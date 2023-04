Apple heeft de functie communicatieveiligheid in iMessage, waarmee kinderen een waarschuwing kunnen krijgen bij het ontvangen en versturen van naaktbeelden. Deze functie is optioneel en moet bescherming bieden tegen ongewenste naaktbeelden.

Als ouder wil je je kind een grote mate van privacy en vrijheid bieden als het om omgaan met de iPhone. Bij jonge kinderen is echter niet alle inhoud voor die doelgroep geschikt en kinderen van een jonge leeftijd kunnen ook niet altijd goed inschatten wat de gevolgen zijn van het bekijken of rondsturen van bepaald ongeschikt beeldmateriaal. Je kunt ouderlijk toezicht instellen om zo bijvoorbeeld de toegang tot bepaalde sites te verbieden en je kunt via Schermtijd communicatielimieten instellen, om te bepalen wanneer je kind met wie mag communiceren. Daaraan gelinkt is de functie communicatieveiligheid, dat onderdeel is van iMessage en de Berichten-app. Wat is deze functie precies en hoe kun je daarmee voorkomen dat kinderen naaktbeelden te zien krijgen?

Wat is communicatieveiligheid in iMessage?

Communicatieveiligheid in iMessage (ook wel communication safety genoemd) is een extra optionele maatregel die kinderen moet beschermen tegen het bekijken en versturen van naaktbeelden. De functie staat standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld door de ouder voor het toestel van het kind. De functie gebruikt machinelearning op het apparaat zelf (alleen lokaal) om ontvangen en te versturen foto’s in de Berichten-app te analyseren op naaktbeelden. Apple heeft daarbij geen toegang tot de daadwerkelijke foto’s en inhoud van de berichten. Alleen de ontvanger en de verzender zien de inhoud van verstuurde foto’s.

Omdat de functie standaard uitgeschakeld is, zullen de foto’s alleen lokaal geanalyseerd worden nadat een ouder dit ingeschakeld heeft. De ouder wordt bovendien niet op de hoogte gebracht als een kind naaktbeelden ontvangt of verstuurd, tenzij het kind hier per geval nadrukkelijk toestemming voor geeft.

De functie is in het leven geroepen om kinderen te beschermen als ze om wat voor reden dan ook naaktfoto’s ontvangen of versturen via Apple’s Berichten-app en iMessage. De functie geldt niet voor WhatsApp of andere chatapps. Staat de functie ingeschakeld en krijgt een kind een naaktfoto, dan wordt deze eerst vaag gemaakt voordat hij bekeken kan worden. Pas als een kind er bewust voor kiest om de foto te bekijken, wordt deze zichtbaar gemaakt. Het kind maakt zelf de beslissing en hier komt geen ouder aan te pas.

Bekijk ook Ouderlijk toezicht: zo stel je beperkingen in voor kinderen In deze tip lees je hoe je kunt beperken wat kinderen kunnen zien en luisteren op een iPhone, iPad of Mac. Zo houd je zelf onder meer de digitale veiligheid in de hand.

Voor wie is de functie communicatieveiligheid bedoeld?

De functie is dus uitsluitend bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar met een eigen Apple ID en eigen iPhone, iPad of Mac. Je kunt de functie niet gebruiken op een toestel waarop een account voor een volwassene ingesteld is. Bovendien kun je het alleen activeren bij het gebruik van Schermtijd op het toestel van het kind dat deel uitmaakt van de functie Delen met gezin.

Dit heb je nodig voor communicatieveiligheid om kinderen te beschermen tegen naaktbeelden

Om de functie als ouder in te kunnen stellen op het toestel van je kind, heb je het volgende nodig:

iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3 of nieuwer

Een eigen kindaccount op het toestel van het kind, jonger dan 16 jaar

Delen met gezin ingesteld, waarbij het kind deel uitmaakt van de groep

Schermtijd ingeschakeld

Communicatieveiligheid in iMessage bij verbergen naaktfoto’s inschakelen

Wil je als ouder zijnde de functie communicatieveiligheid in iMessage inschakelen, dan volg je deze stappen:

Ga als ouder op je eigen toestel naar Instellingen > Schermtijd en zorg dat dit ingeschakeld is. Tik op de naam van het kind dat deel uitmaakt van de gezinsgroep en waarvoor je de functie wil inschakelen. Heb je meerdere kinderen onder de 16 jaar, dan moet je de stappen voor elk kind apart opvolgen. Kies voor de functie Communicatieveiligheid en tik op Ga door. Zet de schakelaar aan bij Controleer op gevoelige foto’s. Eventueel kun je de functie helpen verbeteren door analysegegevens en gebruikersdata anoniem met Apple te delen. Deze informatie is niet tot jou te herleiden en bevat ook geen berichten of foto’s.

Communicatieveiligheid in gebruik

Zodra de functie ingeschakeld is op het toestel van het kind, worden foto’s met mogelijke naaktbeelden vaag gemaakt als deze ontvangen of verstuurd worden via iMessage. Het kind heeft zelf altijd op ieder moment de keuze om de foto alsnog te bekijken, maar krijgt ook hulp aangeboden als het kind zich hier niet prettig bij voelt. Het kind heeft dus een aantal opties:

Foto bekijken . Maakt het kind die keuze, dan wordt er nogmaals aan het kind om bevestiging gevraagd en dat het niet erg is als het kind de foto liever niet wil zien. Daarbij wordt er ook nog hulp aangeboden om bijvoorbeeld contact op te nemen met een volwassene. Bekijkt het kind alsnog de foto, dan wordt niemand anders daarvan op de hoogte gebracht, ook de ouder niet.

. Maakt het kind die keuze, dan wordt er nogmaals aan het kind om bevestiging gevraagd en dat het niet erg is als het kind de foto liever niet wil zien. Daarbij wordt er ook nog hulp aangeboden om bijvoorbeeld contact op te nemen met een volwassene. Bekijkt het kind alsnog de foto, dan wordt niemand anders daarvan op de hoogte gebracht, ook de ouder niet. Hulp krijgen op het toestel van buitenaf . Het kind krijgt bij het ontvangen of versturen van zo’n foto de optie om hulp te krijgen van online hulpbronnen. Ook helpt de iPhone om het gesprek te verslaten of het contact te blokkeren.

. Het kind krijgt bij het ontvangen of versturen van zo’n foto de optie om hulp te krijgen van online hulpbronnen. Ook helpt de iPhone om het gesprek te verslaten of het contact te blokkeren. Bericht sturen naar een vertrouwd persoon. Het kind kan ook beslissen om een bericht te sturen naar een vertrouwd persoon, zoals een ouder of voogd. Zij kunnen het dan samen over de ontvangen of te versturen foto hebben.

Het kind maakt dus altijd zelf de beslissing wat het wil doen met de ontvangen of te versturen naaktfoto. De functie wil het kind vooral helpen om een beslissing te maken. De functie is dus alleen actief als de ouder dit inschakelt. Wil je de functie communicatieveiligheid weer uitschakelen, dan kan alleen de ouder dat doen via de instellingen voor Schermtijd.