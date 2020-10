Is Apple One echt goedkoper?

Apple biedt steeds meer betaalde diensten aan. Ben je op een aantal diensten geabonneerd, dan kan het aardig wat geld kosten. Met Apple One combineer meerdere diensten tot één alles-in-een pakket. Of het de moeite is, is afhankelijk van de andere diensten die je afneemt. Heb je bijvoorbeeld al Spotify en ben je daar tevreden over, dan is het vaak niet de moeite waard. Maar wil je alles via Apple hebben en gebruik je het ook allemaal, dan kan het wel goedkoper uitpakken. Volgens Apple bespaar je 6 euro per maand als individu.



Later vandaag verwacht Om te beginnen is het goed om te weten dat Apple One op dit moment nog niet live is. Je kan je dus ook nog niet aanmelden. Tijdens de kwartaalcijfers maakte Tim Cook bekend dat Apple One op 30 oktober van start gaat, maar we verwachten de start later vandaag zodra Amerika wakker is. Op iCulture lees je dan ook een stappenplan hoe je je voor Apple One kunt aanmelden.



Apple One bestaat uit de volgende diensten:

Gratis proefperiode

In de proefperiode bespaar je in ieder geval geld, want Apple heeft beloofd dat je het één maand gratis kunt proberen. Dat geldt alleen voor de diensten die je nog niet eerder hebt gebruikt en waarvoor je nog niet eerder een gratis proefperiode hebt afgesloten. Veel mensen zullen hun proefperiode van Apple Music en Apple TV+ al achter de rug hebben.

Hoeveel kun je met Apple One besparen?

Apple heeft drie bundels: Individueel, Familie en Premier. De eerste twee zijn in Nederland en België af te sluiten, de grootste bundel niet. Deze duurdere bundel Premier biedt als extra’s Apple News+ en Apple Fitness+, maar dat kun je in de Benelux nog niet gebruiken.

Individueel

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

50GB iCloud-opslag

€14,95 per maand

Je bespaart: €6,- per maand

Normaal zou je voor deze bundel €20,95 betalen en je bespaart dus €6,- per maand. Dat geldt echter alleen als je alles uit de bundel gebruikt. Heb je momenteel nog gratis toegang tot Apple TV+ (normaal €4,99), dan valt het voordeel alweer bijna weg. Gebruik je Apple Arcade (normaal €4,99) helemaal niet, dan valt er ook niet zoveel te besparen. Het enige voordeel is dan het gemak: je was voor alle diensten toch al rond de 15 euro per maand kwijt en door Apple One af te sluiten hoef je nergens meer over na te denken, ook niet over het aflopen van proefperiodes en verlengen.

Gezin

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

200GB iCloud-opslag

€19,95 per maand

Je bespaart: €8,- per maand

De Gezinsbundel van Apple One kan al veel sneller interessant worden. Je betaalt normaal €27,95 per maand voor deze bundel en nu nog geen twintig euro. Het interessante daarvan is dat je de bundel kunt delen met zes personen tegelijk (dus jijzelf en vijf anderen). Vooral de 200GB iCloud-opslag is daarbij interessant, want het betekent dat je binnen het gezin nauwelijks nog zorgen hebt over je online opslag. Normaal kost je dit €2,99 per maand, dus mocht je hier behoefte aan hebben dan kan dit ook interessant zijn zonder de complete bundel aan te schaffen.

Een puntje van aandacht is dat je Apple Arcade en Apple TV+ altijd al kunt delen, dus ook als je een individueel abonnement hebt. Een gezinsbundel is dan ook vooral interessant als je Apple Music en iCloud-opslag wilt delen. Voor Apple Music betaalde je al €14,95 per gezin en voor vijf euro extra krijg je er nu alle andere diensten bij.

Voor de gezinsbundel moet je wel Delen met gezin inschakelen. Dit heeft een aantal voordelen, maar ook beperkingen. Zo moet er één gezamenlijke betaalmethode ingesteld worden (creditcard of PayPal) en zijn de ouders altijd de beheerder van de groep. In een gezin zal dat geen probleem zijn, maar heb je een woongroep of studentenhuis dan kan het vervelend zijn als één persoon het beheer doet. Verder zijn alle aankopen die binnen het gezin worden gedaan, zichtbaar voor andere gezinsleden tenzij je dit als gezinslid expliciet uitschakelt.

Een handigheidje van het gezinsabonnement is dat je ook een apart account kunt aanmaken voor een niet-bestaande persoon, bijvoorbeeld als testaccount.

Je kunt Apple One gebruiken op de iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Apple Music en Apple TV+ zijn ook in de browser en op bepaalde smarttv’s te gebruiken. Je moet op alle apparaten die je wilt gebruiken ingelogd zijn met hetzelfde Apple ID. Dit zorgt ervoor dat je de kijk- en luistergewoontes van de andere gezinsleden neit te zien krijgt.