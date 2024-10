Apple heeft de komst van Audi, Polestar en Volvo nog niet officieel aangekondigd. Dat er drie nieuwe automerken voor digitale autosleutels in de Wallet-app bijkomen, werd ontdekt in code. Er zijn nog geen details bekend over specifieke modellen of een tijdlijn wanneer het beschikbaar zal zijn. Dat Polestar en Volvo tegelijk worden genoemd is geen wonder: Polestar is het performancemerk van Volvo Car Corporation, gevestigd in Göteborg in Zweden. Ook levert het merk onderdelen voor bestaande Volvo-modellen om deze zowel technisch als optisch sportiever te maken.

Apple CarKey werd vier jaar geleden aangekondigd tijdens WWDC 2020. Met de functie kun je je autosleutel toevoegen aan de Wallet-app, waarna je je auto kunt vergrendelen, ontgrendelen en starten met behulp van de app.

Afhankelijk van het automerk biedt CarKey verschillende gebruiksmogelijkheden. Een fabrikant kan bijvoorbeeld passieve toegang geven: zodra je de auto nadert met je iPhone of Apple Watch wordt de auto ontgrendeld. Loop je weg, dan gaan de deuren weer op slot. Dit kan ook op basis van nabijheid, waarbij je de iPhone of Apple Watch dichtbij de deurklink of sleutellezer moet houden. Vervolgens kun je instappen en de motor starten. Autofabrikanten kunnen er ook voor kiezen dat je dit op afstand kunt regelen en bijvoorbeeld de kofferbak openen terwijl je op je werk zit, zodat een huisgenoot iets uit de auto kan pakken. Dit kan handig zijn als je denkt dat je vergeten bent de auto te vergrendelen.

CarKey komt waarschijnlijk alleen op nieuwe modellen van de genoemde merken.

Momenteel wordt CarKey ondersteund door diverse automerken. Na BMW volgden Kia, Hyundai, BYD, Genesis en Mercedes-Benz. Recente werd de tweede generatie Rivian R1T en R1S toegevoegd en met de uitbreiding naar Audi, Polestar en Volvo komt de CarKey-functie nu beschikbaar bij zo’n tien verschillende merken. Apple is daarbij wel afhankelijk van de medewerking van automerken – en die staan niet allemaal te springen om een deel van de functionaliteit uit handen te geven.

De uitrol van de tweede generatie CarPlay, waarbij een groot deel van het dashboard en de kernfuncties wordt overgenomen door Apple, verloopt erg traag. Sommige autofabrikanten trekken zich zelfs helemaal terug. Zo kondigde General Motors in december 2023 aan helemaal geen Apple CarPlay of Android Auto meer te willen inbouwen, “omdat het onveilig is”. In april 2024 liet de CEO van Mercedes-Benz weten, dat het bedrijf niet wil meedoen aan het vernieuwde CarPlay omdat het liever kiest voor een “holistische softwarearchitectuur”. Toch doet Mercedes wel mee aan CarKey, als is het heel voorzichtig. De enige auto die het tot nu toe ondersteunt is de 2024 E‑Klasse.

Je kunt een volledige lijst met automerken en -modellen die CarKey ondersteunen bekijken op de website van Apple. Modellen met CarKey zijn voorzien van een sleutelicoontje.