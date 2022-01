Apple CarKey is al sinds de zomer van 2020 beschikbaar, maar het aantal geschikte auto's is nog steeds erg beperkt. Er zijn aanwijzingen dat het aanbod in de zomer uitgebreid wordt.

Apple CarKey, de officieuze naam van het gebruik van autosleutels met je iPhone en Apple Watch, is een functie van Apple dat in de zomer van 2020 toegevoegd is. De functie voegt een autosleutel toe aan de Wallet-app, waarna je via NFC (en sinds kort ook via Ultra-Wideband) met je iPhone of Apple Watch je auto kan openen en kan starten. Maar het enige merk dat tot nu toe geschikt is, is BMW. Maar het goede nieuws is dat hier verandering in lijkt te komen.



Uitbreiding Apple’s CarKey vanaf zomer 2022

In zijn nieuwste nieuwsbrief zegt Mark Gurman van Bloomberg dat in de zomer van 2022 de eerste uitbreiding van Apple’s autosleutels gepland staat. Maar of we daar in Nederland meteen wat aan hebben, is nog de vraag. Het zou gaan om de Genesis-lijn van Hyundai. Deze modellen worden in Nederland nog niet nieuw verkocht en pas sinds kort is de lijn in Europa verkrijgbaar.

Al eerder waren er aanwijzingen in de code van iOS 15 dat Hyundai’s Genesis toegevoegd gaat worden.

Bekijk ook Apple CarKey: alles over digitale autosleutels op je iPhone Met Apple CarKey kunnen gebruikers hun auto via de iPhone ontgrendelen en starten. Ook kun je digitale sleutels uitdelen aan anderen. Je leest alles over Apple CarKey op deze pagina!

Of deze uitbreiding ook gaat betekenen dat meer auto’s overstag gaan, is niet duidelijk. Het gebeurt vaker dat nieuwe functies van Apple een lange aanloop hebben, al is dit in het geval van de autosleutels wel heel lang. Het duurde bij CarPlay, in het begin nog iOS in the Car genoemd, ook eventjes voordat automerken dit standaard aan gingen bieden in hun auto’s. Bovendien lijken de digitale autosleutels van Apple nu vooral in de duurdere auto’s beschikbaar te komen, waardoor de functie nog lang niet zo toegankelijk is.

Mocht je toch al de gelukkige eigenaar van een geschikte auto zijn, dan lees je in onze tip hoe je Apple CarKey kunt instellen.