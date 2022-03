Zoek je een alternatief voor iTunes op Mac of Windows? Met deze apps speel je muziek en films af. We laten ook zien hoe je bestanden uitwisselt.

De beste iTunes-alternatieven

Sinds macOS Catalina is iTunes verdwenen van de Mac. Het is opgedeeld in drie aparte apps: Muziek, Podcasts en TV. Door die losse apps heb je wat meer flexibiliteit gekregen om eens een alternatief te proberen. Vroeger speelde je je muziek via iTunes, maar misschien is het slim om eens een andere muziekapp te proberen. Je vindt in deze gids hét iTunes-alternatief voor jou.

We hebben programma’s met focus op muziek, video en synchronisatie voor je uitgezocht, de drie hoofdfuncties van iTunes. Sommige apps bieden een combinatie van deze functies aan. Sommige apps zijn voor Mac en Windows, andere zijn alleen voor de Mac.

Apps voor synchronisatie en backup

Met onderstaande apps kun je bestanden uitwisselen tussen je computer en je iPhone of iPad. Op de Mac kun je hiervoor eenvoudig Finder gebruiken sinds macOS Catalina. Op Windows zit geen standaard alternatief voor iTunes.

Andere opties zijn bijvoorbeeld AnyTrans, Wondershare by Dr. Fone, PhoneRescue en DearMob.

iMazing voor Mac en Windows

Wie ooit op Google heeft gezocht naar een app om een backup te maken van je iPhone is waarschijnlijk wel eens bij iMazing terechtgekomen. Deze app wordt regelmatig bijgewerkt om nieuwe iOS-versies te ondersteunen. Je kunt er backups mee maken van onder andere foto’s, sms’jes, notities en meer. Heb je een nieuwe iPhone? Dan helpt iMazing je ook bij het overzetten van specifieke gegevens. Als je hier iCloud voor gebruikt is het alles of niets.

iMazing is gratis te gebruiken voor zowel Mac als Windows en krijgt regelmatig een update. Je moet voor sommige functies betalen voor de volledige versie, maar een gewone backup maken moet lukken zonder te betalen. De volledige versie kost €40. Meer weten over alle functies van iMazing? Check dan de website van de ontwikkelaar.

Downloaden: iMazing

WALTR Pro voor Mac en Windows

Net als iMazing is WALTR Pro een geavanceerde app. Je kunt allerlei bestanden zoals films, boeken en muziek overzetten naar alle Apple apparaten. Het werkt zelfs voor hele oude iPods. Het enige wat jij hoeft te doen is het bestand naar de app slepen en de rest gebeurt vanzelf. WALTR Pro zoekt zelf uit naar welke standaard-app van Apple je bestanden moeten. Dit is een betaalde app; na de gratis proefperiode betaal je maximaal €10,- per maand (maar vaak kun je korting krijgen). De app wordt gelukkig goed onderhouden en wordt aangepast zodra er weer nieuwe iOS-versies zijn.

Downloaden: WALTR Pro

Apps voor muziek

Onderstaande apps leggen de voornaamste focus op het afspelen van audio.

Andere opties zijn bijvoorbeeld MusicBee, WinX Media Trans, Podtrans en MediaMonkey.

Cider

Cider is een open source-app die ontstaan is vanuit Apple Music Electron. Het was bedoeld om Apple’s ecosysteem te ontlopen en ziet er dan ook uit als Apple’s eigen Muziek-app voor macOS, maar met een iets donkerder interface. Voor Windows-gebruikers is het in meerdere opzichten beter dan iTunes voor het afspelen van Apple Music. Je moet uiteraard wel abonnee zijn om het te kunnen gebruiken. Je kunt favoriete artiesten volgen, podcasts luisteren en op afstand je muziek aansturen. Ook krijg je live songteksten te zien en is er ondersteuning voor ruimtelijke audio. Maar lossless muziek luisteren kan helaas niet.

De app gebruikt de officiële Apple Music API en het team achter de app – genaamd Cider Collective – werkt actief aan functies om het beter te maken dan Apple’s eigen Muziek- en iTunes-app. Wel is het goed om te beseffen dat Cider nog in ontwikkeling is, waardoor je soms bugs kunt tegenkomen.

