Apple CarKey is de functie waarmee je je autosleutel in de Wallet-app zet. Daarmee kan je de auto openen en starten met je iPhone en Apple Watch. Maar hoe moet je Apple CarKey instellen? We leggen het je uit in deze tip.

Sinds de zomer van 2020 biedt Apple de CarKey-functie aan. Dit is een onderdeel van de Wallet-app waarmee je je iPhone en Apple Watch kan gebruiken als autosleutel. Het werkt samen met NFC en (binnenkort ook) met de U1-chip. Als je de gelukkig eigenaar van een geschikte auto bent, moet je eerst nog CarKey instellen voordat je het kunt gebruiken. We leggen je stap voor stap uit hoe je dat doet.

Wat heb ik nodig voor het instellen van Apple CarKey?

Om Apple CarKey in te kunnen stellen, moet je aan behoorlijk wat eisen voldoen. Dit heb je allemaal nodig:

iPhone XS (Max) of nieuwer met iOS 13.6 of nieuwer

Apple Watch Series 5 of nieuwer

Een geschikte auto met ondersteuning voor CarKey

Vooral dat laatste is nog maar voor weinig mensen weggelegd. De enige fabrikant die momenteel ondersteuning biedt voor Apple CarKey is BMW. Geschikte modellen zijn onder andere de BMW 5-serie, iX3 en andere recente modellen. Het bouwjaar van de auto moet 2020 of nieuwer zijn. Zie hier de volledige lijst van geschikte modellen.

Apple CarKey instellen doe je zo

Als je voldoet aan alle eisen en dus een geschikte auto hebt, kun je na het instellen je auto starten met je iPhone. Het instellen verschilt op de iPhone en Apple Watch.

Apple CarKey instellen op je iPhone

Het activeren van CarKey op je iPhone en het toevoegen van je autosleutel aan de Wallet-app op je iPhone doe je zo:

Ga naar de auto. Zorg dat je ook je fysieke autosleutels bij je hebt. Koppel de auto met het account dat hoort bij het automerk. Je doet dat meestal met de app van de autofabrikant, bijvoorbeeld de My BMW-app (link). Open de app van de autofabrikant en ga naar het menu voor de digitale autosleutel. Volg de instructies. Er verschijnt een melding die je doorstuurt naar de Wallet-app. Tik op Ga door. Hou de iPhone bij de sleutellezer om de auto aan je iPhone te koppelen. Tik op Gereed om het instellen af te ronden.

Een autofabrikant kan het instellen van CarKey ook aanbieden via e-mail of via het display in de auto zelf. Momenteel is het bovenstaande stappenplan de enige manier in de beschikbare auto’s. Hou er rekening mee dat je bij een nieuwe iPhone de stappen weer moet herhalen.

Apple CarKey activeren op de Apple Watch

Heb je ook een geschikte Apple Watch en wil je daar de autosleutel op toevoegen, volg dan eerst de stappen hierboven om de sleutel toe te voegen aan je iPhone. Doe daarna het volgende:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Mijn Watch en tik op Wallet en Apple Pay. Je ziet daar de eerder sleutel die je op je iPhone toegevoegd hebt. Tik daarachter op de knop Voeg toe.

Apple CarKey delen met iemand anders

Het handige van Apple CarKey is dat je daarmee een kopie van de autosleutel kan delen met iemand anders. Dat komt vooral van pas als iemand jouw auto moet lenen. Dit kan alleen als diegene ook een geschikte iPhone heeft. Het delen van een CarKey doe je zo:

Open de Wallet-app en tik op de kaart van je autosleutel. Tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes. Tik op Nodig uit. Tik op Stel toegang in om te kiezen wat de ontvanger met de autosleutel kan doen (bijvoorbeeld auto ontgrendelen of ook starten). Tik daarna weer op Nodig uit. Je deelt de autosleutel via iMessage. Voer de naam van het contact of een telefoonnummer in. Het telefoonnummer moet wel geregistreerd staan bij iMessage. De ontvanger ziet in een iMessage-bericht de autosleutel. Tik erop en volg de stappen om de gedeelde sleutel toe te voegen. Diegene moet daarvoor wel bij de auto zijn.

De eigenaar van de auto heeft te allen tijde de mogelijkheid om de gedeelde autosleutel weer terug te trekken. Dat doe je zo:

Open de Wallet-app op de iPhone en tik op de kaart van de autosleutel. Tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes. Tik op de naam van de persoon met wie je de autosleutel gedeeld hebt. Vervolgens tik je op Trek toegang in om toegang tot jouw auto in te trekken. Diegene krijgt een melding dat de autosleutel is ingetrokken.

Apple CarKey verwijderen

Als je geen gebruik meer wil maken van Apple CarKey of de auto bijvoorbeeld niet meer hebt, kun je de CarKey ook weer verwijderen. Dat doe je zo:

Open de Wallet-app op de iPhone en tik op de kaart van de autosleutel. Tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes. Onderaan zie je de knop Verwijder deze autosleutel. Tik erop. Bevestig dat je de autosleutel van de iPhone wil verwijderen.

Na het verwijderen, wordt de sleutel ook van de Apple Watch verwijderd.

Wil je meer weten over CarKey, dan lees je in onze uitleg meer over hoe het precies werkt en hoe je het gebruikt.