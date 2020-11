Wil je geen voorvertoning van een melding op je toegangsscherm zien? Je kunt met een schakelaar de previews van binnenkomende meldingen in één keer uitschakelen. In deze tip vertellen we hoe je dat doet.

Zodra er een melding op je iPhone of iPad binnenkomt, is direct op het toegangsscherm de tekst te lezen. Ook iemand die geen toegang tot jouw iPhone of iPad heeft kan het lezen. In iOS is een centrale instelling aanwezig die de previews voor alle apps in- of uitschakelt.



Preview voor meldingen uitschakelen

In iOS 10 en eerder had je al de mogelijkheid om voor bepaalde apps de preview in meldingen uit te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld voor de Berichten-app, waardoor je vanaf het toegangsscherm niet kunt zien wat er in een bericht staat. Bij andere apps was je afhankelijk van de ontwikkelaar of je het kon in- of uitschakelen. Sinds iOS 11 is er echter een overkoepelende schakelaar die het voor alle apps tegelijk regelt.

Zo zet je de preview voor meldingen uit:

Open de Instellingen-app. Tik op Berichtgeving. Bovenaan vind je de optie Toon voorvertoning. Je hebt hier drie opties: Altijd (dus ook vanaf het toegangsscherm), Indien ontgrendeld of Nooit. Maak je keuze.

Bij de tweede optie zie je alleen de inhoud van een melding als je Touch ID of Face ID gebruikt hebt of je inlogcode ingevoerd hebt. Bij Nooit moet je de desbetreffende app openen om de inhoud van de melding te zien.

De instelling kan handig zijn voor privacy-gevoelige apps, waardoor de inhoud alleen te zien is als je je toestel ontgrendelt. De schakelaar is alleen beschikbaar op toestellen die draaien op iOS 11 en nieuwer.

Je kunt ook specifieke notificaties uitschakelen in het Berichtencentrum.

Hieronder zie je de stappen in een video:

In WhatsApp kun je de preview-instellingen via de app zelf regelen. Voor WhatsApp gaat het via de instellingen van WhatsApp zelf. Open hiervoor WhatsApp en ga naar Instellingen > Meldingen > Toon voorvertoning. Je kunt in WhatsApp zelf kiezen of de preview getoond wordt bij een ontgrendelde iPhone.

Meer over hoe je de voorvertoning voor Berichten en SMS uitschakelt, lees je in de tip hieronder.