Apple Store Haarlem: alles wat je moet weten voor je bezoek

Apple Haarlem bezoeken: adres en parkeren

De Apple Store van Haarlem bevindt zich in een autovrije zone, in een van de belangrijkste winkelstraten in Haarlem. Dit is het adres:

Apple Haarlem

Grote Houtstraat 99

2011 SH Haarlem

Parkeren is mogelijk op diverse plekken in de buurt. Apple adviseert parkeergarage De Kamp (De Witstraat 1) op 6 minuten lopen. Zelf geven wij de voorkeur aan de nieuwere parkeergarage Raaks (Zijlvest 45) op 7 minuten lopen, met meer capaciteit en ruimere plekken. Je betaalt bij beide parkeergarages ca. €3,60 per uur. Korte tijd op straat parkeren is in nabijgelegen straten mogelijk tegen betaling. Ook op zondag is er betaald parkeren.

Openbaar vervoer is goed te doen. De Connexxion-bussen stoppen bij halte ‘Centrum/Verwulft’ op de Gedempte Oude Gracht en de Arriva-bussen stoppen bij halte Stadsschouwburg in de Wilhelminastraat. NS-station Haarlem is 20 minuten lopen.