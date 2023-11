Kwaken als een eend of brullen als een leeuw: Siri kan dierengeluiden maken door bijvoorbeeld te vragen hoe een vleermuis klinkt. Sinds iOS 14.3 werkt dit al in het Engels en in een latere iOS-versie is ook support voor het Nederlands toegevoegd. Je kunt nu in je eigen taal vragen hoe een dier of een bepaald muziekinstrument klinkt. Volgens Apple zijn er honderden opties. Probeer er maar eens een paar te vinden!

Zo laat je Siri dierengeluiden maken

Om deze functie te gebruiken doe je het volgende:

Activeer Siri door “Hé Siri” te zeggen of op de Siri-activeringsknop te drukken. Stel een vraag, bijvoorbeeld: “Welk geluid maakt een hond?” of “Hoe klinkt een piano?” Op de iPhone en iPad zie je een scherm met meer informatie. Tik op de afspeelknop om het geluid af te spelen

Siri maakt dierengeluiden en meer

Siri maakt deze geluiden door een vraag te beginnen met “Hoe klinkt een…”, of “Welk geluid maakt een…”, waarna de spraakassistent het geluid nadoet. Stel je de vraag op de HomePod, dan zul je meteen het geluid te horen krijgen. Op de iPhone en iPad krijg je eerst een scherm te zien met een foto van het dier en een link naar meer informatie op Wikipedia. Door op de afspeelknop te drukken kun je het geluid beluisteren. Op de Apple Watch werkt de functie niet.

Vraag je naar het geluid van een hond, dan zul je een willekeurig hondenras te horen krijgen. Wil je een specifiek type hond horen dan kun je hierom vragen, bijvoorbeeld een herdershond of teckel.

In het Nederlands kan Siri dierengeluiden maken en het geluid van muziekinstrumenten nadoen. De Engelstalige Siri kan ook geluiden van voertuigen laten horen, zoals een trein en brandweerauto, maar dit hebben wij nog niet werkend gekregen; we kregen een melding dat Siri dit niet kan doen.

