Het is een overweging voor iedereen die wil overstappen naar een volgende iPhone: kies je het gangbare schermformaat of een zo groot mogelijke? Apple heeft iPhones met schermgroottes van 4,7-inch tot 6,7-inch in het assortiment. We helpen je met het op een rijtje zetten van alle voor- en nadelen, zodat je het meest geschikte schermformaat kunt kiezen.

Bij de keuze van een nieuwe iPhone speelt de schermgrootte een belangrijke rol. Een groter scherm heeft diverse voordelen: het is beter af te lezen en er past meer op het scherm. Maar het heeft ook een aantal nadelen en er zijn technische verschillen. Wij helpen je bij de keuze door de overwegingen duidelijk te maken.

Huidige iPhone schermformaten

In recente jaren heeft Apple een reeks vaste schermformaten uitgebracht. Daarbij wordt diagonaal gemeten van hoek tot hoek:

Eerdere toestellen hadden een schermgrootte van onder andere 5,5-inch, 5,8-inch en 6,5-inch. Op dit moment is 6,1-inch de standaard geworden en kun je voor grotere schermformaten terecht bij de modellen van 6,7-inch. Maar ook daar gaat verandering in komen.

Toekomstige iPhone schermformaten

Voor de iPhone 16 wordt qua scherm gesproken over grotere formaten 6,3-inch en 6,9-inch, maar dit geldt niet voor alle modellen. De line-up zou er dan als volgt uit komen te zien:

Er zal dan dus een grotere variatie in schermformaten zijn. Verder wordt er al jaren gesproken over een opvouwbaar of oprolbaar iPhone-scherm, dat een flink stuk groter zou kunnen uitpakken.

Voordelen van een kleiner iPhone-scherm

Kies je voor een kleiner iPhone-scherm van 4,7-inch, 5,4-inch of 6,1-inch, dan heeft dat de volgende voordelen:

Het toestel past gemakkelijker in je broekzak.

Kleinere toestellen zijn vaak goedkoper.

Kleinere schermen hebben vaak een hogere pixeldichtheid (tekst op het scherm wordt scherper weergegeven).

Een kleiner toestel is goed met één hand te bedienen, je duim kan bij alle knoppen op het scherm.

Toestellen in standaardformaat zijn vaak meer gangbaar, waardoor je bijvoorbeeld meer accessoires kunt kopen.

Toestellen in standaardformaat zijn gemakkelijker tweedehands te verkopen, omdat er meer vraag naar is.

Daar staan ook wel wat nadelen tegenover. Zo is de batterijduur niet zo goed als bij toestellen met een groter scherm. En de schermranden spelen ook een rol: zo zijn de iPhone mini-modellen met 5,4-inch veel compacter dan de iPhone SE-modellen van 4,7-inch. Dit komt omdat de schermranden bij de mini’s veel smaller zijn en de Touch ID-knop onder het scherm ontbreekt, zodat er optimaler gebruik kan worden gemaakt van het frontgedeelte.

Voordelen van een groter iPhone-scherm

Kies je voor het iPhone-schermformaat van 6,7-inch en het mogelijk toekomstige formaat van 6,9-inch inch, dan heeft dit de volgende voordelen:

Op een groter scherm past meer informatie.

Tekst is beter leesbaar, vooral als je grote letters instelt. Dat scheelt weer een leesbril.

Toestellen met grotere schermen hebben vaak ook een hogere batterijcapaciteit en hebben een langere gebruiksduur.

Grotere toestellen hebben soms extra functies, zoals de 5x zoom op de iPhone 15 Pro Max-camera.

Toch is een grotere iPhone niet voor iedereen geschikt, want zo’n groot toestel kan minder prettig in de hand liggen, is duurder en past niet altijd in je broekzak. Toch is daar bij de iPhone 15 Pro-modellen wel iets aan gedaan: de randen zijn wat meer afgerond, zodat je het grotere model wat beter kunt vasthouden.

