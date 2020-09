Muziek-screensaver op de Mac gebruiken

Als je muziek afspeelt op de Mac kun je een speciale screensaver starten. Het werkt zowel in iTunes als in de Muziek-app op de Mac. Met geheime sneltoetsen kun je de patronen van de sceensaver beïnvloeden. Zo werkt het.

Je kunt tijdens het luisteren de screensaver van de Muziek-app activeren. Dit werkt al sinds iTunes 8 en het zit ook in de nieuwere Muziek-app voor de Mac. Met sneltoetsen bepaal je de kleuren, complexiteit en patronen van de deeltjes.





Muziek-screensaver starten

Je kunt de iTunes- en Muziek-screensaver op de Mac gemakkelijk inschakelen via de toetsenbordcommando’s Command-T of Control-T. Wil je zien wat de mogelijkheden zijn? Druk dan op het vraagteken en er verschijnt een helpscherm, zoals je hieronder kunt zien.

iTunes screensaver bedienen met sneltoetsen

In dit helpscherm worden een aantal sneltoetsen genoemd:

Geheime sneltoetsen voor de Muziek-screensaver

Behalve de getoonde sneltoetsen zijn er nog meer mogelijkheden, die niet in het helpscherm worden genoemd. Het zijn toetsen die dateren uit de tijd dat de iTunes-visualisatie nog een aparte plug-in was met de naam Magnetosphere. Deze verborgen toetsen maken het mogelijk om de visualisatie nog nauwkeuriger aan te passen.

+ en –

Wijzigt de intensiteit (helderheid) van de deeltjes. Hoe vaker je de plustoets indrukt hoe feller de deeltjes verlicht zijn.

A en S

Deeltjes toevoegen (A) of verwijderen (S) uit de visualisatie. Hoe vaker je op de toets A drukt, hoe complexer en drukker de patronen worden.

R

De intensiteit en het aantal deeltjes resetten. Hiermee maak je dus de vier hierboven genoemde sneltoets-acties ongedaan.

E

In de Nevel-modus (druk op N om in te schakelen) zal het drukken op de toets E ervoor zorgen dat de nevelwolken sterker geaccentueerd worden. Mogelijk moet je ook de toets M indrukken om de modus te veranderen; de nevels zijn namelijk niet in elke modus zichtbaar.

Bonustip: albumhoezen als screensaver

Wist je dat je ook albumhoezen kunt gebruiken als screensaver? Het werkt als volgt:

Ga hiervoor in Systeemvoorkeuren naar Bureaublad en schermbeveiliging. Klik op het tabblad Schermbeveiliging. Klik op Albumillustraties. Sluit Systeemvoorkeuren.

