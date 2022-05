Handig om te weten als je een wallpaper of een screenprotector zoekt: wat is het schermformaat van jouw iPhone? Hoe groot is het scherm in pixels, oftewel de schermresolutie? In dit artikel ontdek je welk formaat jouw iPhone heeft zodat je daar rekening mee kunt houden bij aankopen en downloads.

Hoe groot is jouw iPhone-scherm?

Als het over schermformaten van de iPhone gaat, dan zijn er twee dingen om op te letten: de diameter in inch en het aantal pixels in de lengte en breedte. Soms zijn de fysieke afmetingen het belangrijkst, bijvoorbeeld bij het kiezen van een screenprotector. Gaat het om apps, wallpapers en andere content op het scherm, dan is de schermresolutie in pixels belangrijker. Voor een mooie weergave zou je ook nog kunnen letten op de pixeldichtheid: hoe dichter de pixels op elkaar staan, hoe scherper de tekst en hoe meer detail je bij afbeeldingen ziet. Dit alles bespreken we in deze tip.

iPhone schermformaat en schermresolutie

Hieronder zie je in een tabel in één oogopslag de fysieke diameter in inch en centimeters, met daarachter de pixelgrootte. Zoek je bijvoorbeeld een wallpaper voor je iPhone 13, dan moet deze minimaal een pixelformaat van 1170 x 2532 hebben om te voorkomen dat de afbeelding kunstmatig wordt opgerekt.

Toestel Diameter (inch) Diameter (cm) Breedte (px) Hoogte (px) iPhone 13 6.1 15.5 1170 2532 iPhone 13 mini 5.4 13.7 1080 2340 iPhone 13 Pro 6.1 15.5 1170 2532 iPhone 13 Pro Max 6.7 17.0 1284 2778 iPhone 12 6.1 15.5 1170 2532 iPhone 12 mini 5.4 13.7 1080 2340 iPhone 12 Pro 6.1 15.5 1170 2532 iPhone 12 Pro Max 6.7 17.0 1284 2778 iPhone 11 6.1 15.5 828 1792 iPhone 11 Pro 5.8 14.7 1125 2436 iPhone 11 Pro Max 6.5 16.5 1242 2688 iPhone SE 2022 4.7 11.9 750 1334 iPhone SE 2020 4.7 11.9 750 1334 iPhone SE 4.0 10.0 640 1136 iPhone XR 6.1 15.5 828 1792 iPhone XS 5.8 14.7 1125 2436 iPhone XS Max 6.5 16.5 1242 2688 iPhone X 5.8 14.7 1125 2436 iPhone 8 4.7 11.9 750 1334 iPhone 8 Plus 5.5 13.9 1080 1920 iPhone 7 4.7 11.5 750 1334 iPhone 7 Plus 5.5 14.0 1080 1920 iPhone 6 4.7 11.9 750 1334 iPhone 6 Plus 5.5 14.0 1080 1920 iPhone 6s 4.7 11.9 750 1334 iPhone 5 (5c, 5s) 4.0 10.0 640 1136 iPhone 4 (4, 4S) 3.5 8.9 640 960

Lees ook ons artikel over de schermtechnologie van iPhones, waar we onder andere uitleggen hoe het zit met OLED-schermen, contrast-ratio’s en meer.

Retina en Super Retina iPhones

Behalve de lengte en breedte in pixels is nog iets anders van belang: de pixeldichtheid. Apple onderscheidt hierbij drie varianten:

Retina-schermen in Apple-producten

In vrijwel alle Apple-producten vind je minimaal een Retina-scherm. Apple hanteert deze marketingnaam voor schermen met een hoge pixeldichtheid. Hoewel er geen strikte grens is voor Retina, gaat het over het algemeen over schermen met een hogere pixeldichtheid dan 300 ppi bij iPhones en iPads. De iPhone 4 was het eerste Apple-product met een Retina Display. Deze had een schermresolutie van 960 x 640 pixels en een pixeldichtheid van 326 ppi (pixels per inch). Sindsdien vind je ook Retina-schermen in andere producten van Apple, zoals de Apple Watch, iPad en Macs.

iPhones met Retina-scherm boven 400 ppi:

iPhones met Liquid Retina-scherm van 326 ppi (XDR zorgt voor mooiere weergave):

iPhone 11

iPhone XR

iPhones met Retina-scherm van 326 ppi:

iPhone SE 2016, 2020 en 2022

iPhone 8

iPhone 7

iPhone 6 en 6s

iPhone 5, 5s en 5c

iPhone 4 en 4s

Super Retina in Apple-producten

In de iPhone X gebruikte Apple voor het eerst een Super Retina Display gebruikt. Deze heeft een veel hogere resolutie (2436 x 1125) dan gebruikelijk en ook de pixeldichtheid (458 ppi) is hoger dan je bij eerdere iPhones ziet.

iPhones met Super Retina-scherm boven 458 ppi:

iPhone X, XS en XS Max (458 ppi)

Bij deze pixeldichtheid van 458 ppi is sprake van Super Retina. De aanduiding XDR bij de nieuwere schermen geeft aan dat er een mooiere kleurweergave en een betere contrastratio is.

Super Retina komt in de buurt van 4K. Wil je 4K-video’s bekijken, dan kun je dit op verschillende manieren doen: via de Apple TV 4K, aangesloten op een geschikte 4K-televisie, of op een iMac of extern scherm met 4K-ondersteuning. Apple maakt iMacs met 4K- en 5K-scherm, waarop de beelden mooi tot hun recht komen.

Super Retina XDR

Met Super Retina XDR gaat Apple weer een stapje verder. Super Retina XDR is te vinden in de iPhone 11 Pro (Max) en nieuwer. XDR is een afkorting die staat voor Extreme Dynamic Range. De pixeldichtheid ligt niet veel hoger, maar de weergave is mooier. Het is een verbetering van High Dynamic Range (HDR), met meer helderheid, natuurlijker kleuren en verbeterd contrast, waardoor donkerder zwart mogelijk is. Het gaat hier vrijwel altijd om OLED-schermen.

iPhones met Super Retina XDR-scherm boven 458 ppi:

Nu je weet wat je schermresolutie is, weet je ook welke pixelhoogte en -breedte je moet hebben bij het instellen van een andere iPhone-wallpaper.