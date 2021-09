We krijgen op de iCulture-redactie regelmatig de vraag hoe je iCloud opslag kunt vergroten als je geen creditcard hebt. Gelukkig is er meer keuze uit betaalmethoden, zoals iDEAL of iTunes-kaarten. Je kunt zelfs betalen met Bancontact, PayPal, Alipay en WeChat Pay, al is het wel zo dat de mogelijke betaalmethoden per land verschillend zijn. In deze tip leggen we het uit.



Extra iCloud-opslag zonder creditcard

De 5GB gratis opslagruimte die je bij iCloud krijgt, schiet al snel tekort. Je kunt de iCloud-opslag opruimen maar als je ook foto’s op iCloud bewaart wordt het al snel te krap. Voor een klein bedrag per maand kun je upgraden naar 50GB opslag. Dat lijkt aantrekkelijk, maar hoe kun je voor die extra iCloud-opslag betalen als je geen creditcard hebt?

Gelukkig zijn er alternatieven. Zo kun je ook met iDEAL in de App Store betalen door geld te storten op je Apple ID-saldo. Dit is echter geen oplossing als je een gezinsaccount hebt, oftewel Delen met gezin hebt ingeschakeld, want in dat geval zit je verplicht aan betalen met een creditcard vast.

iCloud betalen met iTunes-kaarten

iTunes-kaarten zijn een ideale oplossing voor mensen die geen creditcard hebben, of hun uitgaven in de hand willen houden. Je koopt een tegoed van bijvoorbeeld €15 of €25 en vult dit aan zodra het weer op is. Je kunt er ook voor kiezen om maandelijks een vast iTunes-tegoed van bijvoorbeeld €15 op je account te storten, zodat je nooit ongemerkt teveel geld uitgeeft. In de winkel hangen verschillende kaarten voor iTunes, App Store en andere diensten van Apple maar het komt in feite op hetzelfde neer. Het tegoed van elke kaart kun je gebruiken voor de aanschaf van apps, ebooks, muziek en andere content. Je kunt er zelfs je Apple Music-abonnement mee betalen. Het maakt dus niet uit welk type iTunes-kaart je koopt, als het maar wel in een land is waar je de content wilt gaan aanschaffen. Je hebt in de Nederlandse App Store dus niets aan een Belgische iTunes-kaart.

iCloud opslag betalen met iTunes-tegoed

Als je voor extra iCloud-opslag hebt gekozen, dan worden de kosten daarvan per maand afgerekend. Je moet dus zorgen dat elke maand minimaal het benodigde bedrag (bijvoorbeeld €0,99) op je account staat. Of een hoger bedrag als je voor een grotere bundel hebt gekozen.

Het bedrag van €0,99 is zo laag dat je het nauwelijks zult missen. Maar je kunt nóg goedkoper uit zijn. iTunes-cadeaukaarten zijn namelijk regelmatig in de aanbieding bij warenhuizen, supermarkten en drogisterijketens. Houd daarom onze rubriek iCulture Deals in de gaten, want daarin vermelden we elke werkdag waar je de beste iTunes-koopjes kunt vinden.

iTunes-cadeaukaart inwisselen

Heb je een iTunes-cadeaukaart in de winkel gekocht? Dan kun je deze als volgt gebruiken om je tegoed te verhogen:

Start de App Store-app op je iPhone of iPad. Ga naar het tabblad Vandaag. Tik rechtsboven op je profielfoto. Kies voor Wissel cadeaubon of code in. Scan de streepjescode met je camera via Gebruik camera of kies voor Je kunt codes ook handmatig invoeren om zelf het nummer in te tikken. Bevestig nogmaals dat je het iTunes-tegoed wil inwisselen en het tegoed zal worden toegevoegd.

Je kunt de iTunes-cadeaukaart ook inwisselen op de Mac. Hoe dit werkt lees je in onze tip. Het werkt overigens op dezelfde manier als het inwisselen van promocodes voor apps.

iCloud opslag vergroten

Heb je voldoende tegoed, dan kun je je iCloud-opslagabonnement aanpassen. Voor de 50GB opslag moet er elke maand minstens €0,99 tegoed op je iTunes-account staan.

Zo kun je de iCloud-opslag upgraden:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op je profielfoto en ga naar iCloud. Tik op de iCloud-grafiek en vervolgens op Wijzig opslagabonnement. Kies het abonnement dat je wilt.

Heb je een gezinsabonnement en ben je geen beheerder, dan kun je de opslag niet zomaar wijzigen.

