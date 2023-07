Beats Studio Pro is de nieuwste high-end hoofdtelefoon van Beats. Er zitten allerlei geavanceerde functies in en het is daarom een geduchte concurrent voor de AirPods Max.

Beats Studio Pro in het kort

Eerste high-end hoofdtelefoon van Beats sinds 2017

Gewicht 260 gram

Afmetingen 18,1 x 17,8 x 7,8 cm

UltraPlush kunstleren oorkussens

3,5mm analoge aansluiting en usb-c-aansluiting

Geschikt voor lossless audio

Personalized Spatial Audio met dynamische hoofdtracking

Aanpasbare Active Noise Cancelling (ANC)

Transparantiemodus

Voorzien van eigen Beats-chip

Verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, donkerblauw, donkerbruin en beige

Geleverd met opbergtasje, usb-c-naar-usb-c-kabel, 3,5mm analoge audiokabel

Adviesprijs €399,99 bij Apple Store

Prijzen Beats Studio Pro

De Beats Studio Pro is verkrijgbaar in vier kleuren, elk met een adviesprijs van €399,99:

We verwachten op termijn lagere prijzen bij de diverse winkels:

Beats Studio Pro: de belangrijkste eigenschappen

De Beats Studio Pro is het nieuwste product van Beats by Dre, een dochterbedrijf van Apple. Deze over-ear hoofdtelefoon beschikt over actieve ruisonderdrukking (ANC) en de gepersonaliseerde ruimtelijke audio, functies die je ook op de AirPods vindt.

Qua functionaliteit hebben ze overeenkomsten met de eerder verschenen Beats Studio Buds+, maar dan in een heel ander uiterlijk. Hij is redelijk licht in vergelijking met de AirPods Max, maar beschikt over een twee keer zo lange batterijduur van 40 uur. Ook zitten er heel veel functies in, zoals actieve ruisonderdrukking met transparantiemodus, ruimtelijke audio, dynamische hoofdtracking voor een interactieve beleving en connectiviteit met en zonder kabel.

Het design ziet eruit zoals je bij Beats gewend bent. Hij lijkt sterk op zijn voorganger Beats Studio3 en is dan ook grotendeels van kunststof gemaakt. De oorschelpen zijn bekleed met een speciaal soort kunstleder, genaamd UltraPlush, voor extra comfort en duurzaamheid. Daarnaast zitten er enkele metalen regelaars aan, voor het aanpassen van de pasvorm.

Apple noemt de volgende pluspunten:

Ervaar een intense luisterervaring met het krachtigste, volledig aangepaste platform van Beats

Gepersonaliseerde ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking biedt een audio-ervaring van 360 graden

Actieve ruisonderdrukking (ANC) wordt continu geoptimaliseerd, zodat je je helemaal kunt overgeven aan geluid dat je wel wilt horen

Met de transparantiemodus gaat je luisterervaring op in de wereld om je heen

Verbeterde compatibiliteit met Apple en Android met koppelen met één tik en een betere ecosysteemintegratie

Meer manieren om te verbinden: USB-C-audio, Class 1 Bluetooth en 3,5-mm analoge aansluiting voor audiobronnen

Twee extra EQ-geoptimaliseerde geluidsprofielen bij gebruik van USB-C-audio

Luister langer met tot 40 uur batterijduur (zonder ANC)

Stemgerichte microfoons voor duidelijke gesprekken

UltraPlush oorkussens van speciaal ontwikkeld kunstleer voor extra comfort en duurzaamheid

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Beats Studio Pro: functies voor Android-gebruikers

Terwijl de AirPods vooral gericht zijn op Apple-gebruikers, is er bij de Beats-producten altijd veel meer aandacht voor mensen die een Android-toestel hebben. Dit zijn de Android-functies:

Google Fast Pair: maak met één tik verbinding en pair automatisch met alle Android- en Chrome-devices gekoppeld aan je Gmail-account

Audio schakelen: schakel naadloos tussen je Android, Chromebook en andere compatibele apparaten

