iTunes op de Mac werd al in oktober 2019 opgedoekt, met de komst van de drie apps Muziek, TV en Podcasts. Op Windows-computers verloopt de overstap later en via een heel andere route: naast de Muziek- en TV-app kunnen Windows-gebruikers de Apple Devices-app downloaden. Dat laatste is nodig omdat Windows-gebruikers hun iPhones en iPads niet met Windows Explorer kunnen beheren.

De Apple Devices-app is bedoeld om iPhones en iPads te updaten, backups te maken, backups terug te zetten en content met de pc te synchroniseren. De apps zijn te vinden in de Microsoft Store.

Voor het gebruik van de losstaande apps is Windows 10 of hoger vereist. Alle drie de apps moeten geïnstalleerd zijn om af te stappen van iTunes. Maar iTunes verdwijnt niet helemaal op Windows. De software wordt namelijk nog gebruikt om toegang te krijgen tot podcasts en audioboeken. In oktober voegde Apple hiervoor ondersteuning toe.

De iTunes-bibliotheek mag ook niet worden verwijderd van Windows pc’s, omdat deze nodig is voor Apple Music- en TV-app. Met de Apple Music-app kun je muziek uit je iTunes-bibiotheek beluisteren en beheren. Bovendien toont deze app muziekaankopen uit de iTunes Store. Met de TV-app bekijk je films die in iTunes zijn gekocht of gehuurd. Beide apps geven toegang tot de streamingdiensten Apple Music en Apple TV+.

Gebruikers die niet kunnen updaten naar Windows 10 kunnen iTunes gewoon blijven gebruiken, maar missen dan wel de modernere interface en de gebruiksvriendelijke indeling zoals op de Mac te vinden is.

Apple kondigde al in oktober 2022 aan dat er losse Apple Music- en TV-apps via de Microsoft Store beschikbaar zouden komen. Dat iTunes nu wordt opgesplitst is dan ook geen verrassing. De apps kwamen in januari 2023 als preview beschikbaar en ruim een jaar later heeft Apple nu het label ‘preview’ weggehaald. Dat de wijziging nog maar net is doorgevoerd blijkt wel uit het feit dat de Amerikaanse supportpagina al is bijgewerkt en de Nederlandse nog niet.

Met de invoering van deze drie nieuwe apps krijgen Windows-gebruikers een betere afspiegeling te zien van de tegenhangers die al op de Mac te vinden waren. Maar helemaal hetzelfde is het niet, door het ontbreken van de Podcasts- en Boeken-app.

iTunes voor Windows werd 21 jaar geleden uitgebracht, als hulpmiddel om de muziek op je iPod te beheren. Het was een van de succesfactoren van de iPod: gebruikers hoefden niet over een Mac te beschikken om de populaire muziekspeler te kunnen kopen.

Dit stond er in het persbericht uit 2003:

Apple today launched the second generation of its revolutionary iTunes Music Store for both Mac and Windows users. The new iTunes Music Store offers Windows users the same online music store that Mac users love—with the same music catalog, the same personal use rights and the same 99 cents-per-song pricing. Since its launch six months ago, music fans have purchased and downloaded more than 13 million songs from the iTunes Music Store, making it the number one download music service in the world. With music from all five major music companies and over 200 independent music labels, the iTunes Music Store catalog is growing every day and will offer more than 400,000 songs by the end of October.

“The iTunes Music Store has revolutionized the way people legally buy music online, and now it’s available to tens of millions more music lovers with iTunes for Windows,” said Steve Jobs, Apple’s CEO. “While our competitors haven’t even come close to matching our first generation, we’re already releasing the second generation of the iTunes Music Store for Mac and Windows.”