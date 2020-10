Met Instagram kunnen vrienden zien of je online bent. De functie staat standaard ingeschakeld, maar je kunt het ook uitschakelen. Hoe je de Instagram activiteitstatus uitschakelt leggen we uit in deze tip.

Instagram online status verbergen

De Instagram activiteitstatus is te vergelijken met de Laatst Gezien-status in WhatsApp. De functie staat standaard aan voor iedere gebruiker. Vind je het uit privacy-overwegingen niet zo prettig dat iedereen kan zien wanneer je voor het laatst op Instagram zat? Dan kun je deze functie uitschakelen.

Hoe kan ik mijn online status in Instagram uitschakelen?

Het uitschakelen werkt vrij simpel:

Open Instagram en tik rechtsonder op je profielfoto. Tik rechtsboven op de drie streepjes om het menu te openen. Kies Instellingen > Privacy > Activiteitsstatus. Zet de schakelaar bij Activiteitsstatus uit.

Zodra je de activiteitstatus uitzet, kun je ook de status van anderen niet meer zien. Dit doet Instagram om je te verleiden de functionaliteit aan te zetten.

Mensen die je niet volgt, kunnen jouw status ook niet zien. Dat betekent dat vreemden niet zomaar kunnen controleren wanneer je voor het laatst actief was op Instagram, ook niet wanneer je je activiteitstatus aan hebt staan. Als je ze echter toestemming geeft om berichten te sturen, kunnen ze je status wél zien.

Meerdere accounts

Heb je meerdere accounts? Dan zul je de instelling voor ieder account handmatig moeten uitschakelen. Ter info: je bent pas actief op een account als je switcht naar dat account. Als je Instagram opent, zul je dus niet op al je accounts worden weergegeven als actief.

Wat betekent de online status in Instagram?

De online status, ook wel Activiteitstatus genoemd, laat zien wanneer je voor het laatst online was. Volgens Instagram zie je dit op verschillende plaatsen in de app, maar het is met name zichtbaar in het Direct-gedeelte voor het versturen van privéberichten. Met groene bolletjes zie je dat iemand beschikbaar is en de app geeft ook aan wanneer iemand voor het laatst online was. Wil je dit niet, dan schakel je de online status dus uit via eerder genoemde stappen.