‘Vind mijn apparaat’: vind je verloren koptelefoon op een kaart met Google ‘Vind mijn apparaat’

Beats-app voor Android: geeft toegang tot persoonlijke instellingen, software-updates en nieuwe functies

Beats Studio Pro: functies voor iPhone-gebruikers

Uiteraard heeft Apple ook rekening gehouden met Apple-gebruikers. Dit zijn de functies die je krijgt:

Pairen met één tik: met één tik pair je met elk device in je iCloud-account

‘Hé, Siri’: zeg “Hé Siri” om spraakbediening te activeren

‘Zoek mijn’: vind je verloren koptelefoon op de kaart, op basis van de laatst bekende locatie waar hij gekoppeld was

Draadloze updates: ontvang automatisch nieuwe software-updates en nieuwe functies

Opladen en batterijduur Beats Studio Pro

Een groot pluspunt van de Beats Studio Pro is dat de hoofdtelefoon een vrij lange gebruiksduur heeft: maar liefst 40 uur. Dat is tweemaal zo lang als de AirPods Max, die maar 20 uur meegaan op een batterij. Gebruik je ANC of de transparantiemodus, dan gaat de batterij maximaal 24 uur mee. Als de batterij leeg is kun je met Fast Fuel weer 4 uur luisteren na slechts 10 minuten opladen. Opladen kan via de usb-c-aansluiting.

Aansluitingen: 3,5mm, usb-c en lossless

Beats Studio Pro heeft een usb-c-poort met een dubbele functie: hij is te gebruiken voor audio luisteren en voor opladen. Als je usb-c-audio gebruikt, kun je tussen drie afzonderlijke geluidsprofielen kiezen:

Beats-profiel voor het specifieke Beats-geluid met de wat zwaardere bas, voor alle muziekgenres.

Entertainment-profiel: versterkt bepaalde audio, speciaal voor films en games. Dit biedt een intensere ervaring.

Gespreks-profiel: optimaliseert de audio voor een duidelijk stemgeluid, bedoeld voor gesprekken of podcasts.

Wil je de 3,5mm aansluiting gebruiken, dan kan dat ook. Beats levert zelfs een 3,5mm kabeltje mee. Verder biedt deze hoofdtelefoon ook draadloze opties om te verbinden, namelijk Bluetooth 5.3.

Beats Studio Pro is de eerste hoofdtelefoon van Apple die lossless muziek via usb-c ondersteunt. Dat willen we op Apple’s eigen hoofdtelefoon natuurlijk ook zien. Voorgaande Beats-hoofdtelefoons hadden al een 3,5mm analoge audio-uitgang, maar bij de nieuwste Beats zit de digital-to-audio converter (DAC) al ingebouwd. Die maakt het mogelijk om lossless muziek af te spelen met een kwaliteit tot 24 bit / 48 kHz. Het ontbreken van lossless-support was een van de grootste kritiekpunten toen de AirPods Max werden uitgebracht. Op de Beats Studio Pro is het wel mogelijk.

Opvolger van Beats Studio3

De Beats Studio Pro is de opvolger van de Beats Studio3, die tot voor kort nog in de Apple Store te koop was voor €399,99. Dit model is nu uit het assortiment gehaald, maar is nog wel bij diverse andere winkels verkrijgbaar voor een lagere prijs. Zo betaal je bij Coolblue bijvoorbeeld maar €315,-.

Meer Beats-producten vind je in ons overzicht. Zo kun je bij de hoofdtelefoons ook kiezen voor de goedkopere Beats Solo3 en diverse draadloze oordopjes.

Bekijk ook Welke Beats moet ik kopen? Alles over de oortjes en koptelefoons In dit overzicht lees je alles over het huidige assortiment aan Beats by Dre-producten. Lees over de iconische koptelefoons, de sportoordopjes en andere Beats-producten. Aan de hand van dit overzicht helpen we je een keuze te maken tussen de verschillende Beats modellen.