Verkrijgbaar voor Windows, Mac en Linux.

Downloaden: Windows-gebruikers halen Cider uit de Microsoft Store. Je kunt het een dag lang proberen en daarna voor een euro aanschaffen. Mac-gebruikers halen Cider vanuit Github.

Plexamp

Plexamp is een minispeler in de stijl van Winamp, de muzieksoftware die jaren geleden erg populair was. Het kan bijna elk muziekbestand afspelen, met leuke visualisaties. Met gapless playback zorg je dat de nummers zonder stiltes achter elkaar worden afgespeeld. Om het te gebruiken heb je wel een Plex Media Server nodig en dat is nu meteen het probleem: dat kost namelijk wel wat werk. Als dit eenmaal gelukt is geniet je van een prettige speler die je muziek kan streamen vanaf elke locatie. De interface is overzichtelijk, met albumhoezen voor het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.

Speel je niets, dan krijg je de recent gespeelde artiesten en albums te zien. Weet je even niet wat je wilt luisteren, dan kun je je collectie doorzoeken of de radio-functie gebruiken. Dit is een soort radiostation op basis van je eigen collectie. Plexamp is uitsluitend voor muziek en niet voor andere media. Je begint met het inrichten van een Plex-server op je Mac of Windows-pc en kunt daarna Plexamp offline gebruiken. Heb je altijd een internetverbinding, dan kun je de muziek ook op een server thuis opslaan en overal ter wereld je muziek streamen.

Verkrijgbaar voor Windows, iOS en Linux.

Downloaden: Plexamp

Musique

Wil je een simpele, mooie muziekspeler met de mogelijkheid om je muziekcollectie te beheren, dan is Musique iets voor jou. Je krijgt bij dit iTunes-alternatief ook albumhoezen te zien. Je kunt je collectie doorbladeren op basis van artiest of album. Musique maakt een eigen bibliotheek aan en downloadt daarbij ook foto’s van artiesten. Er is een informatiepaneel waarmee je wat achtergrondinformatie over een artiest en het huidige nummer kunt opvragen, inclusief songteksten.

Musique past goed bij macOS en is gratis te downloaden. De makers hebben onlangs gekozen voor donaties in plaats van een vaste aanschafprijs. Wel krijg je regelmatig reclame te zien voor de Finetune-app, bedoeld om je ID3-tags op te ruimen.

Verkrijgbaar voor Windows, iOS en Linux.

Downloaden: Musique

VOX

Voor de echte audiofielen onder ons is er VOX. Deze muziekspeler voor Mac en iOS focust zich op het afspelen van muziek in de hoogste kwaliteit, zoals FLAC. Tijdens het afspelen zie je de bitrate en het muziekformaat. Dat is niet standaard voor een muziekspeler, maar wel bij VOX. Bij het VOX Premium-abonnement krijg je veel handige functies. Zo krijg je ongelimiteerde muziekopslag in de cloud, want muziek in hoge kwaliteit kost veel ruimte. Ook kan VOX slim omgaan met stiltes aan het einde van de muziek. Omdat er ook een iOS-app is, krijg je bij VOX Premium ook synchronisatie tussen de twee apps. Naast lokale muziek kan VOX ook muziek van SoundCloud en YouTube afspelen en is er een samenwerking met Qobus.

Het Premium-abonnement kost een paar euro per maand. Dat is misschien gek voor een muziekspeler, maar als je bedenkt dat je dan ál je muziek in hoge kwaliteit kan opslaan valt het best mee. Deze ruimte bespaar je vervolgens weer op je eigen harde schijf.

Verkrijgbaar voor Mac en iOS.

Downloaden: VOX

Swinsian

Deze werd ons toegestuurd door iCulture-lezer Peter. Swinsian is een geavanceerde muziekspeler voor macOS, die een hoop formaten aan kan. Je kunt ook geavanceerd tags bewerken en het werkt ook met grote muziekbibliotheken.

Er zitten nog wat extra functies in, bijvoorbeeld het vinden van dubbele nummers op basis van allerlei criteria. Met zoeken en vervangen kun je zorgen dat je hele muziekcollectie correct getagd is.

