Siri trainen voor jouw stem

Om te zorgen dat Siri je goed kan verstaan, moet je een korte introductie doorlopen voordat je er gebruik van kunt maken. Je moet zorgen dat de assistent jouw stem goed herkent als je ‘Hé Siri!‘ roept. Het kan nog steeds voorkomen dat Siri reageert op commando’s van anderen, maar door Siri te trainen wordt de kans in ieder geval een stuk kleiner. Heb je het idee dat Siri niet goed naar je luistert, dan kun je Siri op een later moment opnieuw instellen en trainen.

Siri opnieuw instellen voor jouw stem

Apple breidt Siri steeds verder uit met nieuwe functies, zoals ‘ Hé Siri ‘ en meer intelligente antwoorden. En met Siri Shortcuts kun je zelf je stemcommando’s maken. Cruciaal daarbij is dat Siri je goed begrijpt.

Om te voorkomen dat jij straks in een trein zit en je alle iPhones om je heen activeert als je ‘Hé Siri’ zegt, kan de spraakassistent je stem beter leren herkennen. Hierdoor reageert jouw iDevice (als het goed is) alleen als jij Siri roept.

Wil je Siri opnieuw instellen, dan doe je dit als volgt:

Ga naar Instellingen > Siri en zoeken. Zet de schakelaar bij Hé Siri even uit en weer aan. Je krijgt nu een aantal schermen te zien, die je door de stappen leiden. Spreek de getoonde teksten in en jouw Siri is weer helemaal klaar om je stem te herkennen.

Siri trainen: let op de uitspraak

Het is belangrijk dat je op je uitspraak let als je jouw iDevice bijvoorbeeld op de Engelse taal hebt staan. In dat geval is de uitspraak van ‘Siri’ (‘sirri’) iets anders dan in het Nederlands (‘sierie’). Ook bij andere woorden kun je het best zo authentiek mogelijk klinken, al mag je natuurlijk best een lokaal accent hebben.

Meer Siri-tips

We hebben nog meer handige tips voor Siri: