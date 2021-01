iCloud Sleutelhanger op Windows

Als Mac-gebruiker ben je gewend om tijdens het internetten moeiteloos je wachtwoorden uit iCloud Sleutelhanger in te vullen. Maar voor Windows is dat nog niet zo makkelijk. Daar komt nu verandering in met een nieuwe Chrome-extensie voor iCloud-wachtwoorden. Deze is nog niet beschikbaar, maar moet binnenkort worden uitgerold. In de nieuwe wachtwoordensectie van iCloud voor Windows krijgen gebruikers de tip om een aanstaande Chrome-extensie te downloaden zodat ze makkelijker toegang hebben tot de vastgelegde wachtwoorden.



Schakel je het in, dan zal iCloud Sleutelhanger de wachtwoorden opslaan tijdens het gebruik van Safari en iOS-apps. Vervolgens kun je ze raadplegen op je Windows-computer, maar wel via de omweg in Chrome. Het is de eerste keer dat zoiets mogelijk is. Het is nog onduidelijk of er ook een soortgelijke Chrome-extensie voor de Mac komt, zodat je ook daar je wachtwoorden makkelijker kunt invullen.

De extensie zelf is nog niet beschikbaar voor Windows. Druk je op de downloadknop, dan kom je terecht op een 404-pagina in Chrome. Nog even geduld dus.

Ben je Windows-gebruiker en heb je ook een iPhone, dan is het aan te raden om iCloud voor Windows te installeren, want daarmee heb je toegang tot al je documenten, foto’s en dergelijke. De app staat sinds juni 2019 in de Windows Store. Uiteraard kun je ook gewoon in de browser naar icloud.com bladeren en inloggen.