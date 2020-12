Zo kun je met Siri apps openen en instellingen wijzigen

Siri is meer dan een persoonlijke assistent. Je kunt er je hele iPhone mee bedienen en bijvoorbeeld apps openen. Ook kun je er functies zoals Bluetooth mee aan en uit zetten. In deze tip lees je hoe het werkt.

Om met Siri apps en instellingen te kunnen aansturen moet je wel weten welke commando’s je moet geven. In dit artikel helpen we je daarmee op weg.

Apps openen met Siri

Met Siri kun je iedere app op je iPhone openen. Hiervoor hoef je alleen maar ‘Start YouTube’ te zeggen (of de naam van een andere app). Het kan gebeuren dat Apple daarbij de naam niet goed verstaat en vervolgens suggesties geeft. heb je de app niet geïnstalleerd op je toestel, dan krijg je de mogelijkheid om ernaar te zoeken in de App Store.

Er zijn meerdere varianten mogelijk om de opdracht te geven, bijvoorbeeld: “Start YouTube”, “Open YouTube” of zelfs “Ik wil YouTube kijken”. Soms hebben apps meerdere namen; je kunt bijvoorbeeld Albert Heijn of de vroegere naam Appie door elkaar gebruiken. Als het niet werkt probeer je gewoon iets anders.

Siri-integratie in apps

Ontwikkelaars kunnen met SiriKit nog een stap verder gaan. Je kunt niet alleen een app openen met je stem, maar ook allerlei acties binnen de app uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld vragen om geld over te maken naar een vriend of kattenfoto’s op Pinterest te laten zien.

Alleen bepaalde apps bieden deze Siri-integratie en de functie is beperkt tot bepaalde soorten apps:

Chatapps (zoals WhatsApp en Telegram)

Foto-apps (zoals Canva en Shutterstock)

Betaalapps (zoals ING Bankieren, PayPal en Tikkie)

Belapps (zoals Skype en Viber)

Workoutapps (zoals Nike+ Run Club en Runtastic)

Taxiapps (zoals Uber en Lyft)

Lijsten- en notitie-apps (zoals Albert Heijn)

CarPlay- en auto-apps

Restaurantreserveringen (zoals IENS)

Barcode-apps

Apps die de Siri-integratie hebben, bieden verschillende opties zoals het sturen van geld of het aanvragen van een taxirit. Je leest er meer over in onze tip over Siri gebruiken met apps van derden. Mocht het niet lukken om complexere opdrachten met Siri te maken, dan kun je altijd nog kiezen voor zelfgemaakte Siri shortcuts waarmee je nog wat extra mogelijkheden hebt.

Instellingen aan- en uitzetten met Siri

Ook kun je met Siri functies aan- en uitzetten door simpelweg het commando ‘Zet aan/uit’ te geven. Zo kun je bijvoorbeeld de mobiele dataverbinding, Bluetooth, Wi-Fi en de Niet Storen-knop bedienen met spraak. Zeg gewoon “Zet niet storen aan” en Siri regelt de rest. Dit gaat vaak sneller dan het Bedieningspaneel openen of in de instellingen duiken. Andere voorbeelden zijn “Zet Bluetooth aan” en “Zet Wifi aan”.

Siri toont je ook meteen de status van de functie die je wilt aanpassen, dus of deze aan of uit staat. Je zou ook kunnen vragen aan Siri: “Staat Bluetooth aan?” maar het is waarschijnlijk sneller om gewoon even op je iPhone te kijken.

Vliegtuigmodus aanzetten met Siri

Met de spraakopdracht “Zet de vliegtuigmodus aan” schakel je de draadloze functies van je iPhone uit. Siri waarschuwt je dan, dat je mogelijk de spraakassistent niet meer kunt gebruiken omdat deze een internetverbinding nodig heeft.

Als je de vliegtuigmodus alsnog inschakelt, stopt Siri met werken en kun je geen spraakcommando’s meer geven. Je zult handmatig de vliegtuigmodus weer moeten bedienen.

