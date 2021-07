Siri op de Mac kan je in sommige gevallen voorzien van praktische informatie. Ook is het handig dat je enkele systeemvoorkeuren kunt aanpassen. Op Macs met een ventilator zorgt je Mac er ook voor dat Siri je goed kan verstaan als de ventilator blaast.

Wat is Siri op de Mac

Siri is al sinds 2011 de slimme assistent op de iPhone. Na enkele jaren vond de assistent ook een plek op de Mac. Je kunt met Siri allerlei taken sneller verrichten, zoals het weerbericht opvragen, een bericht versturen, jezelf ergens aan laten herinneren, personen bellen en meer. We vertellen je verderop in dit artikel wat Siri kan doen.

Door Apple wordt Siri ook gebruikt als een soort parapluterm voor slimme technologie. Zo kan Siri soms voorspellen welke apps je wil gebruiken, zonder dat je hier ook echt de spraakassistent voor gebruikt. Meer over Siri lees je in onze aparte uitleg. We focussen ons nu op de Mac.

Siri activeren op de Mac

Op de Mac zijn verschillende manieren om Siri te activeren. Standaard is de functie ingeschakeld voor alle Macs. We leggen onderaan in dit artikel uit hoe je het uitschakelt. Dit zijn de hoofdmanieren om Siri te activeren:

Menubalk-knop

App-icoon in het Dock

Toetsenbord

Hé Siri (2018 en nieuwer)

Touch Bar (MacBook Pro)

Iedere Mac is standaard voorzien van de menubalk-knop voor Siri. Je herkent deze aan het cirkeltje met blauw, wit, paars en groen. Datzelfde icoon vind je ook standaard in het Dock en in je map met alle apps. Ben je liever van de sneltoetsen, dan kun je CMD + spatiebalk ingedrukt houden om Siri te activeren.

Ben je eigenaar van een Mac uit 2018 of nieuwer, of een iMac Pro, dan kun je ook Hé Siri op de Mac gebruiken. In een aparte tip leggen we uit hoe dat werkt. Voor oudere Macs is er ook een tussenoplossing. Ten slotte kunnen gebruikers van de MacBook Pro van 2016 en nieuwer gebruik maken van de Touch Bar, als jouw specifieke model dat heeft. Standaard staat deze knop rechts.

Een leuke toevoeging van Apple: op Macs waar een ventilator draait, zal deze automatisch uitschakelen zodra je Siri activeert. Ben je klaar met praten, dan gaat de ventilator weer aan. Zo kan Siri je altijd goed verstaan.

Wat kan Siri allemaal?

Nu je weet hoe je Siri activeert, is het nu een kwestie van gebruiken en weten wat je ermee kunt. Naast de basistaken die we eerder al noemden, kan Siri ook allerlei andere dingen. Zo zijn sommige Mac-specifieke opdrachten uit te voeren. Vraag bijvoorbeeld: “Hoeveel vrije ruimte heb ik?” om te weten of je krap zit met je opslagruimte. Wanneer je bijvoorbeeld met Apple Support belt, willen ze altijd weten welke software op je Mac staat. Ook dat kun je vragen aan Siri.

Vind je dat het uiterlijk van macOS wat licht oogt, dan kun je Siri vragen om de donkere modus in te stellen. Hetzelfde geldt voor de lichte modus. Andere Mac-specifieke opdrachten zijn bijvoorbeeld die over bestanden. Je kunt Siri vragen om een specifieke map te openen in Finder. Het is ook mogelijk om een bestand te openen in een zelfgekozen programma, mits dat wordt ondersteund. In onze uitleg over Siri leer je meer over het soort vragen die je kunt stellen.

Siri uitschakelen of stem aanpassen op je Mac

Siri kent in het Nederlands twee stemmen. Vlaams Nederlands kent er één. Je kunt uiteraard kiezen welke je wil en of je überhaupt wil dat Siri terugpraat. Dat is namelijk niet altijd vereist, want het antwoord staat ook uitgeschreven op je scherm. Volg deze stappen:

Open de Systeemvoorkeuren ( > Systeemvoorkeuren). Klik op het Siri-menu. Kies in de lijst een stem en pas zo nodig de taal aan. Je wijziging is meteen actief.

Je vindt in dit overzicht ook een knop om Siri helemaal uit te schakelen. Vink hiervoor Activeer Vraag het aan Siri uit. Dit staat links in het venster. Siri wordt nu helemaal uitgeschakeld. De knop verdwijnt dan ook uit je menubalk.

Vanaf macOS Monterey (najaar 2021) kun je ook Siri Shortcuts op de Mac gebruiken. Hiermee kun je allerlei taken versnellen en makkelijker maken. Het is redelijk uitgebreid, maar niet heel moeilijk. Je leest er meer over in onze aparte gids.

