Als je in de auto zit, is het wel zo fijn dat je altijd zicht hebt op je navigatie. Je weet daardoor altijd waar je naartoe moet rijden. Maar als er ineens een berichtje binnenkomt of je wil via Siri een bericht versturen, dan verdwijnt je navigatie tijdelijk uit beeld. Onhandig dus, vooral als er net een afslag aan komt waarbij je twijfelt of je die nou moet nemen of niet. Vanaf iOS 17 heeft Apple daar iets op bedacht: Toon apps achter Siri. Daarmee blijft de huidige actieve app zichtbaar achter Siri, terwijl je de assistent gebruikt voor bijvoorbeeld berichtjes.

Toon apps achter Siri: zo zijn je CarPlay apps altijd zichtbaar

De instelling Toon apps achter Siri is verstopt in de instellingen van CarPlay. Vanaf iOS 17 kun je dit als volgt inschakelen:

Open de Instellingen-app op CarPlay en ga naar Siri en suggesties. Scroll naar onderen en zet de schakelaar aan bij Toon apps achter Siri.

Zodra je dit aan zet, blijft de huidige actieve app op de achtergrond dus zichtbaar zodra je Siri gebruikt. Bij het oproepen van Siri blijft de app altijd zichtbaar, ook als dit uit staat. Maar zodra Siri jouw opdracht gaat verwerken (bijvoorbeeld voor het versturen van een bericht), is alleen de huidige CarPlay-app zichtbaar als deze instelling aan staat.

Verschillen met en zonder Toon apps achter Siri

Maar hoe ziet dit er dan in de praktijk uit? Hieronder zie je hoe het voorlezen van een binnenkomend berichtje eruit ziet als je de functie ingeschakeld hebt:

Ook als er meer knoppen in beeld zijn, bijvoorbeeld om een berichtje te beantwoorden of om het opnieuw voor te laten lezen, blijft de huidige actieve app op de achtergrond zichtbaar, zoals je hier ziet:

Staat de instelling Toon apps achter Siri uit, dan is de achtergrond grijs (of donker bij gebruik van de donkere modus). In dat geval zie je dus niet meer de app die voor het gebruik van Siri op het scherm actief was. Dat ziet er in de praktijk dus zo uit:

Hoe groter het scherm in je auto is, hoe meer je van de app op de achtergrond kan zien. Auto’s met grotere schermen zullen daardoor meer profiteren van deze functies dan auto’s met kleinere displays.

