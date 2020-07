Is je Apple Watch kwijt of zelfs gestolen? Dat is flink balen, maar de hoop is nog niet verloren. Lees hier wat je kunt doen om je horloge te vinden of te blokkeren.

Je kunt meerdere dingen doen om te zorgen dat je je Apple Watch terugvindt als ‘ie kwijt is. Is je Apple Watch gestolen? Ook dan kun je nog iets doen om in ieder geval je gegevens te beschermen. Je doet alles voornamelijk met de Zoek Mijn-app op je iPhone, iPad of op de computer.

Zoek Mijn-app instellen voor je Apple Watch

Om te zorgen dat je je Apple Watch terugvindt als hij weg is moet je zorgen dat ‘Zoek mijn iPhone‘ is ingeschakeld op je iPhone. Staat dit aan op je iPhone, dan is het automatisch ook ingeschakeld op je Apple Watch. We hebben een aparte uitleg over deze ingebouwde functie. Standaard staat het ingeschakeld, dus als je dit nooit hebt gewijzigd staat het waarschijnlijk al aan.

Bekijk ook Zoek mijn iPhone: zo werkt de functie Find My iPhone Met Zoek mijn iPhone kun je op elk moment je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch terugvinden op de kaart, een noodbericht sturen en op afstand wissen. Deze gids legt uit hoe het werkt.

Apple Watch kwijt of verloren: dit moet je doen

Kun je je Apple Watch nergens vinden, maar kun je je ook niet voorstellen dat ‘ie is gestolen? Dan bestaat de kans dat je hem terugvindt. Heb je Zoek Mijn-app goed ingesteld? Ga dan door met de volgende stappen:

Apple Watch zoeken

Voordat je weet of je Apple Watch kwijt is moet je hem eerst zoeken. Begin bij stap 1 als je een computer gebruikt. Dat hoeft niet per se een Mac te zijn. Gebruik je je iPhone of iPad, begin dan bij stap 2.

Alleen computer: Ga naar iCloud.com in een browser en log daar in. Open de Zoek Mijn-app en tik onderin op het Apparaten-tabblad. Zoek in de lijst naar de betreffende Apple Watch en tik/klik erop. Bekijk de locatie en speel eventueel een geluid af met de speciale knop.

Let op dat deze kaart niet de exacte locatie op de centimeter kan laten zien. Ook kan het zijn dat er überhaupt geen locatie gevonden is. Dat betekent dat je Apple Watch niet met het internet is verbonden. Wi-Fi-netwerken worden automatisch overgenomen van je iPhone. Als je iPhone Wi-Fi heeft, zal je Apple Watch dat waarschijnlijk ook hebben op die locatie.

Is de Apple Watch batterij bijna leeg, dan stuurt het horloge automatisch zijn locatie door als dat mogelijk is. Zo weet je in ieder geval de laatste locatie van het horloge voordat hij leeg was. Kun je ‘m nog steeds niet vinden? Lees dan verder.

Bekijk ook iPhone gestolen of kwijtgeraakt: doe dit eerst! iPhone kwijt? Is je iPhone verloren of gestolen, dan moet je snel actie ondernemen. Deze tips leggen uit wat je moet doen.

Apple Watch opgeven als verloren

Als je je Apple Watch als verloren markeert, kun je een berichtje instellen dat op het scherm verschijnt. Denk bijvoorbeeld aan je telefoonnummer of e-mailadres. Er kan niemand in je Apple Watch zonder de toegangscode. Je doet dit zo:

Alleen computer: Ga naar iCloud.com in een browser. Open de Zoek Mijn-app en tik onderin op het Apparaten-tabblad. Zoek in de lijst naar de betreffende Apple Watch en tik/klik erop. Veeg het venster naar boven (op iOS) en selecteer op Activeer. Voer een telefoonnummer en berichtje in en tik/klik op Activeer.

Je krijgt een e-mail van Apple om te bevestigen dat de verloren-modus is geactiveerd. We raden je ook aan om je Apple ID wachtwoord te wijzigen. Wil je alle gegevens op je Apple Watch ook wissen, lees dan verder. Heb je je Apple Watch gevonden? Dan kun je met nagenoeg dezelfde stappen de verloren-modus deactiveren.

Apple Watch gestolen: dit moet je doen

We hopen er niet op, maar het kan natuurlijk gebeuren: je Apple Watch wordt gestolen of je raakt hem écht kwijt. Om te zorgen dat een dief of vinder er in ieder geval niets aan heeft kun je je Apple Watch wissen. Dat doe je op de volgende manier. Stap 1 is weer voor computergebruikers. Begin bij stap 2 als je je iPhone of iPad gebruikt.

Alleen computer: Ga naar iCloud.com in een browser. Open de Zoek Mijn-app en tik onderin op het Apparaten-tabblad. Zoek in de lijst naar de betreffende Apple Watch en tik/klik erop. Veeg het venster naar boven (op iOS) en selecteer Wis dit apparaat.

We raden je aan om ook aangifte te doen bij de lokale politie. Is je Apple Watch gestolen in het buitenland, dan moet je aldaar de politie inlichten. Ze zullen waarschijnlijk vragen om het Apple Watch serienummer. Open hiervoor de Watch-app op je iPhone. Ga dan naar Algemeen > Info en je vindt het nummer.

We hopen dat je Apple Watch in ieder geval nooit meer kwijt of gestolen raakt. Je bent misschien wel eens je iPhone kwijt in huis. Wist je dat je vanaf een Apple Watch je iPhone kunt vinden? Dat werkt met het bekende ping geluidje. Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip.