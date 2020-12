Is de iPhone-microfoon kapot? Als je problemen hebt met de microfoon van je iPhone kan dat allerlei oorzaken hebben. In deze tip helpen we je om het probleem te lokaliseren en op te lossen.

Microfoon kapot

Ben je met de iPhone aan het bellen, maar ben je slecht verstaanbaar? Of maak je een iPhone-video en hoor je een hele harde brom in het geluid van de opname? Het zijn zomaar twee problemen die wijzen op problemen met de microfoon van je iPhone. Helaas is het best lastig als je iPhone-microfoon niet werkt om de achterliggende oorzaak te achterhalen. We bespreken hier problemen zoals: het geluid valt weg tijdens het bellen, ruis of weinig geluid tijdens het bellen.



Kan je niet bellen en lukt het niet om een verbinding tot stand te brengen? Dan is er mogelijk iets anders aan de hand en verwijzen we graag naar onderstaande tip:

Waar zit de iPhone-microfoon?

Een iPhone heeft meerdere microfoons. Als één microfoon problemen geeft, maar de andere niet, dan zul je alleen in sommige apps of in sommige situaties problemen ondervinden. Hoe vind je nou welke iPhone-microfoon kapot is?

In totaal zitten er drie microfoons in je iPhone:

Een microfoon aan de onderkant van je iPhone, naast de Lightning-connector.

Boven aan de voorkant van het toestel in het ‘streepje’ naast de frontcamera.

Aan de achterkant van je iPhone naast de camera.

Microfoon werkt niet door hoesje

Een probleem dat wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat de microfoon wordt geblokkeerd door een hoesje. Misschien zitten de gaten in jouw hoesje op de verkeerde plek, of is er iets anders waardoor de microfoons worden afgedicht. Het hoesje kan slecht ontworpen zijn of er kan sprake zijn van een productiefout. Dat het de beste kan overkomen, blijkt uit het feit dat sommige exemplaren Apple’s officiële siliconenhoesjes zonder speaker- en microfoongaatjes werden geleverd (zie de linker foto met de groene hoes).

Microfoon van je iPhone testen

Om de verschillende microfoons in je iPhone te testen, moet je eerst weten welke toepassing welke iPhone-microfoon gebruikt. Daarbij is het belangrijk dat je tijdens het testen niet per ongeluk een van de microfoons met je hand blokkeert. Het is ook verstandig om het toestel uit een eventueel iPhone-hoesje te halen om te voorkomen dat die een microfoon blokkeert. Zorg natuurlijk ook dat je geen (draadloze) koptelefoon hebt aangesloten als je gaat testen.

Het testen van de verschillende iPhone-microfoons kun je als volgt doen:

Is het geluid van de iPhone-microfoon te zacht? De microfoon aan de onderkant test je door een opname te maken met de Dictafoon-app. Maak een korte opname in een rustige omgeving en luister of die goed klinkt.

De microfoons aan de voor- en achterzijde worden gebruikt als je een video-opname maakt. Door een korte iPhone-video te maken, merk je of één die twee microfoons een probleem heeft.

Mijn iPhone-microfoon werkt niet!

Merk je bij het testen dat één van de iPhone microfoons niet goed werkt, dan is het goed om nogmaals te controleren of er niks is dat de microfoon bedekt. Dat kan bijvoorbeeld ook een screenprotector zijn. Ook kun je de microfoon even schoonmaken met een wattenstaafje of (voorzichtig) met een busje perslucht. Het probleem kan veroorzaakt worden door aangekoekt vuil en dat spuit je daarmee weg. Heeft je iPhone enige tijd in (zout) water gelegen, dan kunnen zout- of kalkkristallen de opening van de microfoon blokkeren.

Blijf je iPhone-microfoonproblemen houden? Dan is waarschijnlijk de iPhone-microfoon kapot en kun je beter een afspraak voor een iPhone-reparatie maken. Is je toestel minder dan een jaar oud, dan valt dat onder de garantie. Lees onze tip voor meer informatie over iPhone-garantie.

Geen garantie meer? Dan kun je voor de beste service een afspraak maken met Apple Support. Andere opties zijn via een Apple Service Provider of een onofficiële reparateur. We hebben een tip over iPhone-reparatie waarin je alles leest wat je moet weten.

Microfoonproblemen bij specifieke app

Werkt de microfoon bij het testen, maar niet binnen een specifieke app? Waarschijnlijk heb je de app dan geen toestemming gegeven voor het gebruik van je microfoon. Dit kun je alsnog doen in de Instellingen-app onder Privacy > Microfoon. Heeft de app toegang, maar werkt je microfoon nog steeds niet, dan wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een bug in de app.

iPhone-microfoon werkt niet bij bellen

Ben je onverstaanbaar als je met je iPhone belt? Kunnen mensen je niet horen met je iPhone? Dan kan dat worden veroorzaakt door noise cancelling. Deze instelling kun je uitschakelen door in de Instellingen-app naar Algemeen > Toegankelijkheid te gaan en dan Geluidsonderdrukking uit te zetten.