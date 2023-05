Het automerk Mercedes-Benz gaat Apple's digitale autosleutels in de Wallet-app, ook wel Car Keys genoemd, ondersteunen. Je kunt daardoor via je iPhone of Apple Watch de auto ontgrendelen en starten en makkelijker autosleutels delen.

Apple komt regelmatig met functies die aangeboden kunnen worden door andere bedrijven en waarvoor Apple dus met deze bedrijven moet samenwerken. Denk aan Apple Pay voor banken en CarPlay voor automerken. Voor die laatste groep kwam Apple drie jaar geleden met nog iets nieuws: de digitale autosleutels in Wallet, bekend als CarKey. Maar in tegenstelling tot de eerder genoemde functies, gaat de ondersteuning bij de digitale autosleutels niet zo vlot. Slechts een handjevol merken ondersteunt de functie, dus zodra er een bekend automerk eindelijk overstag gaat, is dat meteen nieuws. Deze keer is er goed nieuws voor Mercedes-Benz rijders, want met de nieuwste modellen wordt Apple’s CarKeys eindelijk ondersteund onder de naam Digital Vehicle Key.



Mercedes-Benz ondersteunt Apple’s digitale autosleutels

De ondersteuning bij Mercedes-Benz geldt voor de E-Class-modellen. Het is onderdeel van de KEYLESS-GO Comfort Package van de Mercedes me connect-diensten. De digitale autosleutel is te delen met in totaal 16 mensen. Daarbij kun je voor elke gebruiker andere rechten instellen. De hoofdgebruiker kan de gedeelde sleutels op ieder moment intrekken. In onze tip lees je hoe het instellen van Apple CarKey werkt.

Bekijk ook Zo kun je Apple CarKey instellen op geschikte auto's Apple CarKey is de functie waarmee je je autosleutel in de Wallet-app zet. Daarmee kan je de auto openen en starten met je iPhone en Apple Watch. Maar hoe moet je Apple CarKey instellen? We leggen het je uit in deze tip.

De digitale sleutel werkt offline en vereist alleen bij het instellen een internetverbinding. In het gebruik werkt de digitale sleutel via Bluetooth en Ultra-Wideband. Ultra-Wideband is beschikbaar in de iPhone 11 en nieuwer en Apple Watch Series 6 en nieuwer. Deze techniek wordt ook gebruikt voor het opzoeken van een AirTag en kan de locatie zeer nauwkeurig bepalen. De digitale autosleutel werkt dan ook alleen als je dichtbij de auto bent.

De aankondiging van Mercedes-Benz voor het ondersteunen van de functie, volgde al iets eerder. Maar in Apple’s backend is de functie voor Mercedes-Benz nu actief, zo werd op Twitter ontdekt. Dat betekent dat de functie ingesteld en gebruikt kan worden, mits je het juiste automodel hebt en de juiste diensten aangeschaft hebt. Uit de database blijkt ook dat automerk Lotus binnenkort van start gaat met de ondersteuning van de Apple CarKey-functie.