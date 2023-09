Als je als student op zoek bent naar een MacBook, dan is er veel keuze. Maar een MacBook is vaak wel wat duurder dan de gemiddelde laptop. Daarom zie je in het onderwijs vaak dat er gebruikgemaakt wordt van Chromebooks. Apple zou de concurrentie aan willen gaan op dit vlak en komt volgens Digitimes daarom met een goedkopere MacBook.



‘Goedkopere MacBook als Chromebook-concurrent’

De nieuwe goedkopere MacBook zou een aparte lijn worden, naast de huidige MacBook Air en MacBook Pro. Het lijkt erop dat het op een MacBook-equivalent van de instap-iPad wordt, die ook in het onderwijs veel gebruikt wordt. Volgens Digitimes wordt de behuizing wel van een metaal gemaakt, maar is het een ander materiaal dan van huidige MacBooks. Ook de kosten van mechanische onderdelen zou lager zijn.

De nieuwe goedkopere MacBook zou in de tweede helft van 2024 het licht zien. Dit is vooral gebaseerd op recente activiteiten bij producenten als Quanta Computer en Foxconn. Deze bedrijven produceren voor Apple onder andere MacBooks en iPhones. Omdat Digitimes vaak bronnen heeft bij de productieketen, zijn ze op de hoogte van enkele activiteiten. Digitimes is daarentegen vaak minder goed in het voorspellen van releasedata, omdat daar vanuit de productie vaak geen zicht op is.

Onderwijsinstellingen werken vaak met Chromebooks, omdat deze voordeliger zijn om in grotere hoeveelheden aan te schaffen. Met een goedkoper alternatief ten opzichte van de huidige MacBooks kan Apple deze doelgroep ook aantrekken, al is nog onduidelijk welke specs zo’n goedkopere MacBook krijgt. Zo is niet duidelijk wat het schermformaat is, welke chip erin komt en hoe de rest van het design eruit ziet.