Downloaden: Swinsian.com

Apps voor films

Onderstaande apps leggen de voornaamste focus op het afspelen van films. Standaard kun je ingebouwde programma’s op Mac en Windows gebruiken, maar deze apps zijn voor hen die nét dat beetje meer willen.

IINA voor Mac

IINA is een gratis mediaspeler voor op de Mac. Net zoals het alom bekende VLC (zie verderop) kan IINA vrijwel alle bestandsformaten afspelen. De app is strak vormgegeven en heeft ondersteuning voor de nieuwste functies op de Mac. Zo kan je video’s bedienen met de Touch Bar op de MacBook Pro en er is een optie om je video beeld-in-beeld af te spelen, zodat je kan kijken terwijl je iets anders doet.

Kijk je een film in het donker, dan biedt IINA ook een dark-mode voor macOS Mojave en nieuwer. IINA voor Mac met Beeld in beeld. Een andere welkome functie van IINA is de mogelijkheid om YouTube-afspeellijsten af te spelen. Het enige wat je hoeft te doen is het linkje in IINA te zetten en de rest gebeurt vanzelf.

Downloaden: IINA

5K Player

Met 5K Player voor Windows en Mac verdient weliswaar geen schoonheidsprijs, maar is wel handig. Dit iTunes-alternatief ondersteunt zoals de naam doet denken de hoogste kwaliteit video, maar ook 360º virtual reality beelden. Een voordeel ten opzichte van IINA is dat de 5K Player wél een eigen bibliotheek heeft. Al je films worden hier dus opgeslagen voor makkelijk overzicht. Ook deze app kan YouTube-video’s voor je downloaden.

5K Player is gemaakt voor Windows en Mac, en je kunt het gratis gebruiken. De app vraagt je bij het opstarten of je een account wil aanmaken om extra functies te ontgrendelen. Het is aan jou of je je gegevens wil delen met de ontwikkelaar.

Downloaden: 5K Player

Apps voor films én muziek

Onderstaande apps leggen de focus zowel op het afspelen van muziek als film.

VLC Media Player

De kans bestaat dat je VLC al hebt geïnstalleerd op je computer, maar om een heel andere reden: om video’s af te spelen. Maar VLC kan nog veel meer. De software is een soort manusje van alles voor media. Het speelt bijna elk denkbaar muziek- en videoformaat af en is dan ook een goede vervanger voor iTunes en de Muziek-app. Er zit een prima mediabibliotheek in en je kan afspeellijsten maken, albumhoezen downloaden en tags bewerken. Het ziet er misschien niet zo fancy uit, maar de vele functies maken veel goed. Bovendien is de software erg simpel in gebruik. Ook handig: VLC is er ook voor de iPhone, iPad en Apple TV.

Je kunt VLC op de desktop uitbreiden met add-ons die de functionaliteit uitbreiden, bijvoorbeeld op het gebied van afspeellijsten, een add-on om songteksten in te studeren (voor als je een nummer wilt nazingen), beoordelingen en nog veel meer. Ook kun je radio streamen en podcasts luisteren. En het kost ook nog eens niets. Je kunt met VLC je oude dvd’s en audio-cd’s en zelfs je mp3-downloads van jaren geleden terugluisteren. Daarnaast worden diverse streaming protocollen ondersteund.

Verkrijgbaar voor macOS, Windows, iOS, tvOS, Android en Linux.

Downloaden: VLC

Elmedia Player

Dit alternatief voor iTunes is alleen beschikbaar op de Mac, maar is wel een erg goed programma. Je hebt uitgebreide mogelijkheden om films te kijken en er is ondersteuning voor de Touch Bar op de MacBook Pro. Wil je een afspeellijst van YouTube kijken en/of beluisteren? Dan kun je de URL in Elmedia Player plakken. Vervolgens kijk je zonder reclames naar de video’s. Je kunt deze ook downloaden in de app met én zonder beeld. De muziekspeler in Elmedia Player ziet er strak uit met een donkere interface.

Elmedia kost eenmalig $19,95, maar voor wat extra geld krijg je levenslang updates. Zoals gezegd is het slechts beschikbaar voor de Mac.

Downloaden: Elmedia Player

Heb je zelf nog een goed alternatief voor iTunes gevonden die we niet vermelden in dit artikel? Laat het ons weten via het onderstaande formulier!