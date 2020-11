Apple's Rosetta 2 zorgt ervoor dat Intel-apps bruikbaar blijven op Macs met M1-chip . Maar hoe werkt het eigenlijk en wat moet je weten over Rosetta 2? Dat lees je in dit overzicht!

Rosetta 2

Met Apple’s Rosetta kunnen Macs met Apple Silicon toch apps gebruiken die oorspronkelijk voor Intel-processoren zijn ontwikkeld. Soms is de performance zelfs beter dan op een Intel-processor. Rosetta zorgt voor de vertaling van de code, zodat de nieuwe processor weet welke instructies uitgevoerd moeten worden. Hierbij is geen sprake van emulatie, maar van vertaling.

Waarom Rosetta 2?

Toen Apple in november 2020 de nieuwste MacBooks en Mac mini aankondigde, betekende dit ook het begin van het Apple Silicon-tijdperk. Het lijkt misschien een kleine stap, maar voor iedereen betekent het een grote overstap. Om die overstap te vergemakkelijken heeft Apple Rosetta 2 ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat bestaande Intel-apps bruikbaar blijven. In emulatie worden apps vaak trager, maar de vertaling van de code door Rosetta 2 zorgt ervoor dat de performance toch goed genoeg is.

Is een er nog geen universele Mac-app uitgebracht voor jouw favoriete software, dan kun je in veel gevallen de Intel-only versie blijven gebruiken. Als gebruiker heb je niets met Rosetta te maken; het werkt ongemerkt achter de schermen.

Op Apple’s pagina About the Rosetta Translation Environment lees je meer over de technische achtergrond van deze tool.

Is Rosetta 2 een permanente oplossing?

Nee, het gaat hier om een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zal Apple over een paar jaar de ondersteuning van Rosetta 2 stoppen. Bij de eerdere overgang van Power PC naar Intel bood Apple een eerdere versie van de Rosetta-vertaaltool aan, dat tussen 2006 en 2009 werd ondersteund in Mac OS X Tiger t/m Lion. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ontwikkelaars hun apps gaan optimaliseren voor Apple Silicon en de M-serie processoren.

Apple heeft aangegeven dat ze x86 Macs “nog jarenlang” zullen ondersteunen wat updates betreft. Maar voor Rosetta 2 zou het doek wel eens over drie jaar kunnen vallen, net als bij de vorige grote overgang.

Wat is de performance van Rosetta 2?

Zoals aangegeven is de performance van Rosetta 2 heel erg goed, soms zelfs nog beter dan bij gebruik van Intel-apps op Intel-processoren. Wel is het zo dat je bij de eerste keer opstarten 20 seconden moet wachten op de vertaling. Daarna is de software zonder verdere vertraging te gebruiken.

Bij de originele Rosetta was alles veel trager: PowerPC-apps zoals Photoshop en Office draaiden maar op de helft van de normale snelheid. Bij Rosetta 2 gaat het veel beter.

Bij emulatie worden apps in het geheugen geladen en wordt elke instructie vertaald naar een instructie die de processor begrijpt. Dit is hoe de originele Rosetta fungeerde: hierbij werd elke instructie realtime vertaald, tijdens het uitvoeren. Hierbij kan behoorlijke vertraging optreden. Rosetta 2 pakt het echter slimmer aan, door veel werk vooraf al uit te voeren. Bij het installeren van de app via de mac App Store of de installer wordt de meeste Intel-code alvast vertaald naar M1-instructies voordat de app wordt opgestart.

Ontwikkelaars hoeven niets te veranderen aan hun bestaande apps – het werkt gewoon. Maar het is natuurlijk efficiënter als een app oorspronkelijk al geschreven is voor de M1-processor, maar dat is nog voor niet alle software het geval. Rosetta kan dan een goede oplossing zijn. Het werkt overigens niet voor alle software. Zo worden virtual machine-apps niet ondersteund en kan Rosetta geen kernel extensions vertalen.

Kijkend naar benchmarks en andere metingen presteren apps die met Rosetta zijn vertaald ongeveer op 80% van de performance van een native M1-geoptimaliseerde app.

Meer over Apple Silicon en de M1-chip lees je in onze round-up.