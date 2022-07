Heb je nu wel of niet genoeg aan 8GB RAM? En is een upgrade naar 16GB RAM dan zinvol? Je kunt dit gemakkelijk achterhalen door naar de geheugendruk van je huidige Mac te kijken.

MacBook met hoeveel RAM-geheugen heb ik nodig?

Vroeger was het eenvoudig: je moest zoveel mogelijk werkgeheugen (RAM) nemen als je je kon veroorloven. Mocht je toch te weinig hebben, dan kon je later altijd nog uitbreiden. Tegenwoordig is het een stuk lastiger met Apple Silicon. Veel mensen blijken aan 8GB RAM genoeg te hebben en een upgrade naar 16GB of zelfs 24GB is redelijk prijzig. Achteraf uitbreiden is er niet meer bij, dus je zult in één keer goed moeten kiezen. Wel kan swapgeheugen gebruikt worden, als je korte tijd krap zit. Hoe weet je hoeveel RAM je nodig hebt? Dat bespreken we in deze tip!

Geheugendruk bekijken

Heb je geen idee hoeveel RAM je nu in je MacBook hebt en of dat genoeg is? Je kunt dit controleren door de geheugendruk te bekijken, als je van plan bent een soortgelijke maar iets nieuwere Mac te kopen (dus Intel -> Intel of Apple Silicon -> Apple Silicon). Wil je overstappen van Intel naar Apple Silicon, dan kan de hoeveelheid werkgeheugen iets anders liggen. In dat geval zou je kunnen overwegen of je een tijdje als gastgebruiker op de Mac van een vriend mag werken. Door de Mac te gebruiken op de manier die je ongeveer gewend bent, krijg je een indruk of de hoeveelheid RAM genoeg is.

Je bekijkt dit als volgt:

Open de app Activiteitenweergave op de Mac. Ga naar het tabblad Geheugen. Onderin het scherm geeft de grafiek Geheugendruk aan hoe de hoeveelheid RAM momenteel wordt benut.

Groen: Je gebruikt het RAM-geheugen op een efficiënte manier.

Geel: Je hebt op termijn mogelijk meer RAM-geheugen nodig.

Rood: Je hebt meer RAM-geheugen nodig.

Op de afbeelding wordt ongeveer 75% gebruikt. Moet je nog een jaar of twee vooruit met deze Mac, dan is dat prima te doen. Sta je echter op het punt om een nieuwe Mac te kopen, dan zou je in dit geval misschien beter voor 16GB RAM kunnen kiezen.

De geheugendruk wordt berekend op basis van de hoeveelheid beschikbaar geheugen, het swap-percentage en de hoeveelheid wired geheugen en geheugen in de bestandscache. Op die manier kan worden bepaald of het RAM-geheugen van de computer op een efficiënte manier wordt benut. Heb je een Mac waarbij je de hoeveelheid RAM kunt uitbreiden, dan kun je dit overwegen. Op recentere Macs en met name die met Apple Silicon, is dit niet meer mogelijk.

Hoeveel RAM zit er in mijn Mac?

Voordat je gaat dubben tussen 8GB, 16GB of misschien nog meer, is het wel zo slim om even te kijken hoeveel je nu hebt:

Klik op  > Over deze Mac. Bij Geheugen vind je de hoeveelheid RAM, in dit geval 8GB.

Bij Apple Silicon heb je de keuze uit:

M1: standaard 8GB, te upgraden naar 16GB

M1 Pro: standaard 16GB, te upgraden naar 32GB

M1 Max: standaard 16GB or 32GB, te upgraden naar 32GB or 64GB

M1 Ultra: standaard 64GB, te upgraden naar 128GB

M2: standaard 8GB, te upgraden naar 16GB of 24GB

Waar is RAM voor nodig?

Er zijn verschillende onderdelen van je Mac die de prestaties bepalen. Eén ervan is RAM, oftewel werkgeheugen. RAM (Random Access Memory) is al vanaf de vroege jaren een belangrijk onderdeel van computers. Alle actieve processen draaien in RAM, ongeacht of het om een iPhone, iPad of Mac gaat. Het is het werkgeheugen om bijvoorbeeld nieuwe browservensters te openen en interactie met de muis te doen.

RAM wordt hiervoor tijdelijk gebruikt en wordt na het uitschakelen van de computer gewist. Als het werkgeheugen vol raakt is dit te merken aan de performance: alles gaan langzamer en taken die nog moeten worden uitgevoerd stapelen zich op. Het besturingssysteem kan het RAM-gebruik beperken door apps op de achtergrond te ‘bevriezen’ maar naarmate apps groter en zwaarder worden, zal een computer er steeds meer moeite mee hebben.

Leuk om te weten: de eerste Macintosh uit 1984 werd geleverd met 128 kilobytes aan RAM. Apps waren op dat moment veel kleiner, maar de ontwikkelingen gingen snel: aan het einde van hetzelfde jaar was al de eerste 512K Macintosh verkrijgbaar. Momenteel zit er een minimum van 8GB RAM in je Mac. Dat is 62.500x meer dan in de originele Macintosh!

Is meer RAM altijd goed?

Meer RAM is altijd een goed idee. al kost het natuurlijk wel geld. Het betekent dat je computer ook bij toekomstige upgrades van het besturingssysteem, die hogere eisen stellen, het nog goed kan bijbenen. Wil je veel apps en tabbladen tegelijk gebruiken, games spelen of zware toepassingen zoals videobewerking gebruiken, dan is meer RAM echt noodzakelijk.

Uiteraard spelen andere onderdelen van de Mac ook een rol. Is jouw Mac nog voorzien van een harddisk, dan zal dit de snelheid van het lezen en schrijven van data beperken. Gelukkig zijn de nieuwste Macs voorzien van snelle SSD’s met flashgeheugen, dat snel geraadpleegd kan worden. Maar ook dan kunnen er verschillen optreden, zoals bleek bij de MacBooks van voorjaar 2022. In eerdere modellen had Apple twee losse SSD’s toegepast, die daardoor een hoger lees- en schrijfsnelheid voor data hadden.

Achteraf uitbreiden is lang niet altijd mogelijk. Apple soldeert de RAM-chips vast aan het moederbord van de Mac, waardoor ze vrijwel niet te upgraden zijn. Bij de 27-inch iMac, Mac mini 2018 en Mac Pro 2019 is het wel mogelijk om RAM te upgraden.

Wat te doen bij weinig RAM?

Dit kun je doen aan te weinig RAM:

Onnodige apps afsluiten, als je ze toch niet gebruikt.

Vensters en tabs sluiten: vooral het WindowServer-proces kan veel nodig hebben.

Herstarten: dit doe je natuurlijk niet continu, maar het kan een uitkomst zijn als een app een geheugenlek heeft en in de loop van de tijd steeds meer geheugen gebruikt.

In een eerder artikel hebben we besproken welke MacBook Air-upgrade het meest nuttig is: GPU, RAM of SSD. Het zal je niet verbazen dat we de voorkeur geven aan meer RAM.