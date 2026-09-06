Met Instagram kunnen vrienden zien of je online bent. De functie staat standaard ingeschakeld, maar je kunt het ook uitschakelen als je meer privacy wilt. Hoe je de Instagram-activiteitsstatus uitschakelt, leggen we uit in deze tip.

De Instagram activiteitsstatus is te vergelijken met de Laatst Gezien-status in WhatsApp. De functie staat standaard aan voor iedere gebruiker. Vind je het uit privacyoverwegingen niet zo prettig dat iedereen kan zien wanneer je voor het laatst op Instagram zat, of krijg je er steeds vragen over? Dan kun je deze functie uitschakelen. Maar let op: je kunt dan ook de activiteitsstatus van anderen niet meer zien.

Hoe kan ik mijn online status in Instagram uitschakelen?

Het uitschakelen werkt vrij simpel. Volg deze stappen: Open Instagram en tik rechtsonder op de profiel-knop. Tik rechtsboven op de drie streepjes om het menu te openen. Kies Chatberichten en antwoorden op verhalen. Tik op Status Actief weergeven en zet de schakelaar uit.

Zodra je de activiteitstatus uitschakelt, kun je ook de status van anderen niet meer zien. Dit doet Instagram om je te verleiden de functionaliteit aan te zetten, maar je kunt de app verder gebruiken zoals je gewend bent.

Mensen die je niet volgt, kunnen je status ook niet zien. Dat betekent dat vreemden niet zomaar kunnen controleren wanneer je voor het laatst actief was op Instagram, ook niet wanneer je je activiteitstatus aan hebt staan. Als je ze echter toestemming geeft om berichten te sturen, kunnen ze je status wél zien.

Meerdere accounts

Heb je meerdere Instagram-accounts? Dan zul je de instelling voor elk account handmatig moeten uitschakelen. Ter info: je bent pas actief op een account als je overschakelt naar dat account. Als je Instagram opent, zul je dus niet op al je accounts worden weergegeven als actief.

Wat betekent de online status in Instagram?

De online status, ook wel activiteitsstatus genoemd, laat zien wanneer je voor het laatst actief was op Instagram. Dit hoeft niet te betekenen dat iemand aan het posten was; het kan ook zijn dat de persoon wat door de feed of reels heeft gebladerd. Volgens Instagram zie je dit op verschillende plaatsen in de app, maar het is met name zichtbaar in het Direct-gedeelte voor het versturen van privéberichten. Met groene bolletjes zie je dat iemand beschikbaar is en de app geeft ook aan wanneer iemand voor het laatst online was. Wil je dit niet, dan schakel je de online status dus uit via eerder genoemde stappen.