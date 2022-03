Je kan direct vanaf je iPhone, iPad of Mac het saldo van je Apple ID verhogen. Dit is een extra methode, naast de iTunes-kaarten, carrier billing of betalen met je creditcard. In deze tip lees je hoe je snel je saldo van je Apple ID verhoogt, zodat je kan betalen met je virtuele portemonnee.

Hoe kan ik geld toevoegen aan mijn Apple ID via de iPhone en iPad?

Het toevoegen van geld op je Apple ID account zorgt ervoor dat je snel je saldo kan verhogen. Hierdoor worden aankopen dus niet meer per stuk in rekening gebracht op je creditcard, want het aankoopbedrag wordt simpelweg afgeschreven van je eigen saldo. Het voordeel is ook dat je specifieke bedragen kunt toevoegen, net als bij variabele iTunes-kaarten. Bovendien kun je met deze methode een hoger maximum bedrag toevoegen, namelijk €300,-. Geld toevoegen aan je Apple ID werkt ook met iDEAL. Meer over betalen met iDEAL in de App Store lees je in onze tip.

Bekijk ook Betalen met iDEAL in iTunes en App Store: zo werkt het Je kan in de App Store ook met iDEAL betalen, zodat je geen creditcard of iTunes-kaarten nodig hebt. In deze tip leggen we uit hoe je iDEAL als betaalmethode instelt en hoe je iDEAL in de App Store gebruikt.

Om je geld aan je Apple ID toe te voegen, doe je het volgende:

Open de App Store en tik rechtsboven op je profielafbeelding. Kies voor de optie Voeg geld toe aan account. Je komt nu op het scherm waar je het bedrag kiest. Kies uit de standaard bedragen (€25, €50 of €100) of voer zelf een bedrag in. Het eigen gekozen bedrag ligt tussen de €1,- en €300,-. Bevestig de betaling met Touch ID, Face ID of je Apple ID-wachtwoord.

Het bedrag wordt in rekening gebracht via je ingestelde betaalmethode. Dat kan een creditcard, PayPal, je provider of iDEAL zijn.

Hoe kan ik geld toevoegen aan mijn Apple ID via de Mac?

Het verhogen van je Apple ID-saldo kan ook rechtstreeks op je Mac. Je doet dit onder meer via de App Store en het werkt als volgt:

Open de App Store en klik links onderin op je profiel. Klik rechts bovenin op Bekijk informatie en vul indien gevraagd je wachtwoord in. Selecteer nu Saldo verhogen. Kies een bedrag of vul zelf een bedrag in tot maximaal €300,-. Bevestig je aankoop nu met je wachtwoord.

Wat is het verschil met de iTunes-kaarten?

Het grootste verschil van deze methode met het invoeren van een iTunes-kaart, is dat je je saldo makkelijker en sneller toe kan voegen. Voor een fysieke iTunes-kaart moet je altijd naar de winkel gaan, om daar een kaartje te kopen. Bij digitale iTunes-kaarten is dat niet nodig, maar je moet in totaal alsnog extra stappen doorlopen om je saldo te verhogen. Met de manier zoals die in deze tip beschreven is, is het toevoegen van geld veel eenvoudiger. Je hoeft alleen nog maar het bedrag te kiezen en je aankoop te bevestigen.

Een ander voordeel ten opzichte van (digitale) iTunes-kaarten is dat het maximale bedrag een stuk hoger is. Waar dit bij de iTunes-kaarten maximaal €150,- is, is dit bij deze manier €300,-. Bovendien kan je zelf een bedrag kiezen tot twee cijfers achter de komma. Bij variabele iTunes-kaarten kan je alleen hele bedragen invoeren. Met deze methode kun je dus het exacte bedrag van je geplande aankoop toevoegen.

Deze snellere methode is alleen beschikbaar als je een geldige betaalmethode ingesteld hebt. Heb je geen PayPal, iDEAL, creditcard en heb je geen abonnement bij een ondersteunende provider, dan is het inwisselen van iTunes-kaarten nog steeds de beste optie.

Bekijk ook iTunes-kaart inwisselen op de iPhone, iPad en Mac Je hebt een iTunes-kaart gekregen en nu wil je het tegoed inwisselen. In deze tip lees je hoe je zo'n iTunes-kaart inwisselt op de iPhone, iPad en Mac en hoe het zit met cadeaubonnen van de Apple Store en Apple Premium Retailers.