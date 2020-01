Sinds macOS 10.15 Catalina is iTunes verdwenen van de Mac. iTunes is vervangen door de Muziek-app, maar het is nog steeds mogelijk om toegang te krijgen tot de functies van de iTunes Store. Hoe dat werkt lees je in deze tip!

iTunes Store openen in de Muziek-app

Het is in de Muziek-app die je in macOS Catalina en nieuwer vindt wat lastiger geworden om de iTunes Store te openen. Gelukkig is het niet helemaal onmogelijk. Je kunt dus nog wel de hitlijsten zien en muziek aanschaffen. Er is niets veranderd aan de prijzen of muziekrechten.

iTunes Store tonen

Je moet handmatig het tabblad voor de iTunes Store toevoegen. Eenmaal ingesteld is het weer een kwestie van één keer klikken om in de Store te komen. Volg onderstaande stappen om de iTunes Store te tonen:

Open de Muziek-app op je Mac. Open de instellingen (Command- en komma-toets). Ga naar het tabblad Algemeen. Vink in de onderste helft iTunes Store aan en klik op OK. In de linkerkolom vind je nu een roze icoon met een witte ster. Dit is de nieuwe snelkoppeling.

De iTunes Store in de Muziek-app werkt niet helemaal hetzelfde als die in de oude iTunes. Zoeken doe je niet meer via het menu rechtsboven. Deze is nu verplaatst naar de linkerkolom. Als je hierop klikt kun je rechtsboven wel selecteren waar je wil zoeken. Kies uiteraard voor iTunes Store.

iTunes Store weer verbergen

Als je de snelkoppeling naar de iTunes Store niet meer wil zien kun je de bovenstaande stappen opnieuw uitvoeren. Vink iTunes Store dan uit.

Word je door het opnieuw zien van de iTunes Store geconfronteerd met allerlei muziek die je vroeger gekocht hebt, maar nu vreselijk vindt? Gelukkig kun je je aankopen van iTunes verbergen. Lees daarvoor onze aparte tip.