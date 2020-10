Apple One is van start gegaan, maar moet je nu al halsoverkop afsluiten? Wat ons betreft niet, want er zijn nog veel vragen over Apple One en het is lang niet voor iedereen gunstig. Met deze Apple One-rekenvoorbeelden laten we zien voor wie het de moeite is.

Hieronder bespreken we enkele scenario’s waaruit je kunt afleiden of Apple One wel zo voordelig is. We gaan er hierbij vanuit dat Apple bij eventuele lopende betaalde abonnementen je naar rato terugbetaalt. Dus had je een jaarabonnement op Apple Music genomen, dan krijg je de kosten van de nog resterende maanden terug op het moment dat je naar Apple One overstapt. Helaas is de informatie bij Apple erg summier en lijkt de dienst nogal overhaast te zijn ingevoerd zonder alvast antwoorden te hebben op de vele vragen die gebruikers hebben.



Wanneer moet je wel Apple One afsluiten?

Apple One is een goed idee als je alle Apple-diensten gebruikt en voor al die diensten nu maandelijks betaalt. Heb je bovendien aan 50GB opslag genoeg (of aan 200GB als gezin), dan past Apple One echt bij je.

Wanneer moet je géén Apple One afsluiten?

Als je verward bent door alle mogelijkheden of met heel veel vragen zit. Je mist niks door nu nog even te wachten, want het gaat om bestaande diensten.

Als je nog lopende proefabonnementen hebt. Die kun je vaak beter eerst helemaal opmaken.

Als je bepaalde diensten toch niet gaat gebruiken. Al maakt het bij sommige diensten niet zo heel veel verschil, zoals je sommige scenario’s zult zien.

Als je veel meer opslag nodig hebt dan Apple One momenteel biedt. Ook dit maakt niet altijd veel verschil.

Het is goed om je te realiseren dat Apple One helemaal niet verplicht is om de ‘ultieme Apple-ervaring’ te krijgen. Het gaat om bestaande diensten, dus als je het nu nog echt even niet weet of wilt wachten tot Apple meer duidelijkheid geeft is het prima om nog even te wachten en Apple One pas later af te sluiten.

In onderstaande scenario’s kijken we wat de kosten zijn als je een jaar lang (tussen 1 november 2020 en 31 oktober 2021) gebruik maakt van Apple One en hoeveel je daarbij kunt besparen. Ook gaan we er vanuit dat iedereen tot februari 2021 gratis naar Apple TV+ kan blijven kijken. En we hebben geen rekening gehouden met speciale kortingsacties voor bijvoorbeeld studenten en gezinnen.

Scenario 1:

Individuele gebruiker, wil het standaardpakket

Kosten zonder Apple One:

9 maanden Apple TV+ à €4,99 = €44,91

1 jaarabonnement Apple Music à €99 = €99

12 maanden Apple Arcade à €4,99 = €59,88

12 maanden 50GB iCloud à €0,99 = €11,88

Totaal besteed: €215,67

Kosten met Apple One:

12 maanden Apple One à €14,95 = €179,40

In dit geval is het dus tóch verstandig om nu al Apple One af te sluiten, zeker als je van plan bent alle diensten te gaan gebruiken.

Scenario 2:

Individuele gebruiker, heeft 2TB opslag nodig

Kosten zonder Apple One:

9 maanden Apple TV+ à €4,99 = €44,91

1 jaarabonnement Apple Music à €99 = €99

12 maanden Apple Arcade à €4,99 = €59,88

12 maanden 2TB iCloud à €9,99 = €119,88

Totaal besteed: €323,67

Kosten met Apple One:

12 maanden Apple One à €14,95 = €179,40

12 maanden 2TB iCloud à €9,99 = €119,88

Totaal besteed: €299,28

Hier ben je met Apple One goedkoper uit, zelfs als je de extra iCloud-bundel erbij moet afsluiten.

Scenario 3:

Individuele gebruiker, speelt geen games

Kosten zonder Apple One:

9 maanden Apple TV+ à €4,99 = €44,91

1 jaarabonnement Apple Music à €99 = €99

12 maanden 50GB iCloud à €0,99 = €11,88

Totaal besteed: €155,79

Kosten met Apple One:

12 maanden Apple One à €14,95 = €179,40

In dit geval ben je met losse diensten goedkoper uit.

Scenario 4:

Individuele gebruiker, zit liever bij Spotify

Kosten zonder Apple One:

9 maanden Apple TV+ à €4,99 = €44,91

12 maanden Spotify à €9,99 = €119,88

12 maanden Apple Arcade à €4,99 = €59,88

12 maanden 50GB iCloud à €0,99 = €11,88

Totaal besteed: €236,55

Kosten met Apple One:

12 maanden Apple One à €14,95 = €179,40

12 maanden Spotify à €9,99 = €119,88

Totaal besteed: €299,28

Scenario 5:

Individuele gebruiker, wil helemaal geen muziekdienst

Kosten zonder Apple One:

9 maanden Apple TV+ à €4,99 = €44,91

12 maanden Apple Arcade à €4,99 = €59,88

12 maanden 50GB iCloud à €0,99 = €11,88

Totaal besteed: €116,67

Kosten met Apple One:

12 maanden Apple One à €14,95 = €179,40

Wie al een eigen muziekcollectie heeft en niet wil streamen is met losse diensten goedkoper uit.

Scenario 6:

Individuele gebruiker, wil geen Apple TV+

Kosten zonder Apple One:

1 jaarabonnement Apple Music à €99 = €99

12 maanden Apple Arcade à €4,99 = €59,88

12 maanden 50GB iCloud à €0,99 = €11,88

Totaal besteed: €170,76

Kosten met Apple One:

12 maanden Apple One à €14,95 = €179,40

In dit geval scheelt het niet zoveel en kun je voor €9,40 extra toch naar Apple TV+ kijken.

Scenario 7:

Individuele gebruiker, heeft ongeveer ~75GB opslag nodig

Kosten zonder Apple One:

9 maanden Apple TV+ à €4,99 = €44,91

1 jaarabonnement Apple Music à €99 = €99

12 maanden Apple Arcade à €4,99 = €59,88

12 maanden 200GB iCloud à €2,99 = €35,88

Totaal besteed: €239,67

Kosten met Apple One:

12 maanden Apple One à €14,95 = €179,40

12 maanden 50GB iCloud à €0,99 = €11,88

Totaal besteed: €191,28

Voorheen had deze persoon een 200GB iCloud-bundel nodig, maar door de 50GB van Apple One te combineren met nog eens 50GB extra heb je toch genoeg en ben je met Apple One goedkoper uit.

Nog meer scenario’s

Soortgelijke berekeningen kun je ook uitvoeren voor de gezinsbundels, waarbij de uitkomsten per geval individueel verschillend zullen zijn. Het ligt er maar net aan welke diensten je nodig hebt, hoeveel opslag je wilt hebben en of je dankzij Apple One kunt kiezen voor een kleinere iCloud-bundel. Ook als via iemand anders gebruik kunt maken van Apple Arcade of Apple TV+ valt de berekening anders uit.

Dit levert uiteindelijk zoveel combinaties op, dat we ze onmogelijk allemaal kunnen doorrekenen. Maar hopelijk heb je nu wel een betere indruk gekregen of Apple One voor jou überhaupt de moeite waard is.

