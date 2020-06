App Store Connect is een tool waarmee ontwikkelaars hun apps voor de App Store kunnen beheren. In deze tip lees je alles over App Store Connect en de verschillen met iTunes Connect.

Alles over App Store Connect

: App Store Connect heeft een redesign gekregen en is nu vriendelijker voor mobiel gebruik. Dit is gedaan in aanloop naar WWDC 2020. Ook heeft Apple de Apple Developer-app op de Mac uitgebracht. App Store Connect is de plek waar ontwikkelaars hun apps kunnen beheren. Het nieuwe uiterlijk heeft geen gekleurde achtergrond met kleine lettertjes meer, maar is voorzien van grote teksten en minder kleur. Belangrijker is echter dat het portaal nu ook gemakkelijk op mobiele schermen te gebruiken is.

Ontwikkelaars gebruiken App Store Connect om nieuwe apps te uploaden, voordat ze in de App Store verschijnen. Daarnaast bestaat er ook nog iTunes Connect, waar je bijvoorbeeld terecht kunt voor het uploaden van muziek en podcasts. In dit artikel vertellen we alles over App Store Connect en de verschillen met iTunes Connect. Wanneer heb je welk portaal nodig en wat kun je er allemaal mee? De nadruk zal echter vooral liggen op de functies voor appontwikkelaars.

App Store Connect: wat is het?

App Store Connect is een beheersysteem voor ontwikkelaars van apps voor iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS. Je kunt hier nieuwe apps uploaden, voorzien van screenshots en beschrijving en opsturen naar Apple om te laten reviewen. Is de app goedgekeurd, dan kun je via het portaal je app beheren en kijken hoeveel downloads en inkomsten je hebt gegenereerd. Verder bevat het portaal nog allerlei extra functies, zoals het aanmaken van promocodes om weg te geven aan prijswinnaars.

Omdat appontwikkelaars verplicht zijn hun iPhone-, iPad-, Apple Watch- en Apple TV-apps aan te bieden via de App Store, is dit ook de enige manier om je app officieel te distribueren. Je bent dus altijd verplicht om App Store Connect te gebruiken als je apps wilt uitbrengen. Ontwikkelaars van Mac-apps hebben de mogelijkheid om hun apps ook op andere wijze beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via de eigen website.

Rond de kerstdagen sluit App Store Connect altijd een paar dagen voor onderhoud. In die periode verschijnen er geen nieuwe apps en app-updates. Wel kunnen ontwikkelaars in die periode inloggen om wijzigingen aan te brengen. Die zijn pas na de sluitingsperiode weer zichtbaar in de App Store.

App Store Connect is te gebruiken via de website, die er aanvankelijk zo uitzag:



App Store Connect in 2018

In juni 2020 kreeg de website een redesign en werd geschikter gemaakt voor mobiel gebruik. Voorheen was de website vrijwel onbruikbaar op de iPhone en was moeilijk te gebruiken op de iPad. Er is ook een mobiele app beschikbaar, maar die biedt veel minder functies. In plaats van een iCloud-achtig uiterlijk is nu gekozen voor minder kleuren en grotere kopteksten, zoals ook bij Apple Music gebruikelijk is.

Meer informatie over App Store Connect vind je op deze pagina bij Apple.



App Store Connect in 2020

Verschillen met iTunes Connect

iTunes Connect was oorspronkelijk een webgebaseerde tool waar je terecht kon voor het distribueren van apps voor iOS en macOS. In juni 2018 heeft Apple de naam aangepast en is App Store Connect een aparte tool geworden. De verdeling is nu als volgt:

iTunes Connect : voor media zoals muziek, films, tv-programma’s en boeken

: voor media zoals muziek, films, tv-programma’s en boeken App Store Connect: voor apps voor iOS, iPadOS, watchOS, tvOS en macOS

Beide diensten kun je via de website gebruiken, alleen voor App Store Connect is er een mobiele app.

App Store Connect voor ontwikkelaars

Iedereen kan een account aanmaken op het Apple Developer-portal en bezig gaan met het ontwikkelen van apps. Apple stelt hier allerlei tools voor beschikbaar.

Om apps te kunnen distribueren via de App Store moet je echter lid worden van het betaalde Apple Developer Program. Voor individuen kost dit ca. 100 euro per jaar, voor grotere bedrijven 300 euro per jaar.

Nadat je je hebt aangemeld voor het Apple Developer Program kun je inloggen bij App Store Connect. Je gebruikt hiervoor het Apple ID waarmee je je hebt aangemeld. Wat het enigszins onhandig maakt, is dat je niet hetzelfde ID kunt gebruiken voor andere mediatypes zoals muziek, tv-series, films en boeken. Heb je dus al een iTunes Connect-account, dan zul je een ander Apple ID moeten gebruiken.

Vaak is het ook logisch om een apart Apple ID te gebruiken. Voordat je je inschrijft als ontwikkelaar bij het Apple Developer Program is het verstandig om na te denken hoe je in de App Store zichtbaar wilt zijn. Ben je medewerker van een bedrijf dat een app wil uitbrengen, dan wil je liever niet dat de app onder jouw persoonlijke naam in de App Store staat. Zorg daarom dat je een account aanmaakt namens je bedrijf.

Laat je als bedrijf een app maken door een externe ontwikkelaar, dan wil je de app liever onder je eigen bedrijfsnaam uitbrengen, niet via het account van de ontwikkelaar. Het is achteraf lastig (maar niet onmogelijk) om een app over te hevelen naar een ander developeraccount.

Als betalende ontwikkelaar heb je toegang tot meer functies. Zo kun je berichten posten in de Apple Developer Forums en heb je de mogelijkheid om WWDC te bezoeken. Ook houdt Apple je op de hoogte van allerlei ontwikkelingen. Zo kun je op een aparte statuspagina zien of er storingen zijn bij bepaalde diensten voor ontwikkelaars. Veel informatie is ook voor niet-betalende ontwikkelaars beschikbaar. Het belangrijkste verschil is dat je als niet-betalende ontwikkelaar geen apps kunt publiceren in de App Store en dus ook geen toegang hebt tot App Store Connect.