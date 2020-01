Geluidsniveau meten

Als je veel naar muziek luistert via een koptelefoon, kan een te hoog volume zorgen voor (blijvende) gehoorschade. Sinds iOS 13 heeft Apple een nieuwe functie toegevoegd om het geluidsniveau van je koptelefoon te checken, die te vinden is in de Gezondheid-app. Je weet dan precies of je koptelefoon te hard staat en of je kans loopt op gehoorschade. Zo gebruik je deze functie.

Geluidsniveau koptelefoon checken

Apple waarschuwt dat de metingen van het geluidsniveau het nauwkeurigst zijn bij koptelefoons van Apple (zoals de AirPods of meegeleverde EarPods) en bij koptelefoons van Beats. Gebruik je een andere bedrade of draadloze koptelefoon of luidspreker, dan wordt het niveau geschat op basis van het volume van het apparaat.

Je checkt het geluidsniveau van koptelefoons als volgt:

Open de Gezondheid-app. Tik op Ontdek > Horen. Onder het kopje Geluidsniveau’s (koptelefoon) vind je de resultaten van recente metingen. Tik erop om meer te bekijken.

Metingen geluidsniveau: dit betekent het

In de grafiek zie je met blauwe staafjes het minimale en maximale geluidsniveau op dat desbetreffende tijdstip. Je ziet op deze manier dus altijd hoe hard jouw koptelefoon nu staat of gestaan heeft toen je naar muziek aan het luisteren was. Bovenaan geeft de app aan of het geluidsniveau OK was of dat het te luid stonde en mogelijk slecht is voor je gehoor. Tik op het i’tje om meer uitleg te krijgen over de limieten die Apple hanteert.

De beoordeling is gebaseerd op een meting over zeven dagen. Luister je meer dan 40 uur in zeven dagen naar muziek die harder staat dan 80 decibel, dan wordt dit als Luid gemarkeerd. Hoe harder het geluidsniveau van je koptelefoon, hoe korter je hiernaar kan luisteren zonder (blijvende) gehoorschade.

Meer geluidsmetingen bekijken

Wil je meer gegevens bekijken, tik dan op de knop Toon alle filters. Je ziet dan de blootstelling in decibel voor het Antal minuten. Ook zie je het bereik, het gemiddelde per minut en de nieuwste meting. Je kan ook filteren op koptelefoon.

Bij het bedienen van het volume zie je in de Muziek-app een waarschuwing met een oranje balk. Ook bij het aanpassen van het volume terwijl je op het beginscherm of in andere apps zit, wordt met oranje aangegeven dat het geluidsniveau over je koptelefoon te hoog staat.

De Gezondheid-app verstuurt geen melding zodra je langdurig naar harde muziek luistert. De Gezondheid-app biedt dus alleen een manier om het geluidsniveau van je koptelefoon zelf te controleren. Heb je ook een Apple Watch Series 4 of nieuwer, dan kan je wel gebruikmaken van de Geluid-app. Deze controleert het geluidsniveau uit je omgeving. Hier krijg je wel een melding van. Meer over de Geluid-app op de Apple Watch lees je in onze tip.