een klein deel van Rosetta bestaan. Apple gebruikt dit om bepaalde oudere games te ondersteunen die niet meer door hun ontwikkelaars worden bijgewerkt en nog afhankelijk zijn van Intel-frameworks. Voor reguliere Mac-apps geldt deze uitzondering niet.

Je krijgt bovendien sinds macOS 26.4 een waarschuwing te zien bij het openen van Intel-apps. Hierin staat dat de app in een toekomstige versie van macOS niet meer werkt.

Zo controleer je of Mac-app Intel gebruikt

Wil je weten of een app nog afhankelijk is van Rosetta? Dat kun je controleren in de Finder. Open Finder. Ga naar Apps. Selecteer de app die je wil controleren en druk op Command + I om meer info te krijgen. Je kunt ook rechtermuisknop en dan Toon info kiezen. Onder Algemeen > Soort zie je wat voor soort app het is.

Staat hier App (Intel), dan is de app nog afhankelijk van Rosetta. Bij App (Universeel) of App (Apple Silicon) is dat niet het geval. Kom je hier nog een Intel-app tegen die je vaak gebruikt, dan is het verstandig om te kijken of er nog een nieuwe versie aangeboden wordt. Ook kun je proberen contact te zoeken met de ontwikkelaar.

Vanaf macOS 27 komt er een menu bij in Instellingen > Over. Hierin kun je in één overzicht zien welke apps gebruikmaken van Rosetta 2. Daarbij staat ook hoe lang geleden je deze app gebruikt hebt en je kunt deze ook meteen verplaatsen naar je prullenmand.

Veelgestelde vragen over Rosetta 2