Terwijl de beta van iOS 14 al volop bezig is, zou je haast vergeten dat er ook nog een update voor iOS 13 getest werd. Na slechts een paar beta’s is Apple er blijkbaar klaar voor om iOS 13.6 uit te brengen. Zoals het versienummer ook al verklapt, brengt iOS 13.6 nieuwe functies met zich mee. Verder heeft Apple iOS 12.4.8 uitgebracht voor oudere iPhones en iPads.



iOS 13.6 beschikbaar

Apple begon op 1 juni met het testen van iOS 13.5.5, maar besloot deze een week later om te dopen tot iOS 13.6. Dat deed al vermoeden dat de update een aantal nieuwe functies heeft en niets is minder waar. Er zijn verbeteringen voor het automatisch installeren van updates, de Gezondheid-app en een aantal aanpassingen voor Apple News+. In ons eerdere artikel met iOS 13.6 functies lees je wat er precies nieuw is.

Daarnaast heeft Apple nog een aantal bugfixes met deze update doorgevoerd. Omdat de update pas net verschenen is, weten we nog niet zeker welke problemen en bugs er precies verholpen zijn. Zodra we meer weten over de exacte inhoud van de update, werken we dit artikel bij.

iOS 13.6 releasenotes

In de releasenotes van iOS 13.6 is het volgende te lezen:

Deze update bevat ook probleemoplossingen en andere verbeteringen. Er is een nieuwe instelling toegevoegd waarmee je kunt kiezen of updates automatisch op je apparaat moeten worden gedownload als je bent verbonden met een wifinetwerk

Er is een probleem verholpen waarbij apps niet meer reageerden bij het synchroniseren van gegevens van iCloud Drive

Er is een probleem verholpen waarbij dataroaming leek te zijn uitgeschakeld op eSIM, ook al bleef de functie actief

Er is een probleem verholpen waarbij sommige telefoongesprekken vanuit Saskatchewan als afkomstig uit de Verenigde Staten werden weergegeven

Er is een probleem verholpen waarbij audio kon worden onderbroken bij telefoongesprekken via bellen via wifi

Er is een probleem verholpen waarbij sommige iPhone 6S- en iPhone SE-apparaten zich niet konden registreren voor bellen via wifi

Er is een probleem verholpen waarbij het softwaretoetsenbord onverwacht werd weergegeven bij verbinding met bepaalde hardwaretoetsenborden van derden

Er is een probleem verholpen waarbij Japanse hardwaretoetsenborden onjuist konden worden herkend als een Amerikaans toetsenbord

Er zijn stabiliteitsproblemen verholpen met de toegang tot het bedieningspaneel wanneer AssistiveTouch was ingeschakeld

Beheerders kunnen nu gebruikmaken van een mechanisme om domeinen te specificeren die moeten worden uitgesloten van verkeer dat wordt verwerkt via altijd actieve VPN-verbindingen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 13.6 downloaden

Om iOS 13.6 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone en iPad over the air updaten (OTA update) Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Zit je op de beta van iOS 14? Dan zie je geen update. De enige manier om de verbeteringen te krijgen, is door je iPhone te downgraden. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk gegevens kwijtraakt, omdat je een oudere backup terug moet zetten. Verbeet je ook niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Spijt van de beta? Zo kun je je iPhone downgraden van iOS 14 naar iOS 13 Heb je de beta van iOS 14 geïnstalleerd, maar heb je hier spijt van gekregen? In dit artikel lees je alles over het downgraden naar een eerdere iOS-versie. We leggen je uit hoe je je iPhone of iPad kan downgraden en welke versies momenteel nog ondersteund worden.