Wat is adaptieve audio?

Adaptieve audio op de AirPods Pro zorgt ervoor dat actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus elkaar afwisselen. Het idee is dat je externe geluiden die belangrijk zijn wel kunt horen, maar dat ongewenst geluid wordt geblokkeerd. Als iemand met je spreekt hoor je dat wel, maar het geluid van vliegtuigmotoren, bladblazers en airco’s hoor je niet. Het kan ook van pas komen tijdens luide concerten, om je gehoor te beschermen. De muziek komt nog goed door, maar je bent beschermd tegen harde geluiden. Dit moet je weten over adaptieve audio!

Adaptieve audio: dit heb je nodig

Om deze functie te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

iPhone XS of nieuwer

iOS 17 of nieuwer

AirPods Pro 2022 of nieuwer

AirPods Pro adaptieve audio inschakelen

Zo kun je adaptieve audio op de AirPods Pro activeren:

Stop de AirPods in je oren en start de muziek. Open het Bedieningspaneel op de iPhone. Leg je vinger op de volumeknop voor AirPods. Tik op de knop voor Ruisbeheersing. Je ziet nu vier opties: Uit, Transparantie, Adaptief en Ruisonderdrukking. Kies Adaptief. Er klinkt een geluidje ter bevestiging en de knop krijgt regenboogkleuren.

Je AirPods zullen nu automatisch schakelen tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus.

Je kunt de instellingen van de AirPods ook aanpassen via de Instellingen:

Zorg dat je de AirPods in je oren hebt. Open de Instellingen-app en je ziet de AirPods op het eerste scherm. Tik erop. Je ziet nu de opties voor Ruisbeheersing. Kies Adaptief.

Indrukken van steeltjes instellen

Je kunt ook aangeven wat het indrukken van de steeltjes voor effect heeft. Je regelt dit afzonderlijk voor links en rechts.

Op bovenstaande screenshots zie je de opties Links en Rechts. Tik erop en kies: Uit, Transparantie, Adaptief of Ruisonderdrukking.

Standaard staat ingeschakeld dat je kunt wisselen tussen adaptieve audio en ruisonderdrukking. Op eerdere AirPods-modellen wissel je altijd tussen transparantiemodus en ruisonderdrukking (daar is de adaptieve modus uiteraard niet aanwezig).

De kans is groot dat je helemaal niet meer hoeft te wisselen, omdat de adaptieve audio automatisch je luisterervaring aanpast. Er zitten nog meer handige AirPods-functies in iOS 17. Hieronder staan ze allemaal opgesomd!

Bekijk ook Update met deze 5 nieuwe AirPods-functies nu beschikbaar (als je iOS 17 gebruikt) De AirPods hebben nieuwe functies gekregen dankzij een nieuwe update die nu beschikbaar is. Gebruik je de AirPods met iOS 17, dan kun je de functies als adaptieve audio gebruiken (mits je het juiste AirPods-model hebt).

Adaptive audio is erop gericht om harde of storende geluiden in je omgeving, zoals het geluid van een bladblazer of een voorbijvliegend vliegtuig, automatisch te onderdrukken. Andere geluiden zoals een fietsbel of autoclaxon, zijn nog wel hoorbaar. Ook kun je nog gesprekken voeren met anderen. Apple zou hebben overwogen om GPS te gebruiken voor aansturing van adaptieve audio op de AirPods Pro, zo blijkt uit een interview met Ron Huang van Apple. Je zou dan in luidruchtige omgevingen altijd ruisonderdrukking hebben. Maar dit bleek praktisch niet toepasbaar. Thuis is het niet altijd stil en op straat is het niet altijd luidruchtig. In plaats van te kijken naar locatie heeft Apple ervoor gekozen om te zorgen dat realtime het omgevingsgeluid in de gaten wordt gehouden, zodat de AirPods de beslissing om over te schakelen op een intelligente wijze zelf kunnen nemen.

Prijzen AirPods Pro 2023 met usb-c en MagSafe

Je hebt natuurlijk niet de nieuwste AirPods Pro nodig. Die van vorig jaar met Lightning-aansluiting voldoet ook.

Prijzen AirPods Pro 2022 met Lightning en MagSafe